Sdílená kola v Třebíči musí mít sedm převodů. Uchazeči podmínku kritizují

Proti podmínce sedmistupňové převodovky se už ohradila společnost Freebike. Ta provozuje sdílená kola například v Polsku, Finsku, Slovensku či ve Španělsku. V záležitosti Třebíče podala podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ve svém podání píše, že i v České republice jsou města, která úspěšně provozují sdílená kola se třemi převody.

„Provozovat v Třebíči kola s třístupňovou mechanikou je jít naprosto proti logice a důvodům, proč jsme systém sdílených kol ve městě zavedli. V našem městě jsou veškeré cesty z centra do kopce. Ať jedete kterýmkoli směrem, ke školám či na nákupy, převýšení je zde od pěti do devíti procent,“ reagoval na stížnost starosta Třebíče Pavel Pacal.

V Třebíči aktuálně využívá sdílená kola téměř pět tisíc registrovaných uživatelů. Od zahájení provozu bylo provedeno téměř 70 tisíc výpůjček. Podle statistik lidé využívají sdílená kola k jízdám na autobusové a vlakové nádraží, k nákupním centrům, do škol, sídel firem a do sídlišť či na kroužky do Domu dětí a mládeže.

„Chceme lidem poskytnout komfortní jízdy, ne aby se při cestě do školy či dalších běžných cestách po městě pořádně zapotili. Každý, kdo Třebíč trošku zná, vidí, že terén tady není jako třeba v Kolíně, není to žádná rovina. V soutěži jsme mohli zvolit široké spektrum minimálních požadavků na vybavení kola, nicméně zvolili jsme ten, který běžní cyklisté vnímají jako zásadní,“ doplnil Pacal.

Radnice si nechala zanalyzovat úroveň převýšení deseti nejvyužívanějších tras. Například na trase z Karlova náměstí na Modřínovou ulici je půlkilometrový úsek, kde převýšení činí 9 procent, při cestě na vlakové nádraží pak na cyklisty čeká úsek s převýšením 6,7 procent.