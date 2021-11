Napočtvrté a dvakrát dražší. Sehnat stavitele kolumbária trvalo měsíce

Teprve na čtvrtý pokus se městu podařilo nalézt stavební firmu, která byla ochotná podepsat smlouvu. Předchozí tři kola úspěšná nebyla. Radnice v nich sice vítěze vybrala, ten ale vždy ve stanovené lhůtě smlouvu odmítl podepsat a práce zahájit.



„Firmy to vysvětlovaly tak, že stouply ceny stavebních materiálů. A že za vysoutěženou cenu nebudou schopné dílo dokončit. Ceny rostly hlavně u kovů, kterých je zrovna u kolumbária větší množství,“ vysvětloval starosta Martin Kamarád. Ne zrovna obvyklé jsou v projektu i betonové konstrukce.

Nyní to konečně vypadá, že by stavba mohla začít. Stane se tak ovšem o rok později, než vedení města chtělo. Kolumbárium mělo původně být hotové už letos, místo toho má být dokončeno do poloviny roku příštího.

Zároveň výrazně vzrostla cena díla. Zatímco v první soutěži činila nejnižší nabídka zhruba čtyři a půl milionu korun, nyní vítězná firma slíbila práce vykonat za devět milionů.

Na hřbitově není místo pro umístění urny

„Zdá se nám to až neúměrné navýšení, nicméně nemáme na výběr. Po všech problémech jsme naopak ještě rádi, že vítěz soutěže smlouvu podepsal a že se kolumbárium konečně začne stavět,“ konstatoval starosta.



Kolumbárium nechá Přibyslav postavit na mnohé žádosti místních obyvatel. Těm vadí, že na městském hřbitově není žádné místo, kam by pozůstalí mohli umístit urnu s popelem svých zesnulých příbuzných, hřbitov nemá ani vsypovou loučku. Někteří proto urny s popelem staví přímo na hroby.

Nové kolumbárium by mělo stát v zadní části hřbitova podél zdi směrem k městu. Už na jaře radnice zveřejnila vizualizaci, podle níž má stavba vypadat vzdušně, decentně, ale zároveň elegantně. Půjde o podlouhlý zastřešený prostor, ovšem volně přístupný bez postranních stěn.

Místo v něm bude pro celkem 178 schránek. „Každá z nich bude určena pro celou rodinu, vejdou se do ní čtyři urny,“ přiblížil Kamarád. Před každým oddílem schránek má být plocha pro odložení osobních věcí nebo třeba úpravu dekorací.