Město se rozhodlo investovat 600 tisíc korun z loňského přebytku rozpočtu do zpracování projektové dokumentace. Ta bude vycházet z návrhů, které už mají radní připravený – počítají s vybudováním sedmi singletrailů v šesti různých koridorech.
Chceme připravit kvalitní projekt, aby trasy dávaly smysl sportovně, bezpečnostně i s ohledem na okolní krajinu.
Petr Piáčeknáměstek jihlavského primátora
Pro Jihlavu jde o vizi, jak z lokality, která žije především v zimě, udělat celoroční sportovní cíl. „Šacberk má velký potenciál stát se zajímavým místem nejen pro lyžaře, ale také pro cyklisty a rodiny, které hledají aktivní odpočinek v přírodě,“ věří náměstek primátora Petr Piáček (KDU-ČSL).
Příprava dokumentace přitom nebude jen o kreslení tras v mapě. Podle Piáčka je klíčové, aby projekt dával smysl komplexně. „Teď chceme připravit kvalitní projekt, aby trasy dávaly smysl sportovně, bezpečnostně i s ohledem na okolní krajinu,“ dodává náměstek.
Na samotnou stavbu trailů si však milovníci horských kol budou muset ještě počkat. Aktuální plány města totiž počítají s možnou realizací až v roce 2029.
Rozpočet na celou akci by se měl pohybovat kolem 10 milionů korun. Zatím je otázkou, kolik bude stát samotný každoroční provoz a údržba tras. To bude jedna z věcí, kterou musí město vyřešit.
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14. srpna 2022