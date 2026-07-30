Jihlava zná kandidáty do voleb. Na radnici chtějí i Naše Česko a Motoristé

Lhůta pro podání kandidátních listin pro komunální volby skončí 4. srpna odpoledne. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
Jihlavu teď vede koalice ANO s ODS a lidovci. Nejsilnější ANO má v městském zastupitelstvu čtrnáct míst z 37 a ODS s lidovci 11. Shodně po čtyřech mandátech mají tři opoziční uskupení, mezi něž patří vedle Pirátů s Fórem Jihlava, Starostové a také SPD s podporou Trikolory.
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Lídrem kandidátky STAN bude Petr Kabátek, který pracuje na krajském úřadě a je členem majetkové komise a finančního výboru města. „SPD bude v Jihlavě kandidovat v koalici se Svobodnými, PRO a Trikolorou,“ řekl městský zastupitel Petr Paul, který bude lídrem koalice. O primátorskou pozici bude usilovat také jeho současný náměstek z ANO Radek Popelka.
„V Jihlavě jako jediném městě na Vysočině budou letos kandidovat Motoristé,“ řekl jejich krajský předseda a poslanec Libor Forman. „Lídrem je pan Kamil Vlček, vedoucí dopravy zdravotnické služby,“ řekl Forman.
Kandidovat chce v Jihlavě i Hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Martin Kuba. Společně s nezávislými kandidáty utvoří kandidátní listinu Naše Česko a Jihlava srdcem. Jejím lídrem bude Vít Prchal, který kdysi působil na radnici i za Stranu zelených.
Do voleb jde opět i Spolek Za zdravou Jihlavu, lídrem je Milan Matějka.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Jihlavě hnutí ANO Andreje Babiše, když získalo 28,5 procenta hlasů, asi o šest procent víc než druhá koalice ODS a Lidovců. Třetí bylo hnutí SPD. Hlasovalo pro ně téměř deset procent voličů. Čtvrtí Starostové za ním zaostali asi o šest desetin procenta. Piráti s Fórem Jihlava získali celkem přes osm procent hlasů. Volební účast byla přes 44 procent.