Humpolec Do čela jde lidovec Brukner
V Humpolci se dohodlo na povolební spolupráci pět uskupení včetně vítězného hnutí ANO. Do funkce starosty je navržený Vlastimil Brukner, lídr lidovců, kteří ve volbách skončili třetí. Uskupení HumpolecGO! bývalého starosty Petra Machka bude v opozici, stejně jako jeden zastupitel Pirátů. Ustavující zastupitelstvo bude 11. listopadu.
O záměru vytvořit koalici její členové informovali na svých sociálních sítích. „Zmíněná politická uskupení mají společný cíl vytvořit silnou koalici disponující 16 mandáty v 21členném zastupitelstvu,“ uvedli politici.
Černovice Město poprvé povede žena
I většina dalších měst na Pelhřimovsku už má jasno o povolební situaci na radnici. V Černovicích po 16 letech skončí starosta Jan Brožek. Vyplývá to z vyjádření oslovených zástupců politických uskupení.
Ustavující zastupitelstvo plánují Černovice na 4. listopad. „Předpokládám, že už jako starosta pokračovat nebudu,“ řekl Brožek. Jeho uskupení Hasiči pro Černovicko skončilo ve volbách druhé s dvěma mandáty v devítičlenném zastupitelstvu.
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Vítěz voleb v Černovicích, uskupení Černovicko Srdcem a Rozumem, má čtyři zastupitele. Neúspěch ve volbách Brožek přičítá nesouhlasu lidí se stavbou větrných elektráren, kterou podporoval. Vítěznou kandidátku v Černovicích vedla Hana Vanická. Řekla, že se chce stát starostkou.
Počátky Ze starosty zřejmě místostarosta
V Počátkách bude vedení města sestavené ze zástupců kandidátek Nezávislí pro Počátky - Město, kde rádi žijeme a Sdružení nezávislých kandidátů Počátky. Každé z uskupení získalo šest z patnácti míst v zastupitelstvu, do něhož se se třemi mandáty dostali ještě lidovci.
Řekl to starosta města Karel Štefl, který bude zřejmě v příštích čtyřech letech místostarostou. Ustavující zastupitelstvo se podle něj sejde 3. listopadu. Štefl vedl do voleb Sdružení nezávislých kandidátů, jež skončilo na druhém místě.
Žirovnice Koalice ani není potřeba
Výrazným vítězstvím Sdružení nezávislých kandidátů Žirovnice, v jehož čele byl starosta Radek Vopravil, skončily volby v Žirovnici. Jeho uskupení má v 15členném zastupitelstvu 11 mandátů.
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„Asi je jasno. Koalice nebude. Ale úplné podrobnosti ještě dohodnuté nemáme. Spíš teď řešíme obsazení míst místostarosty a rady. Ale já určitě jako starosta budu pokračovat,“ řekl Vopravil. Ustavující zasedání zastupitelstva podle něj bude 9. listopadu.
Kamenice nad Lipou Vedení města pokračuje
Jako starosta chce pokračovat i Tomáš Tesař z Kamenice nad Lipou. „A jsme domluvení ve stejném složení i s panem místostarostou, panem Jaromírem Paříkem,“ řekl Tesař.
Do voleb vedl uskupení Sdružení nezávislých kandidátů Nová Kamenice, které získalo 9 z 15 míst v zastupitelstvu. Pařík byl v čele Sdružení pro Kamenici, které má dva zastupitele. Ustavující zastupitelstvo je v Kamenici nad Lipou naplánované na 5. listopadu.
Ledeč nad Sázavou Na radnici míří učitelka
Ve městech na Havlíčkobrodsku už je jistá výměna starostů v Ledči nad Sázavou, Přibyslavi a Lipnici nad Sázavou. Dosavadní starostové už před volbami řekli, že znovu kandidovat na tento post nechtějí, a nyní to potvrdili.
V Ledči nad Sázavou končí nezávislá Hana Horáková. Starostkou se stala v lednu 2022 za Zdeňka Tůmu ze stejného sdružení, který zemřel. „Já jsem deklarovala dopředu, že nebudu obhajovat,“ řekla. Na kandidátce Sdružení nezávislých pro Ledeč, která získala čtyři mandáty, byla na šestém místě a do zastupitelstva nepostoupila.
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Volby v tomto pětitisícovém městě vyhrála kandidátka iLedeč, bude mít 7 zastupitelů z 15. Na starostku navrhne Jarmilu Frantlovou, která kandidátku vedla. Je učitelkou v mateřské škole. Místostarostou by měl zůstat Michal Simandl za Zelenou pro Ledeč. Zastoupení v radě budou mít i zbylá dvě uskupení.
„Férově a otevřeně jsme dokázali postavit silnou skupinu, která bude hájit zájmy města,“ uvedla iLedeč na Facebooku.
Lipnice nad Sázavou Pod hradem zavládne žena
Lipnici nad Sázavou s 650 obyvateli, nejmenší město na Vysočině, vedl dvě volební období Zdeněk Rafaj. Lidé tam teď vybírali ze dvou kandidátek nestraníků. Vítězný Lipnický kopec bude mít v devítičlenném zastupitelstvu šest lidí. Šestašedesátiletý Rafaj byl na této kandidátce na posledním místě, přesto dostal nejvíc hlasů.
„My jsme v předvolebním materiálu dali všem voličům na vědomí, že já už z vlastní vůle starostování věším na hřebík, že kandidátkou na starostku je paní Jana Brunerová. Ta dohoda platí,“ řekl Rafaj. Dodal, že by chtěl v životě stihnout ještě jiné věci. Jako místostarosta by měl pokračovat kastelán hradu Lipnice Marek Hanzlík ze stejné kandidátky.
Chotěboř Starosta pokračuje se širší koalicí
V Chotěboři dospěli k širší koalici čítající 14 zastupitelů z 21členného zastupitelstva. Jako starosta bude pokračovat Ondřej Kozub (Naše Chotěboř). Místostarostou se nově stane Petr Gregor (KDU-ČSL).
„Jsme přesvědčeni, že zapojení většího počtu zastupitelů do řízení města přispívá k otevřenější diskusi, kvalitnějším rozhodnutím a větší kontinuitě při realizaci důležitých projektů,“ svěřil se Kozub, který se chce v následujícím období zaměřit zejména na bytovou výstavbu a nový územní plán řešící mimo jiné obchvat města.