Úžasný a jeden z posledních, lidé vzpomínají na koncert Žbirky v Bystřici

Mnoho dalších koncertů již Miro Žbirka nestihl. Před měsícem byl 69letý zpěvák a skladatel hospitalizován, 10. listopadu zemřel. Podlehl zápalu plic.



„Myslím, že takový koncert Bystřice do té doby nezažila,“ reagoval na prosbu o vzpomínku zakladatel známého kinematografu Josef Čadík, který v Bystřici s podporou města šest let organizuje týdenní festival studentské tvorby Start Film Fest.

Právě jeho součástí bylo Žbirkovo vystoupení a následné promítání filmového dokumentu Šimona Šafránka, jenž mapuje život a kariéru slavného zpěváka a skladatele.

„Distribuční společnost letos neměla kvůli covidové situaci moc filmů. Máme dokument Meky, nabídli mi. Uvidíme, co to udělá s lidmi, řekl jsem si,“ vzpomíná na přípravy Čadík.

Díky jeho kontaktům se mu pak podařilo nasmlouvat i koncert, na nějž v osmitisícovém městě jen tak nezapomenou.

Natřískaný amfiteátr, lidé zpívali a tančili

Jak se to seběhlo? „Moje slovenská kamarádka je totiž producentkou dokumentu, znali se osobně a zařídila to, že Meky přijel do Bystřice a vystoupil tam. Díky ní na koncert kývl,“ vyzdvihuje Čadík, který se každý rok snaží na festivalové projekce dostat filmové delegace s herci a tvůrci a do Bystřice už dostal řadu známých tváří.

Do paměti se mu vrylo, jak byl amfiteátr v půlce srpna natřískaný lidmi, kteří pak i zpívali a tančili. „Kdo by to byl tehdy tušil… Jsem moc rád, že jsme koncert stihli udělat. Až když člověk někoho ztratí, pochopí, jak moc chybí,“ řekl Josef Čadík v reakci na Žbirkovo úmrtí.

Během koncertu zazněla většina jeho chytlavých hitů, Meky navíc bavil publikum i vtipnými historkami.

„Já mám z jeho tvorby nejraději asi skladbu Atlantida,“ reagoval na dotaz MF DNES bystřický starosta Karel Pačiska, který koncert zahajoval a se zpěvákem se setkal v zákulisí.

„Včera jsem si hned na srpnový koncert vzpomněl. Byl to úžasný večer. Zprávu o úmrtí Mekyho Žbirky jsem se dozvěděl na pracovním semináři zastupitelstva, uvědomili jsme si, že to byl jeden z jeho posledních koncertů.“

Podle Pačiskových slov se zpěvák držel před koncertem trošku stranou. „Zdál se mi nemocný, ale na pódiu to vůbec nebylo znát, přepnul do jiného modu a koncert byl naprosto perfektní,“ vybavuje si starosta.

„Amfík byl plný, Meky při koncertu říkal, že je rád, že zase může hrát naživo a nemusí být kvůli covidu jen zavřený ve studiu. Kdybych tenkrát na koncert nešel, dneska bych si to hrozně vyčítal,“ svěřil se Pavel, žďárský fanoušek zpěváka, jenž byl po Waldemaru Matuškovi teprve druhý, kdo v anketě Zlatý slavík porazil fenomenálního Karla Gotta.