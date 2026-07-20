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Žďárský zámek představil moderní centrum kultury za 200 milionů

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  8:39
Budova konventu patří k dnešnímu zámku ve Žďáře nad Sázavou již stovky let. Už kdysi, coby součást cisterciáckého kláštera, byla spjata se vzděláváním, tvořením a duchovním životem. To se nemění ani poté, co se stavba ze 13. století, patřící rodině Kinských, změnila v moderní centrum kultury.

Nové prostory si mohla o víkendu - při mezinárodním festivalu současného tance, fyzického divadla a nového cirkusu KoresponDance - prohlédnout také veřejnost. A to skutečně „v akci“, zaplněné umělci i diváky.

„Chtěli jsme vrátit místu, kde se po staletí učilo a tvořilo, jeho původní smysl, jen v jiné podobě,“ vysvětlila za rodinu majitele zámku Marie Kinsky, ředitelka festivalu KoresponDance.

Dominantou interiéru centra je spirálovité schodiště.
Podkrovní Archa ožila mimo jiné vystoupením v podání Šeiko dance company.
Do díla Insane francouzského choreografa Albana Richarda se zapojilo kolem třicítky dobrovolníků z Vysočiny. Představení symbolicky otevřelo nové zázemí pro umělce i veřejnost.
Do díla Insane francouzského choreografa Albana Richarda se zapojilo kolem třicítky dobrovolníků z Vysočiny. Představení symbolicky otevřelo nové zázemí pro umělce i veřejnost.
13 fotografií

Bývalý konvent byl podle ní už v minulosti párkrát využit pro výstavy, ale jako stálé místo pro živé umění, kreativitu a interakci tvůrců a publika teprve čekal. „Teď se znovu plní lidmi, kteří sem přijíždí z celého světa tvořit, a my chceme, aby se v něm stejně dobře cítili i lidé ze Žďáru,“ vyjádřila se Kinsky.

Kulturně-kreativní centrum Vysočina bylo stavebně dokončeno již v závěru roku 2025, kdy se tam také začali sjíždět umělci, choreografové a další zájemci různého zaměření, z tuzemska i ciziny - například z Tchaj-wanu, USA, Švýcarska, Polska nebo Francie.

Na žďárském zámku vzniká kulturní a kreativní centrum. Může za to covid

„Tito lidé u nás na dohodnuté období dostanou prostor, kde lze svobodně tvořit. Mohou si zkoušet svá pohybová, divadelní či novocirkusová vystoupení. Ale měli jsme tu třeba i literární rezidenci, kdy u nás účastník dopisoval svoji knihu,“ přiblížila Nikola Páleníčková, mluvčí programu Hub 800, který zmíněné aktivity v novém centru zaštiťuje. Číslovka v názvu odkazuje právě k osmisetleté historii konventu.

Kulturně-kreativní centrum Vysočina

● Vzniklo v budově bývalého konventu někdejšího žďárského kláštera, dnes zámku rodiny Kinských. Budováno bylo od října 2024 do prosince 2025. Minulý víkend, při festivalu KoresponDance, bylo slavnostně představeno veřejnosti. Přízemí stavby tvoří úvodní atrium. K dispozici je velký sál
s taneční podlahou, kde se mohou konat vystoupení nebo třeba konference. Nachází se tam rovněž velká chodba, jež poslouží
i jako galerie.

● V patře vznikl takzvaný cowork
a colab. Prostory mohou pro své kreativní pobyty využít umělci, firmy, školky, spolky a další zájemci.

Podkroví je rozděleno na víc částí, potenciálních zkušeben. Zázemí má mimo jiné výbavu pro akrobatická a novocirkusová čísla, používat ho lze třeba i pro konání koncertů. Dominantou celého objektu je schodiště připomínající spirálu.

Náklady na vznik centra se pohybují kolem 200 milionů korun.

Na projekt přispěl Národní plán obnovy, financovaný hlavně z prostředků EU, společně s ministerstvem kultury, a to celkovou částkou 155,3 milionu. Dalších 27 milionů uvolnil Kraj Vysočina.

● Zbylou část nákladů doplňuje společnost Kinský Žďár.

Zpětná vazba je důležitá

Umělci mají k dispozici jak profesionální technické zázemí, včetně třeba ozvučení, osvětlení a vybavení pro provozování akrobatických kousků, tak i ubytování.

Jejich pobyt je hrazen především díky mezinárodním spolupracím a z grantů.

„Projekt Hub 800 je unikátní i v tom, že cílem není ten úplně finální výsledek. Velký význam má také určitá mezifáze. Umělci si mohou během procesu tvorby otestovat, jak jejich práce funguje, sledovat reakce diváků a podle toho třeba i přistoupit k nějakým změnám,“ objasnila Páleníčková.

Právě proto je cílem zvát průběžně do centra veřejnost. Lidé dají tvůrcům tolik potřebnou zpětnou vazbu a sami zase získají netradiční kulturní a společenský zážitek.

Citlivě zrekonstruovaný komplex bývalého konventu budou moci využít také firmy, organizace, školy a další zájemci.

„Někdy je třeba v cestě za rozvojem opustit kanceláře a v podnětném prostředí tvořit, kreativně myslet, diskutovat a spolupracovat s dalšími lidmi,“ míní Kinsky.

Slavnostní představení moderního zázemí se odehrálo v pátek večer; bylo součástí zahájení třídenního festivalu KoresponDance. Pro otevření byl symbolicky zvolen taneční projekt Insane předního francouzského choreografa Albana Richarda a souboru Oases.

Zapojili se i lidé z Vysočiny

Vznikl ve Francii, uvedení se dočkal i v Litvě. Nyní dal však autor vystoupení vůbec poprvé českou podobu, do jejíž tvorby se zapojili jak čeští choreografové - Viktor Černický, Agáta Jarošová a Hana Polanská Turečková – tak i přes tři desítky dobrovolnic a dobrovolníků přímo z Vysočiny, napříč věkem i tanečními zkušenostmi.

„Insane tak není jen představením, ale jedním z prvních kroků k vybudování komunity kolem Hubu 800, která propojí místní obyvatelstvo se zámkem, festivalem i uměním, jež zde nově vzniká,“ uvedla Páleníčková.

Žďár žije festivalem KoresponDance, k vidění je tanec i pohybové divadlo

Festivalových vystoupení – od tanečních přes hudební až třeba po filmovou instalaci či vytváření obrazců z písku – se však v centru konala o víkendu celá řada. Otestovány tak byly všechny funkce nového prostředí.

Další čísla, pod nimiž jsou podepsáni přední umělci z celého světa, sledovali diváci třeba na nádvořích nebo v areálu zámeckých sádek.

Další prezentace práce umělců, tvořících pod hlavičkou Hub 800, mají následovat i během roku.

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