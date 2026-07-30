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Jihlava zná kandidáty do voleb. Na radnici chtějí i Naše Česko a Motoristé

Autor: ,
  11:53
Primátor Jihlavy Petr Ryška

Primátor Jihlavy Petr Ryška | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Karolína Koubová (Piráti) už před definitivním sečtením výsledků věděla, že o...
V případě, že by si měla Jihlava půjčit na vybudování Horácké multifunkční...
Radek Popelka, lídr hnutí ANO do komunálních voleb v Jihlavě
Lídr politického hnutí Spolek za zdravou Jihlavu Milan Matějka.
10 fotografií
Své kandidáty do podzimních komunálních voleb už v Jihlavě představily všechny strany současné koalice i opozice. Kandidovat bude i Hnutí Naše Česko nebo Motoristé. V čele města chtějí znovu stanout primátor Petr Ryška z ODS i bývalá primátorka Karolína Koubová, která povede kandidátku Pirátů s Fórem Jihlava podpořenou Zelenými.

Lhůta pro podání kandidátních listin pro komunální volby skončí 4. srpna odpoledne. Volby se uskuteční 9. a 10. října.

Jihlavu teď vede koalice ANO s ODS a lidovci. Nejsilnější ANO má v městském zastupitelstvu čtrnáct míst z 37 a ODS s lidovci 11. Shodně po čtyřech mandátech mají tři opoziční uskupení, mezi něž patří vedle Pirátů s Fórem Jihlava, Starostové a také SPD s podporou Trikolory.

Jihlavu povede ANO s ODS a KDU bez obžalované Nagyové, primátorem je Ryška

Lídrem kandidátky STAN bude Petr Kabátek, který pracuje na krajském úřadě a je členem majetkové komise a finančního výboru města. „SPD bude v Jihlavě kandidovat v koalici se Svobodnými, PRO a Trikolorou,“ řekl městský zastupitel Petr Paul, který bude lídrem koalice. O primátorskou pozici bude usilovat také jeho současný náměstek z ANO Radek Popelka.

„V Jihlavě jako jediném městě na Vysočině budou letos kandidovat Motoristé,“ řekl jejich krajský předseda a poslanec Libor Forman. „Lídrem je pan Kamil Vlček, vedoucí dopravy zdravotnické služby,“ řekl Forman.

Primátor Jihlavy Petr Ryška
Karolína Koubová (Piráti) už před definitivním sečtením výsledků věděla, že o primátorské křeslo přijde.
V případě, že by si měla Jihlava půjčit na vybudování Horácké multifunkční arény další stovky milionů, bude Petr Paul, lídr společné kandidátky SPD a Trikolóry, navrhovat referendum.
Radek Popelka, lídr hnutí ANO do komunálních voleb v Jihlavě
10 fotografií

Kandidovat chce v Jihlavě i Hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Martin Kuba. Společně s nezávislými kandidáty utvoří kandidátní listinu Naše Česko a Jihlava srdcem. Jejím lídrem bude Vít Prchal, který kdysi působil na radnici i za Stranu zelených.

Do voleb jde opět i Spolek Za zdravou Jihlavu, lídrem je Milan Matějka.

Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Jihlavě hnutí ANO Andreje Babiše, když získalo 28,5 procenta hlasů, asi o šest procent víc než druhá koalice ODS a Lidovců. Třetí bylo hnutí SPD. Hlasovalo pro ně téměř deset procent voličů. Čtvrtí Starostové za ním zaostali asi o šest desetin procenta. Piráti s Fórem Jihlava získali celkem přes osm procent hlasů. Volební účast byla přes 44 procent.

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