Covid se dostal do domova pro seniory v Humpolci, zatím je 12 nemocných

„Připravujeme mimořádné opatření, protože je jasné, že to tam je,“ potvrdil Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice v Jihlavě.



Zatím se podle něho testovali lidé s klinickými příznaky, prozatím je u nich průběh nemoci mírný.



Humpolecký domov pro seniory zřizuje Kraj Vysočina. Zařízení má dvě oddělené budovy. Koronavirem je zasažena jedna z nich, která má dvě samostatná oddělení.

Na oddělení, kde se nákaza objevila, je momentálně 39 klientů a pracuje tam 19 zaměstnanců. V jakém počtu se budou moci o klienty starat, bude jasné až podle výsledků testů.

„Máme dostatek ochranných pomůcek. Co se týče personálu, nevím, jak se to v následujících hodinách vyvine. Zatím to nedokážu předvídat,“ řekl ředitel domova Petr Vaněk.

Na druhém oddělení je 35 klientů a také 19 zaměstnanců. Nikdo z nich se netestoval.

Humpolecký domov pro seniory je už třetím velkým zařízením tohoto typu na Vysočině, kde se objevila nákaza covidem-19.



V březnu propukla v domě se speciálním režimem v Břevnici u Havlíčkova Brodu. Onemocnělo všech 22 klientů a většina personálu. S chodem domova pomáhali hasiči.

V červenci se situace opakovala v jihlavském Alzheimercentru. V něm se nakazilo 18 zaměstnanců a 41 klientů, z nichž pět zemřelo. Personální výpomoc soukromému zařízení po dva týdny poskytovala armáda.