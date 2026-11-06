„Doposud se nepodařilo najít úplnou shodu na tom, jak by mělo vypadat uspořádání sil na radnici. Jednání bude pokračovat 11. listopadu, kdy už budou s největší pravděpodobností zvoleni starosta, místostarostové, rada města a výbory,“ sdělila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
Po „komunálkách“ přitom vše jasně směřovalo ke staronové koalici. Vítězné sdružení Žďár – Živé Město (ŽŽM) v čele se starostou Martinem Mrkosem od počátku avizovalo snahu o obnovení zavedené spolupráce s lidovci, ANO a uskupením Vladimíra Novotného (SOCDEM), kandidujícím pod názvem MY pro Žďár.
Myslím, že jsme natolik malé město, že si u nás na barvu dresu hrát nemusíme.
Martin Mrkosstarosta Žďáru nad Sázavou, lídr kandidátky ŽŽM a zastánce koalice s ANO
„Je to model, který nám dobře fungoval. Rádi bychom v něm pokračovali,“ uvedl Mrkos. Celá sestava by tak získala pohodlných 19 z 27 křesel.
„Myslím, že jsme natolik malé město, že si u nás na barvu dresu hrát nemusíme. Je to spíš o místních lidech a ti by měli táhnout za jeden provaz,“ okomentoval starosta krátce po volbách letošní „trend“ neuzavírat koalice s ANO. 21. října Mrkos médiím rozeslal oficiální vyjádření k uzavřené dohodě mezi ŽŽM, ANO, MY pro Žďár a KDU-ČSL.
S domluvenou spoluprací zahýbal čas 4:36
Situace se však začala měnit po 24. říjnu, kdy sněmovna v sobotu ve 4:36 ráno schválila v prvním čtení návrh vlády premiéra Andreje Babiše na zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Veřejnost se proti návrhu a způsobu, jakým byl projednáván, ostře ohradila v sérii demonstrací napříč republikou, přičemž blížící se 17. listopad slibuje další vlny protestů.
V reakci na to začaly některé články předjednané koalice razit i variantu bez ANO, přičemž nejednotnost názorů panuje hlavně ve vítězném ŽŽM. Ne všichni tam totiž sdílí názor svého lídra, že na komunální úroveň se celostátní politika „tahat“ nemá. Jedna z členek sdružení, Veronika Černá, rezignovala, ale i další, včetně lidí s mandáty, se staronovou koalicí čtvrtečním zasedání Mrkos.
Jasno naproti tomu mají u lidovců. „My jsme se na pokračující spolupráci celé koalice, tedy včetně ANO, jednoznačně shodli,“ prohlásila lídryně KDU-ČSL Romana Bělohlávková. Ta zdůraznila, že nehodlá opačným postupem ohrozit budoucnost některých rozjednaných krajských projektů, jako je především domov se zvláštním režimem nebo i teplárna, respektive spalovna odpadu.
V čele Kraje Vysočina stojí totiž nyní ANO společně s SPD, PRO, SOCDEM za podpory Stačilo!. „S postupem vlády v oblasti veřejnoprávních médií nesouhlasím, stejně jako další kolegové,“ zdůraznila Bělohlávková, jež plánuje i účast na demonstraci na Letné. Do práce pro město by ale podle ní celostátní dění pronikat nemělo.
„Nesouhlasíme. Ale jaký vliv to má na Žďár?“
Změnu postoje neplánují ani v MY pro Žďár, jejichž lídr Vladimír Novotný je ostatně i náměstkem vysočinského hejtmana Martina Kukly (ANO). „Máme před sebou hotovou koaliční dohodu, podali jsme si ruce, stačí ji podepsat. Stála nás opravdu hodně času a úsilí. Za nás není důvod ji měnit,“ uvedl Novotný.
Dodal, že postoj ŽŽM, jehož někteří členové náhle přišli s jinou nabídkou – tedy koalice bez ANO – příliš nechápe. „Já ani mí kolegové z MY pro Žďár s tím, co se teď kolem veřejnoprávních médií děje, pochopitelně nesouhlasíme. Jaký vliv to ale má přímo na Žďár? “ ptá se Novotný.
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Ve Žďáře se rýsuje čtyřkoalice, ale bez ODS. Ta odmítá jít s ANO
O snaze o vytvoření koalice, kde by ANO nefigurovalo, svědčí i návrat ODS zpět do hry. Tato strana byla totiž do povolebního vyjednávání zapojena jen z počátku. Poté, co se jednoznačně vymezila proti spolupráci se zástupci Babišova hnutí, do dalších kol schůzek „nepostoupila“.
„Znovu jsme byli osloveni teď v pondělí a od té doby se vyjednávání opět účastníme. Stále ale nejsou u konce,“ sdělila lídryně ODS Věra Mokříšová s tím, že na zásadě koalice bez ANO dál trvají.
K přerušení ustavujícího zasedání nikdy nedošlo
Lídr ANO a dosavadní místostarosta Jaroslav Hedvičák věří, že dojde k realizaci léta osvědčeného koaličního modelu. „Fungovalo nám to jak po pracovní, tak po lidské stránce,“ míní Hedvičák.
I on potvrdil, že dobře „rozjetá“ dohoda se zadrhla na tom, že někteří členové koalice začali mít vlivem celostátních událostí problém se spoluprací s ANO.
Další sérii schůzek plánuje ŽŽM ukončit do úterního poledne, zastupitelstvo pak po přerušení naváže ve středu v 16 hodin. Dle pamětníků za posledních minimálně 28 let dosud nikdy k přerušení ustavujícího zastupitelstva ve Žďáře nedošlo.
Červený hadr na býka i v Brodě
S hnutím ANO jsou na koalici domluveni i občanští demokraté, lidovci a TOP 09 v Havlíčkově Brodě. Byť se to ne všem voličům tradičních stran zamlouvá, smlouva už je dokonce zhruba týden podepsaná. Hlavně v KDU-ČSL to způsobilo rozkol, když krátce po volbách hned tři zastupitelé či jejich náhradníci po uzavření spolupráce s ANO rezignovali. Zda se dění kolem rušení poplatků za veřejnoprávní média a silový postup vládní koalice projeví ještě víc, není zatím jasné.
„Se zástupci hnutí ANO budeme ještě do pondělka mluvit. Budu se jich dotazovat i na názor na dění ve Sněmovně kolem poplatků. Pokud se od toho distancují, nebude problém,“ vzkázal Zbyněk Stejskal, starosta a lídr vítězné ODS, která má v pětadvacetičlenném zastupitelstvu šest mandátů. ANO se Ženami za Brod jich má pět, lidovci tři a TOP 09 dva. „Zatím nemáme signál o žádné změně,“ dodal Stejskal. Právě v pondělí odpoledne by mělo být na ustavujícím zasedání zastupitelů zvoleno nové vedení města.
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Stávající koalice vesměs pokračují. Spojení lidovců s ANO v Brodě přineslo rezignace
Že dohoda platí tak, jak byla před týdnem uzavřena, si je jist i lídr lidovců Ondřej Rázl. „Vše platí tak, jak bylo domluveno. Ale samozřejmě, pokud se členové ANO od dění ve Sněmovně distancují, bude to jedině dobře,“ poznamenal.
Mimo záznam další dotazovaní, kteří o koalici vyjednávali, hovoří o tom, že by nejlepším řešením bylo, aby místostarosta Vladimír Slávka a jeho kolegové ANO opustili. „Je s nimi skvělá spolupráce a nemůžu proti nim na komunální úrovni říct jediné slovo. Ale naše spojení s jejich značkou ANO není šťastné a pro část voličů působí jako červený hadr na býka,“ podotkl jeden z vyjednavačů, který si přál zůstat v anonymitě.