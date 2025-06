Přišla s datacentry i výdejními boxy. Dravá firma Conteg pokukuje po Africe

Zámek Versailles, infrastruktura pro pouť do Mekky, výškové budovy Burdž Chalífa, dálnice v Indonésii, IT systémy pro řadu olympijských her... To je jen malá ukázka z alba prestižních zakázek napříč...