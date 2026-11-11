První příspěvek zveřejnil 15. července jihlavský magistrát. Stálo v něm, že čtyřicet dětí ze Zakarpatské oblasti na Ukrajině tráví část letních prázdnin na Vysočině. Během svého pobytu zavítaly také do Jihlavy, kde je čekal pestrý program.
Na základě šetření jsme vyhodnotili osm konkrétních diskutujících, kteří se dopustili přestupku proti občanskému soužití.
Dana Čírtkovámluvčí policie na Vysočině
„Navštívily zoo, užily si hry a sportovní aktivity v přírodě se Správou městských lesů Jihlava a společně si opekly špekáčky. Součástí programu bylo také přijetí na jihlavské radnici. Děti si prohlédly historickou budovu radnice, jihlavské podzemí, kostel svatého Jakuba i Horáckou multifunkční arénu,“ zveřejnil magistrát a přidal fotografie dokládající, že průvodce dělal dětem i přímo primátor města Petr Ryška z ODS.
Pod příspěvkem s fotkami dětí se ale rozjela nechutná „diskuse“, že pracovník magistrátu komentáře raději vypnul. „A to kvůli opakovaným vulgárním, urážlivým a nenávistným reakcím,“ uvedl magistrát.
Krátce poté začali konat policisté. Vyslechli uživatele Facebooku, kteří nechali volný průchod své nenávisti.
„Na základě šetření jsme vyhodnotili osm konkrétních diskutujících, kteří se dopustili přestupku proti občanskému soužití. Tyto přestupky jsme oznamovali místně příslušnému správnímu orgánu, který povede správní řízení,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková. Proto podle ní nemůže policie přiblížit, jak zmínění autoři příspěvků svoje počínání vysvětlili a zdali ho zpětně litují.
Smajlíci u zprávy o utonulém muži z Ukrajiny
Druhý příspěvek z července se týkal osmatřicetiletého muže z Ukrajiny, po kterém pátrala policie. Nakonec bylo jeho tělo nalezeno v jihlavském rybníku Borovinka. „Muže bez známek života si na vodní hladině rybníka všimla hlídka, která po něm v lokalitě pátrala,“ informovala tehdy mluvčí policie Michaela Lébrová. Na místo vyjeli policejní potápěči, kteří tělo z vody vytáhli. Policie pak pátrání odvolala.
I tato zpráva vyvolala řadu komentářů plných nenávisti či smějících se smajlíků, které jsou na Facebooku k vidění dodnes. „Nezapomeňte, že jde o člověka, úplně jedno jaké národnosti. Vžijte se, prosím, kdyby šlo o vašeho blízkého. Nechutné komentáře svědčí o minimální empatii a inteligenci,“ marně se snažila apelovat jedna z diskutujících na autory nenávistných reakcí.
„Stále se ještě těmito příspěvky zabýváme,“ potvrdila mluvčí policie Dana Čírtková.