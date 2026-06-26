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Šacberk láká cyklisty. Jihlava plánuje u sjezdovky vybudovat síť singletrailů

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  8:39
Traily Vír na Bystřicku nabízí terénní svezení krásnou přírodou Svratecké...

Traily Vír na Bystřicku nabízí terénní svezení krásnou přírodou Svratecké hornatiny. | foto: Koruna Vysočiny

Prvotní návrh, jak by v budoucnu třeba mohly vypadat trasy singletrailů na...
Cyklo aréna Vysočina u Nového Města nabízí 30 kilometrů upravených tratí,...
Traily Vír na Bystřicku nabízí terénní svezení krásnou přírodou Svratecké...
Cyklo aréna Vysočina u Nového Města na Moravě patří mezi bikery k...
10 fotografií
Lyžařský areál Šacberk u Jihlavy by se měl brzy otevřít také cyklistům. Radnice začala dělat první konkrétní kroky k tomu, aby se okolí vrchu Rudný proměnilo v místo pro milovníky terénní cyklistiky. Zastupitelé schválili první peníze na projekt, který má propojit sportovní vyžití s bezpečným pohybem v přírodě.

Město se rozhodlo investovat 600 tisíc korun z loňského přebytku rozpočtu do zpracování projektové dokumentace. Ta bude vycházet z návrhů, které už mají radní připravený – počítají s vybudováním sedmi singletrailů v šesti různých koridorech.

Chceme připravit kvalitní projekt, aby trasy dávaly smysl sportovně, bezpečnostně i s ohledem na okolní krajinu.

Petr Piáčeknáměstek jihlavského primátora

Pro Jihlavu jde o vizi, jak z lokality, která žije především v zimě, udělat celoroční sportovní cíl. „Šacberk má velký potenciál stát se zajímavým místem nejen pro lyžaře, ale také pro cyklisty a rodiny, které hledají aktivní odpočinek v přírodě,“ věří náměstek primátora Petr Piáček (KDU-ČSL).

Příprava dokumentace přitom nebude jen o kreslení tras v mapě. Podle Piáčka je klíčové, aby projekt dával smysl komplexně. „Teď chceme připravit kvalitní projekt, aby trasy dávaly smysl sportovně, bezpečnostně i s ohledem na okolní krajinu,“ dodává náměstek.

Traily Vír na Bystřicku nabízí terénní svezení krásnou přírodou Svratecké hornatiny.
Prvotní návrh, jak by v budoucnu třeba mohly vypadat trasy singletrailů na vrchu Rudný u Jihlavy.
Cyklo aréna Vysočina u Nového Města nabízí 30 kilometrů upravených tratí, včetně nového černého trailu pro zkušené jezdce.
Traily Vír na Bystřicku nabízí terénní svezení krásnou přírodou Svratecké hornatiny.
Cyklo aréna Vysočina u Nového Města na Moravě patří mezi bikery k nejnavštěvovanějším cílům v celém kraji.
10 fotografií

Na samotnou stavbu trailů si však milovníci horských kol budou muset ještě počkat. Aktuální plány města totiž počítají s možnou realizací až v roce 2029.

Rozpočet na celou akci by se měl pohybovat kolem 10 milionů korun. Zatím je otázkou, kolik bude stát samotný každoroční provoz a údržba tras. To bude jedna z věcí, kterou musí město vyřešit.

Oblíbené vysočinské traily lákají i na novinky pro pokročilé jezdce

Pokud plány vyjdou, půjde na Vysočině teprve o třetí takový areál. Prozatím jsou větší bikeparky pouze na Žďársku - jeden ve Vysočina areně u Nového Města na Moravě, druhý v údolí řeky Svratky ve Víru. Mnohem menší tratě pak zájemci najdou v Lipkách u Telče a na Vysoké u Havlíčkova Brodu.

14. srpna 2022
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