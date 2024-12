Sdílená kola se ve Žďáře osvědčila. Budou pokračovat, přidá se i Polnička

„Je to vidět i na konkrétních statistikách. Celkem ve Žďáře za celou dobu proběhlo na 60 tisíc jízd a bylo tady zaregistrováno 5 920 uživatelů, kteří rekola využili. Nejvytíženějším stanovištěm bylo to u Domu kultury – tam máme 4 210 jízd. Následuje vlakové nádraží, kde jich bylo 3 666, a poté místo u fotbalového stadionu, kde evidujeme přes 3 300 jízd,“ vyjmenoval žďárský starosta Martin Mrkos.

Na základě těchto čísel i zpětných vazeb, jež město od veřejnosti získalo, plánuje radnice se zajištěním služby pokračovat. „Tentokrát už ale chceme zakázku vypisovat na tři roky. Vedle Žďáru nad Sázavou je navíc do výběrového řízení nově zapojena i sousední obec Polnička, která také projevila zájem o tuto službu,“ podotkl Mrkos.

Polnička, která má kolem osmi stovek obyvatel, je od města vzdálena přibližně tři kilometry. Mezi oběma sídly vede oblíbená cyklistická stezka lemující břeh Pilské nádrže. Obzvláště v letní sezoně je to velmi frekventovaná trasa, již hojně využívají nejen cyklisté, ale i jezdci na inline bruslích nebo pěší při procházkách.

„Pro začátek bychom měli zájem o osm jízdních kol, ale kdyby se to setkalo s velkým zájmem, je tam i možnost rozšíření o dvacet procent. Takže bychom měli k dispozici až deset kol,“ popsala polničská starostka Marcela Jozífek Grochová.

Služba na devět měsíců v roce

Podle ní by mohli sdílené bicykly využít třeba turisté nebo i mladí lidé z obce, kteří míří do nedalekého Žďáru za zábavou, a vracejí se později večer, kdy už nejezdí do vesnice spoje. Stanoviště pro sdílená kola plánuje vedení obce v centru Polničky, pravděpodobně na návsi u tamního obchodu, nebo u nedalekých autobusových zastávek.

A oblibě sdílených bicyklů by mohlo dopomoci třeba i prodloužení cyklistické stezky mezi Polničkou a Žďárem. Tato trasa v Polničce aktuálně končí na okraji vesnice pod lomem, dál už musejí jezdci na kole cestovat po běžné komunikaci, která je hlavně v letních měsících poměrně rušná. Nová stezka by měla provést cyklisty skrze vesnici právě mimo tento problematický průtah obcí.

Předpokládaná hodnota zakázky na bikesharing činí podle Mrkose 5,4 milionu korun. „Očekáváme ale, že soutěží se cena výrazně sníží,“ podotkl žďárský starosta s tím, že termín pro podání nabídek byl stanoven na 15. ledna 2025. Vítěz by tedy mohl být známý již zhruba v únoru.

V plánu je podle vedení města 78 běžných, mechanických kol plus dvě desítky elektrických bicyklů. Fungovat ve městě mají opět devět měsíců z roku, tedy vyjma zimní sezonu. „V letošním roce jsme měli tuto službu od společnosti Rekola a vyšla nás na jeden milion a 60 tisíc korun,“ upřesnila náklady mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Žďár chce nové cyklostezky i cyklopruhy

První půlhodina z každé jízdy byla zdarma, další půlhodina za patnáct korun, přičemž počet jízd za den nebyl nijak omezen. V případě elektrokol pak hradili uživatelé jednu korunu a padesát haléřů za minutu jízdy.

Bikesharing je podle vedení města jedním z mnoha prostředků, jak podporovat nemotorové formy dopravy. Dalšími kroky, které město uskutečnilo, nebo je ještě plánuje, jsou například nové cyklistické stezky, zavádění cyklopruhů nebo i zvyšování počtu chodníků, jež mohou využívat společně s pěšími také jezdci na kole.

Podíl cyklodopravy ve Žďáře nad Sázavou se totiž pohybuje pouze kolem čtyř procent. Cílem radnice do dalších let tedy je, aby se do roku 2030 toto číslo zvedlo alespoň na patnáct procent.

Sdílená kola mohou lidé na Vysočině využívat i v dalších městech. Oblibě se těší rovněž v Jihlavě, Pelhřimově nebo v Třebíči. Jediným okresním městem kraje, kde tato služba prozatím není k dispozici, tak zůstává Havlíčkův Brod.