Ačkoliv se ve středu k večeru v Přibyslavi uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva, nové vedení toto město na Havlíčkobrodsku zatím nemá. O víkendu před zasedáním zkrachovala jedním směrem vedená vyjednávání a během dvou dnů strany nedokázaly najít jiné řešení.
A tak ve středu nově zvolení zastupitelé pouze složili slib a usnesli se, že v čele města bude starosta a místostarosta. Kdo tyto posty obsadí a kdo se stane radním, ale nerozhodli. Hlasování sice v programu schůze bylo, ale na obsazení funkcí nebyl navržen žádný kandidát.
Kolegové mi neřekli, že by naše nabídka byla špatná. Berou to jako rivalitu a jednat odmítají z principu. Teď se snaží vytvořit dojem, že nejsme schopni nic dohodnout, ale oni ani jednat nechtějí.
Lucie Orgoníkoválídryně kandidátky Za vás, za Přibyslav
Lucie Orgoníková vedla kandidátku uskupení Za vás, za Přibyslav. Ve volbách získala přes 35 procent hlasů a šest mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Až daleko za ní s necelými 19 procenty a třemi získanými mandáty byla ODS. Od roku 1994 se nestalo, že by občanští demokraté v Přibyslavi prohráli. Až letos.
Jenže se stalo to, co i v mnoha jiných sídlech. Ukázalo se, že s vítězem voleb se nikdo nechce dát dohromady. Jednání probíhala až do víkendu. Pak ale skončila bez jakékoliv dohody. A méně úspěšné strany začaly řešit, co dál.
Orgoníková spolupráci nabízela všem stranám. „Kolegové mi ani z jedné strany neřekli, že by naše nabídka byla v něčem špatná. Berou to ale jako jakousi rivalitu a jednat odmítají z principu. Teď se snaží vytvořit dojem, že nejsme schopni nic vyjednat, ale oni ani jednat nechtějí,“ konstatovala zklamaná jednička kandidátky.
Nové zastupitelstvo, stará rada a vedení
Starosta a dvojka kandidátky ODS Martin Kamarád takový výklad připouští. „Brzy po volbách nás oslovilo vítězné uskupení. Po úvodním vyjasnění postojů nám nabídlo společnou dvoučlennou koalici. Tu jsme odmítli. Nepovažujeme za správné, aby dva hlavní soupeři z voleb vzápětí po nich spojili síly,“ vysvětlil.
A takřka totožně reagoval i Jan Prchal, jednička kandidátky dalšího nezávislého uskupení Naše Přibyslav. To ve volbách skončilo třetí jen o pár desetin procenta za ODS, i ono získalo tři mandáty. „Nabídku od paní Orgoníkové jsme dostali, ale naznali jsme, že nemáme na takové spolupráci zájem,“ řekl Prchal.
Těsně před víkendem pak jednání s hnutím Za vás, za Přibyslav ukončila i v pořadí čtvrtá KDU-ČSL. Ta disponovala dvěma mandáty. Lidovci se vzápětí obrátili na ODS, Naši Přibyslav a Nezávislé pro Přibyslav, kteří získali jeden zbývající mandát, s dotazem, co by říkali na spolupráci těchto podle volebních výsledků menších stran. K finální dohodě ovšem za tak krátkou dobu nedošlo.
A tak to vyvrcholilo nečekanou situací. Sestaveno je nové zastupitelstvo, noví zastupitelé složili slib, ale rada a vedení města prozatím funguje v původním složení. Nové zvoleno nebylo. „Staré vedení má stále stejné pravomoci dané zákonem o obcích. Neexistuje lhůta, do níž musí být zvoleno vedení nové,“ popisuje Kamarád. Staří radní tak začnou třeba s kroky směřujícími k přípravě a sestavení rozpočtu na příští rok.
Další období pro Kamaráda? I to je varianta
Z osobní roviny jde pro Martina Kamaráda ovšem o velké komplikace. Už dlouho dopředu avizoval, že z osobních důvodů chce po třech volebních obdobích v čele města skončit a život si začal organizovat jinak. Nyní si tak působení v úřadu musí protáhnout.
A je otázka, na jak dlouho. Pokud jednání čtyř menších stran půjdou hladce, mohla by být ukončena koncem listopadu, reálnější je polovina prosince. „Nechci opakovat středeční komedii, a tak budu chtít, aby mi koalice přinesla podpisy devíti zastupitelů, aby se opírala o jasnou většinu, nikoliv pouze tu nejtěsnější. Pak svolám mimořádné zastupitelstvo,“ prohlásil Kamarád.
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Jenže otazníků je spousta. Není jasné, kdo by mohl být v čele města. Jednou z variant je osmadvacetiletý vedoucí úředník odboru výstavby a životního prostředí Jan Prchal, další možností je lídr lidovců a dosavadní místostarosta Michael Omes. Teoreticky je ale možné i to, že názor nakonec změní Martin Kamarád a kývne na další čtyřleté období, když už nyní přesluhuje a musí své plány měnit. Řešit se bude počet místostarostů i ochota kandidátů nastoupit do uvolněných funkcí.
„Ale ani my nic nevzdáváme. Zkusíme kolegy oslovit znovu, chceme se snažit dál jednat. Oni vědí, co jim nabízíme, a ty nabídky vůbec nejsou špatné,“ zdůraznila Lucie Orgoníková s tím, že na straně jejího uskupení existují i další varianty, kam jednání směřovat. Záleží ale na ochotě ostatních.