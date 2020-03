V domově důchodců u Havlíčkova Brodu se koronavirem nakazilo deset seniorů

Nemocní důchodci zatím zůstali na místě, řekla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Alena Dvořáková.

V Břevnici je zařízení se zvláštním režimem spravované krajem, stará se o lidi s demencemi. Obsluhu mají na starosti dvě desítky lidí. Dům stojí samostatně u vsi. „Máme potvrzenou nákazu v domově pro seniory, nyní očekáváme informace s dalším postupem od hygieny,“ sdělil iDNES.cz starosta obce Ivo Chadim.

V Břevnici je zařízení se zvláštním režimem, stará se o lidi s demencemi. Je součástí havlíčkobrodského domova pro seniory, který je spravovaný krajem. Podle ředitelky domova Hany Hlaváčkové se dvě nakažené klientky budou asi dnes převážet do nemocnice, protože se jejich stav v noci zhoršil.



Obsluhu břevnického domova, který stojí samostatně u vsi, zajišťují dvě desítky lidí. Někteří tam pracují nastálo, jiní, například údržbáři, se střídají.

Na Vysočině byla zatím potvrzena nákaza COVID-19 u 76 lidí. Od pátečního večera podle webu krajské hygienické stanice přibylo šest nových případů na Havlíčkobrodsku, kde je nejvíc nemocných v kraji. Do dnešního rána byla v tomto okrese nákaza prokázaná u 36 lidí.

Domovy mají mít prostory pro izolaci

Ministerstvo zdravotnictví v pátek nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými příznaky. Počítat by měly s izolací deseti procent lůžek.



„Některá zařízení to nemohou realizovat. Buď jsou malá, nebo jsou atriového typu. Někde je splnění reálné, někde ne,“ vysvětlil prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Poukázal na to, že v malých domovech není možné umývárnu či další prostory vyčlenit. Asociace proto žádala, aby v textu nařízení bylo, že domovy kroky podniknou, pokud je to možné.