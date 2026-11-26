„V těchto dnech jednáme o koaličním projektu složeného ze Žďár – Živé Město, MY pro Žďár a KDU-ČSL. V tuto chvíli řeším detailnější obrysy spolupráce, o postupu jednání budeme dále informovat,“ sdělil ve středu stávající starosta Martin Mrkos.
V trojkoalici tedy chybí hnutí ANO, které se po 24. říjnu, po celostátní „akci 4:36“, stalo předmětem názorových rozporů, a to jak mezi jednotlivými žďárskými stranami, tak i v některých jejich členských základnách.
Tato varianta koalice nás překvapila.
Věra Mokříšoválídryně ODS ve Žďáře nad Sázavou
Proti projednávané spolupráci s tímto hnutím se postavili například někteří členové vítězného ŽŽM, které následně z tohoto důvodu ohlásilo i odchod do opozice, nebo část lidovců. Jednoznačné „ne“ této variantě koalice pak již od počátku říkala ODS s nezávislými, která ale byla jinak široké spolupráci s dalšími subjekty nakloněna.
Ovšem přestože „jablko sváru“ v nyní sestavovaném týmu nakonec chybí, ODS do něj už nepřibyla. „Tato varianta koalice nás překvapila,“ potvrdila ve středu lídryně ODS Věra Mokříšová s tím, že k novým posunům v jednání ještě nemá podrobnější informace.
Dohodu chce Novotný uzavřít v příštím týdnu
Stejně na tom byl také dosavadní místostarosta Jaroslav Hedvičák (ANO). „Mně osobně nikdo ze ŽŽM tuto variantu ještě oficiálně neoznámil, takže ji nechci zatím nijak blíže komentovat,“ prohlásil.
Jeho tým, stejně jako sestava ODS, získal ve volbách pětici křesel. ŽŽM disponuje osmi zastupitelskými mandáty, lidovci a MY pro Žďár mají po třech křeslech. Pokud vytvoření nově oznámené trojkoalice projde, vznikne tak jenom velmi křehká většina čtrnácti zastupitelů oproti třináctihlavé opozici. V té by se občanští demokraté sešli s hnutím ANO a ještě třemi zastupiteli z uskupení Změna 2018.
O tom, jak si lidovci, vítězné ŽŽM a sdružení MY pro Žďár, v jehož čele stojí náměstek vysočinského hejtmana Vladimír Novotný (SOCDEM), rozdělí posty, prozatím jasné není.
„My jsme dostali nabídku od vítěze voleb, jímž je ŽŽM, a tu jsme přijali. Nyní budeme dávat dohromady detaily. Některé věci už máme samozřejmě částečně dohodnuté, bavili jsme se o nich, ale finální podoba je přece jen na vítězi,“ vyjádřil se Novotný. Ten také odmítl komentoval, jestli bude jeho uskupení usilovat o obsazení postu místostarosty. „Dá se předpokládat ledacos,“ uvedl mnohoznačně.
|
Tři minuty a šlo se domů. Nové vedení si Žďár nezvolil ani na druhý pokus
Cílem ale podle něj je, aby byla jednání uzavřena v termínu, který umožní výsledky schválit ve čtvrtek 10. prosince na již ohlášeném zasedání zastupitelstva. „Takže hotovo by mělo být už sedm dní předem,“ podotkl Novotný.
Na posledním zastupitelstvu, jež se konalo 11. listopadu, se totiž o podobě vedení opět rozhodnout nepodařilo.