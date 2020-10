Na Vysočině je přes 200 nakažených zdravotníků, nemocnice ruší operace

„Takto vysoké číslo je dáno jednak celorepublikovým trendem. Dále se do toho stále promítá víkend, kdy se nahromadily odběry a jejich výsledky postupně přicházejí,“ vysvětlil krajský hygienik Jiří Kos.



Nejvíc pozitivně testovaných bylo na Třebíčsku a na Žďársku - 101, respektive 94. „Není tam žádné typické ohnisko. Výskyt je především v rozvětvených rodinách a v malých podnicích a zařízeních,“ říká Kos.

Pokud jde o vyšší počet zemřelých, je podle něj souhrnem za poslední dny. Všichni zemřelí měli i jiné zdravotní obtíže.

„Není to čistý covid. Čtyři úmrtí spadají do léčebny dlouhodobě nemocných v Moravských Budějovicích. Byli to pacienti nad 80 let s řadou dalších přidružených chorob. Ve dvou případech je spojitost přenosu z dítěte - školáka na prarodiče, na učitele. Byly to osoby starší než šedesát let,“ řekl Jiří Kos s tím, že uzavření základních škol včetně prvních stupňů má své opodstatnění.

Pomozte nám, volají zoufalé nemocnice medikům

Jak doplnil náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD) po jednání krizového štábu, situace na Vysočině není příliš dobrá. „Máme nárůst o 1 615 nakažených, což je dvojnásobné navýšení oproti předchozímu týdnu,“ uvedl Novotný.

Počet nakažených v nemocnicích počet pozitivně testovaných pacientů na covid na standardních odděleních nemocnic - 198

počet pacientů ve vážném stavu na JIP a ARO - 24

počet pozitivně testovaných zaměstnanců nemocnic - 212 Pozn: údaje jsou za všech pět krajských nemocnic na Vysočině

Zdroj: krajský úřad



Co je však zásadní, je počet infikovaných zaměstnanců krajských nemocnic. „Máme celkem 212 nemocných zaměstnanců plus asi 40 karantén. Začínáme mít personální problémy. Tlak na zdravotníky je enormní,“ dodal s tím, že situace je nejhorší v jihlavské nemocnici.

Ve středu se krizový štáb domluvil také na tom, že nemocnice začnou vytipovávat a postupně obvolávat mediky a studenty sociálních a zdravotních škol ze speciálního seznamu, který mají k dispozici.

„Budou se s nimi domlouvat na tom, že pokud by nastal problém a my potřebovali personální výpomoc, tak je budeme kontaktovat,“ dodal Novotný. Nemocnice situaci zatím zvládají, i když za cenu omezení plánovaných výkonů a operací.

„Kapacity nám dostačují, jsme připraveni rozšířit červené zóny pro pacienty s covidem. Tím, že se zrušily některé plánované výkony a operace, může personál pomoci tam, kde je třeba,“ informovala mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Provoz omezují i některé specializované ambulance

Plánované výkony a operace, které snesou odklad, musela omezit i novoměstská nemocnice.

„Odložili jsme jen ty operace, u kterých nejde o život pacienta. Týká se to ortopedie, chirurgie, urologie. Omezení se netýká onkologických a akutních operací,“ upozornila mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

Od tohoto týdne novoměstská nemocnice částečně omezuje také provoz na některých specializovaných ambulancích.

„Není nutné, aby pacienti telefonovali a ověřovali si termín vyšetření. Pokud nastane jakákoli změna, sestry z ambulancí pacientům zavolají. Pokud nikdo nevolá, termín již dohodnutého vyšetření platí. Pokud by se informace o přeložení termínu kontroly nebo vyšetření k pacientovi nedostala, péči mu poskytneme,“ uklidňuje mluvčí.

K omezení plánované operativy přistoupily také nemocnice v Třebíči, Pelhřimově a nově od 19. října to bude i havlíčkobrodská nemocnice. Ta zároveň omezí i provoz specializovaných ambulancí.



V nemocnicích se obávali, že kvůli uzavření prvních stupňů základních škol, které začalo ve středu platit, přijdou o část personálu, který bude muset zůstat s dětmi doma namísto toho, aby pečoval o nemocné.

Vláda nakonec rozhodla, že o školáky do deseti let, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví, sociálních službách či v integrovaném záchranném systému, budou pečovat ve vybraných základních školách. Na Vysočině se jedná o patnáct základních škol v obcích s rozšířenou působností.

Hasiči i zdravotníci chystají hromadné přihlášky do škol

V Jihlavě je to například Základní škola Evžena Rošického. Ve středu tuto možnost využili rodiče pěti dětí. „Máme tu tři prvňáčky a dva čtvrťáky. Jsou to děti zdravotníků,“ uvedla Jolana Průchová, vedoucí vychovatelka.

Jak ale upozorňuje, počty dětí, které k nim zamíří, budou narůstat minimálně do pondělí. „Rodiče nám stále volají, zajímají se a víme, že další děti budou postupně nastupovat. Některé organizace, například hasiči, budou přihlášky podávat hromadně,“ dodala.

Také v jihlavské nemocnici zdravotníci zatím chystají přihlášky pro své děti. V dokumentu musí být například potvrzení zaměstnavatele. „Řeší se to teď po administrativní stránce,“ dodala Zachrlová.

Školáci budou v těchto vybraných školách plnit úkoly v rámci distanční výuky tak, jak jim zadá jejich kmenová škola. Na ZŠ Rošického podobný model fungoval už na jaře. „Každé dítě má jiné sešity, učebnice a úkoly. S každým jsme pracovali individuálně a chodili od lavice k lavici. Zabralo nám to vždy celé dopoledne,“ popsala jarní zkušenost Průchová.

Krajský hygienik Jiří Kos předpokládá, že počty pozitivně testovaných na covid-19 budou v dalších dnech opět narůstat. Podle něj je možné, že se denní přírůstek přehoupne přes 400.

„Počty nakažených kulminují a reálně nám to hrozí. Efekt nově zavedených opatření se projeví nejdříve za dva až tři týdny,“ dodal.