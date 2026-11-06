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První okresní města na Vysočině mají vedení. Třebíč povede Pacal, Pelhřimov senátor

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  8:44

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Starosta Pelhřimova Ladislav Med je zároveň senátorem. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Vedení Třebíče a Pelhřimova pro příští čtyři roky se bude v mnohém podobat tomu dosavadnímu. V obou městech ve čtvrteční volbě na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva uspěli stávající starostové. Třebíč povede Pavel Pacal, Pelhřimov Ladislav Med. Ten bude zastávat jako post starosty, tak i senátora.

Starostou Třebíče se stal znovu Pavel Pacal z uskupení Pro Třebíč. Zvolený byl na čtvrtečním ustavujícím zastupitelstvu. Hlasovalo pro něj 15 z 27 městských zastupitelů.

Pokračovat ve funkci bude i místostarosta Miloš Hrůza z hnutí ANO, jež bylo v říjnových komunálních volbách druhé za kandidátkou Pro Třebíč. Místostarostou za lidovce se stal Miroslav Krupica, který se do zastupitelstva dostal až poté, co odstoupili kandidáti zvoleni za KDU-ČSL před ním. Třebíčskou čtyřčlennou koalici, jež má dohromady 15 mandátů, ještě doplňuje uskupení Živé město, jehož lídr Jan Burda se stal též místostarostou.

Nový senátor za ODS, starosta Pelhřimova Ladislav Med
Ladislav Med
Pavel Pacal při ustavujícím zasedání třebíčských zastupitelů.
Pavel Pacal (vpravo) zůstává starostou Třebíče i náměstkem Kraje Vysočina.
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Opozice navrhla na starostu Aleše Nováka, lídra koalice Piráti-Břehy-Zelení, která ve volbách skončila třetí. Odůvodnila to nutností změny ve vedení města.

„Třebíč potřebuje jiný způsob komunikace a hlavně naslouchání odlišným názorům. Po letech, kdy vedení města přistupovalo k problému pořád stejně, se ptám, zda Třebíč může fungovat jinak. Měla by fungovat lépe směrem k lidem i k těm, kteří přináší na některé problémy jiný pohled,“ pronesla před hlasováním Blanka Kutinová, lídryně uskupení Mosty Třebíč. Pro Nováka hlasovalo 12 zastupitelů.

Lídr mandát získal až poté, co se ho tři lidé vzdali

Podle Pacala bude pro Třebíč v následujících čtyřech letech největší výzvou budování nových bloků v nedaleké jaderné elektrárně v Dukovanech. „Město na to musí být připraveno,“ řekl Pacal.

Pro Třebíč získalo ve volbách šest mandátů. Druhé bylo hnutí ANO, které má pět zastupitelů. Lidovci a Živé město získali po dvou mandátech. Do zastupitelstva se ještě vedle koalice Piráti-Břehy-Zelení (4 zastupitelé) dostala uskupení Třebíč Občanům! a Mosty Třebíč. Obě uskupení, jež jsou také v opozici, získala po čtyřech mandátech.

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Dosavadní koalici na třebíčské radnici tvořili Pro Třebíč, ANO a lidovci, jejichž lídrem byl v letošních volbách Krupica. Díky preferenčním hlasů se do zastupitelstva za lidovce dostali lékaři Karel Janíček kandidující ze třetího místa a Ondřej Križan, který měl na kandidátní listině číslo deset.

Mandátu se Križan vzdal. Na sociálních sítích to vysvětlil tak, že je vhodné, aby se jeho strana na chodu města podílela aktivně z pozice plně placené, tedy uvolněné, funkce. „Opustit povolání zubního lékaře a stát se na čtyři roky například místostarostou jsem nepovažoval za rozumné,“ dodal Križan. Podle preferenčních hlasů byli před Krupicou za Križana další dva náhradníci. Oba se postavení náhradníků vzdali.

Dva ze tří místostarostů Pelhřimova zůstávají

Nové zastupitelstvo se na ustavující schůzi sešlo ve čtvrtek večer i v Pelhřimově. A starostou se stal znovu Ladislav Med (ODS), čerstvý senátor. Hlasovalo pro něj všech 18 přítomných zastupitelů. Už dříve se Med vyjádřil, že se pokusí skloubit obě funkce.

Pokračovat na svých postech budou i místostarostové Karel Kratochvíl (KDU-ČSL) a Zdeněk Jaroš (Společně pro Pelhřimov). Dalším místostarostou bude za ODS Filip Hron. Tříčlenná pelhřimovská koalice bude mít v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 14 mandátů.

Rada města zůstala sedmičlenná. Počet místostarostů se ale oproti předchozímu volebnímu období o jednoho zvýšil. Podle Meda i kvůli tomu, že bude nutné ve městě řešit víc významných investic. „Je to poměrně značná zátěž na úředníky i volené funkcionáře, protože ty investice jsou v Pelhřimově neobvyklé a nebývalé. Myslím si, že bude dobře, když práce bude rozdělená na více místostarostů než minule,“ řekl Med.

Návrh Pavla Hájka z uskupení My Pelhřimáci, aby místostarostové byli jen dva, neprošel. Většinovou podporu neměl ani jeho další návrh, aby rada města byla šestičlenná a měla v ní svého zástupce všechna uskupení, která se dostala do zastupitelstva.

Šestašedesátiletý Med je v komunální politice 20 let od zvolení městským zastupitelem. O čtyři roky později se dostal do městské rady. Byl místostarostou a od roku 2018 je pelhřimovským starostou. Letos na podzim uspěl i v senátních volbách a stal se senátorem obvodu 15, kam vedle Pelhřimovska připadá i část jihočeského Jindřichohradecka. Ve druhém kole porazil kandidáta ANO Michala Kozára, starostu Jindřichova Hradce.

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Vedení Třebíče a Pelhřimova pro příští čtyři roky se bude v mnohém podobat tomu dosavadnímu. V obou městech ve čtvrteční volbě na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva uspěli stávající...

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