Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Urážky ukrajinských dětí na Facebooku neprošly, jejich autory už vyslechla policie

Radek Laudin
  15:32
Sledovat iDNES.cz na Googlu
I tato fotka byla u příspěvku jihlavského magistrátu o dětech z Ukrajiny...

I tato fotka byla u příspěvku jihlavského magistrátu o dětech z Ukrajiny trávících část letních prázdnin na Vysočině. Diskutující příspěvek nevybíravě komentovali, policie si na osm z nich posvítila. | foto: Magistrát města Jihlavy

I tato fotka byla u příspěvku jihlavského magistrátu o dětech z Ukrajiny...
I tato fotka byla u příspěvku jihlavského magistrátu o dětech z Ukrajiny...
I tato fotka byla u příspěvku jihlavského magistrátu o dětech z Ukrajiny...
I tato fotka byla u příspěvku jihlavského magistrátu o dětech z Ukrajiny...
7 fotografií
V polovině července se na Facebooku objevily dvě zprávy týkající se obyvatel Ukrajiny v Jihlavě, které u části diskutujících zvedly vlnu nenávisti plnou vulgarit a urážek. Tu dali najevo písemně prostřednictvím svých klávesnic. Autory některých těchto vskutku až odporných příspěvků již vyslechla policie. Hrozí jim pokuta.

První příspěvek zveřejnil 15. července jihlavský magistrát. Stálo v něm, že čtyřicet dětí ze Zakarpatské oblasti na Ukrajině tráví část letních prázdnin na Vysočině. Během svého pobytu zavítaly také do Jihlavy, kde je čekal pestrý program.

Na základě šetření jsme vyhodnotili osm konkrétních diskutujících, kteří se dopustili přestupku proti občanskému soužití.

Dana Čírtkovámluvčí policie na Vysočině

„Navštívily zoo, užily si hry a sportovní aktivity v přírodě se Správou městských lesů Jihlava a společně si opekly špekáčky. Součástí programu bylo také přijetí na jihlavské radnici. Děti si prohlédly historickou budovu radnice, jihlavské podzemí, kostel svatého Jakuba i Horáckou multifunkční arénu,“ zveřejnil magistrát a přidal fotografie dokládající, že průvodce dělal dětem i přímo primátor města Petr Ryška z ODS.

Pod příspěvkem s fotkami dětí se ale rozjela nechutná „diskuse“, že pracovník magistrátu komentáře raději vypnul. „A to kvůli opakovaným vulgárním, urážlivým a nenávistným reakcím,“ uvedl magistrát.

Krátce poté začali konat policisté. Vyslechli uživatele Facebooku, kteří nechali volný průchod své nenávisti.

I tato fotka byla u příspěvku jihlavského magistrátu o dětech z Ukrajiny trávících část letních prázdnin na Vysočině. Diskutující příspěvek nevybíravě komentovali, policie si na osm z nich posvítila.
I tato fotka byla u příspěvku jihlavského magistrátu o dětech z Ukrajiny trávících část letních prázdnin na Vysočině. Diskutující příspěvek nevybíravě komentovali, policie si na osm z nich posvítila.
I tato fotka byla u příspěvku jihlavského magistrátu o dětech z Ukrajiny trávících část letních prázdnin na Vysočině. Diskutující příspěvek nevybíravě komentovali, policie si na osm z nich posvítila.
I tato fotka byla u příspěvku jihlavského magistrátu o dětech z Ukrajiny trávících část letních prázdnin na Vysočině. Diskutující příspěvek nevybíravě komentovali, policie si na osm z nich posvítila.
7 fotografií

„Na základě šetření jsme vyhodnotili osm konkrétních diskutujících, kteří se dopustili přestupku proti občanskému soužití. Tyto přestupky jsme oznamovali místně příslušnému správnímu orgánu, který povede správní řízení,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková. Proto podle ní nemůže policie přiblížit, jak zmínění autoři příspěvků svoje počínání vysvětlili a zdali ho zpětně litují.

Smajlíci u zprávy o utonulém muži z Ukrajiny

Druhý příspěvek z července se týkal osmatřicetiletého muže z Ukrajiny, po kterém pátrala policie. Nakonec bylo jeho tělo nalezeno v jihlavském rybníku Borovinka. „Muže bez známek života si na vodní hladině rybníka všimla hlídka, která po něm v lokalitě pátrala,“ informovala tehdy mluvčí policie Michaela Lébrová. Na místo vyjeli policejní potápěči, kteří tělo z vody vytáhli. Policie pak pátrání odvolala.

I tato zpráva vyvolala řadu komentářů plných nenávisti či smějících se smajlíků, které jsou na Facebooku k vidění dodnes. „Nezapomeňte, že jde o člověka, úplně jedno jaké národnosti. Vžijte se, prosím, kdyby šlo o vašeho blízkého. Nechutné komentáře svědčí o minimální empatii a inteligenci,“ marně se snažila apelovat jedna z diskutujících na autory nenávistných reakcí.

„Stále se ještě těmito příspěvky zabýváme,“ potvrdila mluvčí policie Dana Čírtková.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Vysněná práce? V Jihlavě nabízí benefity z říše snů

Ve spolupráci
Vysněná práce? V Jihlavě nabízí benefity z říše snů

Ve starých mobilech a drobné elektronice se skrývá zlato, stříbro i další cenné kovy. Aby se tyto suroviny mohly vrátit zpět do výroby, potřebují moderní technologie i šikovné ruce. Jihlavský závod...

Šmarda jako starosta v Novém Městě přece jen pokračuje. Polepším se, slibuje

Michal Šmarda

V komunálních volbách sice jako lídr uskupení Lepší Nové Město na Moravě (sedm mandátů) obsadil až druhé místo, přesto dokázal obhájit pozici starosty. Michal Šmarda ve vedení Nového Města na Moravě...

Firma ošidila požární bezpečnost. Průšvih mají po 20 letech zaplatit obyvatelé bytů

Premium
Areál Beseda na náměstí Svobody v Jihlavě dělníci kompletně a rozsáhle...

Běžná rekonstrukce a následný požár polyfunkčního domu s byty odhalily po dvaceti letech v centru Jihlavy časovanou bombu. Podle kontrolních zjištění hasičů se totiž část komplexu Beseda výrazně...

Z vítězky poraženou? Paroubkova mluvčí zadupala baštu ODS, ale míří do opozice

Lucie Orgoníková na snímku z roku 2018, kdy ještě za původní ČSSD kandidovala do senátních voleb v obvodu Chrudim, kam patří i část Havlíčkobrodska.

Lucie Orgoníková, někdejší mluvčí vlády Jiřího Paroubka, byla označena za jednoho z největších vítězů letošních komunálních voleb v Česku. Ve čtyřtisícové Přibyslavi na hlavu porazila všechny...

Pamětníci odhalili tajemství osady Lepolštot. Stála tam, co dnes Kronospan

Badatel a průvodce Brány Jihlavy Marek Skřivánek ukazuje na setkání pamětníků...

Nebyl to jen proslulý Prior, který změnil tvář Jihlavy. Za dob socialismu nezanikl jen špalíček středověkých domů Krecl na náměstí. Před padesáti lety došlo k likvidaci osady Leopoldov, která by dnes...

Urážky ukrajinských dětí na Facebooku neprošly, jejich autory už vyslechla policie

I tato fotka byla u příspěvku jihlavského magistrátu o dětech z Ukrajiny...

V polovině července se na Facebooku objevily dvě zprávy týkající se obyvatel Ukrajiny v Jihlavě, které u části diskutujících zvedly vlnu nenávisti plnou vulgarit a urážek. Tu dali najevo písemně...

11. listopadu 2026  15:32

Prodejci energií podle policie ošidili seniory o desítky milionů, šest obviněných

ilustrační snímek

Policie na Vysočině obvinila šest lidí podezřelých z rozsáhlé hospodářské trestné činnosti. Podle kriminalistů šlo o prodejce elektřiny a plynu, kteří zákazníkům nevypláceli vzniklé přeplatky....

10. listopadu 2026  9:23,  aktualizováno  11. 11. 13:09

Skvělé, že je v Brodě ODS s ANO, chválí Decroix. Od voličů však zní: Zklamali jste

Eva Decroix, bývala a nyní stínová ministryně spravedlnosti

Radnice v Havlíčkově Brodě má (staro)nové vedení, zvolen byl starosta Zbyněk Stejskal i rada města. Debaty ale nekončí. Zejména voliči ODS neskrývají nelibost, že vítězná strana vytvořila koalici s...

11. listopadu 2026  11:17

Opravy D1 omezí na čtyři dny provoz. Mezi Loktem a Hořicemi popraskal beton

Provoz na dálnici D1 na pomezi Středočeského kraje a Kraje Vysočina budou tento...

Provoz na dálnici D1 na pomezí Středočeského kraje a Kraje Vysočina v úseku mezi Loktem a Hořicemi budou tento týden od čtvrtka do neděle omezovat reklamační opravy vozovky. Na Prahu budou auta do...

11. listopadu 2026  10:01

Bývalá pekárna v Jihlavě se mění na hotel s wellness a autosalonem

Pekárna v Jihlavě byla uvedena do provozu v listopadu 1975. V prosinci 2024 se...

Do prosince 2024 tam pekli chleby, rohlíky a sladké pečivo. V polovině příštího roku už by na stejném místě mohli najít zbrusu nové zázemí a špičkové ubytování hosté krajského města. Budova bývalé...

11. listopadu 2026  7:25

Rusko bych zpět nepustil. Ti kluci mají úplně jiné mínění, vzpomíná Rolinek

Premium
Celou kariéru strávil hokejista Tomáš Rolinek na postu útočníka, po jejím...

Téměř pokaždé, když se někde konal exhibiční hokejový zápas, hlásil se bývalý skvělý útočník Tomáš Rolinek do branky. Prostor mezi třemi tyčemi jako by ho fascinoval. A prý už od žákovských let.

10. listopadu 2026  15:30

Dvě auta ujížděla policii přes celé Česko. Jedno chytli, druhé našli prázdné u Prahy

Metro.cz
Dvě auta ujížděla policii přes celé Česko. Jedno chytli, druhé našli prázdné u...

Z Jihomoravského kraje až do Prahy prchala v úterý vozidla řízená cizinci podezřelými z majetkové trestné činnosti. Jedno auto se policistům podařilo odchytit na Vysočině, druhý řidič ujížděl až k...

10. listopadu 2026  15:22

Nečekaný zvrat ve Žďáru: vítězné Živé Město míří po sporech do opozice

Žďárští zastupitelé na čtvrtečním zasedání pouze složili slib, poté bylo...

Obyvatelé Žďáru nad Sázavou se nestačí divit, povolební vyjednávání jim připravilo další politický zvrat. Poté, co se část vítězného uskupení Žďár – Živé Město vymezila proti pokračování zavedené...

10. listopadu 2026  15:09

Domy by do Dukovan mohly vozit kamiony, firma chce stavět ubytovny i kanceláře

V Havlíčkově Brodě začala v pátek odpoledne unikátní logistická operace. Z...

Při budování nových bloků dukovanské jaderné elektrárny mají ambice prosadit se i firmy z Vysočiny. Jednou z nich je společnost ModulLine z Havlíčkova Brodu. Ta vyrábí takzvané modulové domy. Stavby,...

10. listopadu 2026  12:03

Zavedené pořádky zůstávají. Starostou Havlíčkova Brodu je Stejskal

Staronový starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal (ODS) během ustavujícího...

Tak, jak to měla nově sestavená koalice naplánováno, také pondělní ustavující zasedání zastupitelstva v Havlíčkově Brodě proběhlo. Starostou se stal Zbyněk Stejskal z ODS, pro nějž zvedly ruku čtyři...

10. listopadu 2026

Komplikace pro řidiče v Úsobí. Kraj chystá roční opravu průtahu městysem

ilustrační snímek

Řidiči i obyvatelé Úsobí na Havlíčkobrodsku se dočkají opravy další části průtahu městysem. Kraj Vysočina plánuje na jaře 2027 zahájit rekonstrukci zhruba 660 metrů dlouhého úseku silnice třetí třídy...

10. listopadu 2026  8:41

Historie a moderní technologie, sklo, beton i ocel. Stará radnice má novou vizáž

Proměnou neprošel jen vnitřek historické stavby. Dominanta náměstí má od léta i...

Historické klenby či artefakty až ze 13. století, ale i moderní prvky z oceli, masivního dřeva, betonu a skla. Tak teď vypadá interiér Staré radnice ve Žďáře nad Sázavou. Jedna z nejvýznamnějších...

9. listopadu 2026  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.