Ve volbách vítězný Tým pro Jihlavu získal 37,5 procenta hlasů a obsadil 16 křesel. Starostové a nezávislí přidali dalších pět křesel. Nová koalice tak bude v 37členném zastupitelstvu disponovat většinou 21 hlasů.
„Vnímali jsme, že velká část našich voličů by další koalici s hnutím ANO brala jako zklamání,“ přiblížil volbu koaličního partnera primátor Petr Ryška.
Volba nového vedení města zcela reflektovala povolební dohody. Jediným navrženým kandidátem na primátora byl Petr Ryška. Neměl protikandidáta. Ve veřejné volbě pro něj zvedlo ruku 33 zastupitelů. Dva na ustavujícím zasedání chyběli, zdrželi se jen další dva.
Ryšku v exekutivním vedení Jihlavy doplní čtveřice náměstků. Do pozic byli zvoleni Petr Piáček (KDU-ČSL), který jako jediný ve funkci pokračuje, dále Vojtěch Prchal (ODS), Barbora Zemanová Brossová (TOP 09) a lídr kandidátky STAN Petr Kabátek. Ten opouští své působení na krajském úřadě a přebírá agendu sociálních věcí a informatiky. Všichni byli zvoleni pouze hlasy nově sestavené koalice, pouze Prchal jich dostal 31.
Oblasti, které budou pod pravomocí primátora Petra Ryšky, se příliš měnit nebudou. Pod svou patronaci si vezme úseky činnosti samosprávy a samostatné působnosti města. Petr Piáček pak bude zodpovídat za činnost technických služeb a dopravu. Petr Kabátek má na starosti sociální věci a informatiku. Barboře Zemanové Brossové patří oblasti majetku, strategického plánování a architektury. Vojtěchu Prchalovi připadlo školství, kultura, tělovýchova a životní prostředí.
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V Jihlavě je jasno, vládnout bude Tým pro Jihlavu se STAN. ANO míří do opozice
„Nevěděli jsme do poslední chvíle, jestli to dopadne,“ přiznal Kabátek k povolebním vyjednáváním. Výrazný kritik dosavadního vedení radnice Radek Hošek (STAN) zůstane řadovým zastupitelem.
Do opozice odchází hnutí ANO, které s 23,2 procenta hlasů a deseti mandáty skončilo na druhém místě. ANO přitom v Jihlavě uplynulé čtyři roky vládlo v koalici s ODS a KDU-ČSL.
Dosavadní náměstek Radek Popelka po volbách oznámil rezignaci na post ve vedení jihlavské organizace ANO. „Byl jsem rozhodnutý už před volbami, výsledek voleb i vyjednávání s tím nemají nic společného,“ tvrdí. „Jsme rádi, že ten konkurz na ‚kašpárka‘ vyhrál někdo jiný a nebudeme to my,“ reagoval na uzavření koalice bez ANO před několika dny.
Opoziční lavice doplňují Piráti a Fórum Jihlava (PiFo) se třemi mandáty a koalice SPD, Svobodní, PRO a Trikolora, která získala rovněž tři křesla.