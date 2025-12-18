Téměř roční skluz. Soudní spory zdržely stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

  14:42
Budování nových kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické (VŠPJ) u Fritzovy ulice má kvůli soudním sporům skluz o tři čtvrtě roku. Ale také se posunulo o vydatný kus dál. „Stavební práce v současnosti pokračují naplno dokončováním druhého nadzemního podlaží,“ sdělila mluvčí polytechniky Martina Tomšů.

Stavba postupuje podle projektu beze změn. „V rámci projektu nedošlo k žádným technickým úpravám, změny se týkají pouze časového plánu. Harmonogram byl upraven o dobu, po kterou byly práce dočasně pozastaveny, což vedlo k posunu původního smluvního termínu,“ upřesnila Tomšů s tím, že novým předpokládaným termínem dokončení je nyní 31. březen 2027.

Po dlouhém zdržení se práce na stavbě vysokoškolských kolejí v Jihlavě znovu rozeběhly. Nyní už dělníci budují druhé patro budovy.
Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s Fritzovou ulicí. Takto by podle zveřejněných vizualizací měla vypadat.
Po dlouhém zdržení se práce na stavbě vysokoškolských kolejí v Jihlavě znovu rozeběhly. Nyní už dělníci budují druhé patro budovy.
Plocha stavby v areálu někdejší staré jihlavské nemocnice u Fritzovy ulice po zakonzervování osiřela. Všichni čekají, jak ve vlekoucím se sporu rozhodne úřední verdikt.
V uplynulém roce se Vysoké škole polytechnické Jihlava podařilo úspěšně obhájit či prodloužit akreditace všech jejích studijních programů. „Národní akreditační úřad pro terciární vzdělávání tak potvrdil vysokou úroveň pedagogického týmu, studijních materiálů i celkového nastavení výuky,“ vyjádřila se mluvčí polytechniky.

Významným úspěchem bylo podle ní také otevření nového akreditovaného navazujícího magisterského programu Management a ekonomika podniku. „Je to zásadní posun v dlouhodobé snaze nabídnout návazné magisterské studium ke všem bakalářským oborům,“ podotkla Tomšů.

Škola zároveň splnila požadavek ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na meziroční navýšení počtu studentů o tři procenta. „Obzvlášť významné je rozšíření kapacit u oborů Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence o dvacet procent,“ sdělila Tomšů.

Provozují jedinou vysokoškolskou cestovku

Důležitým krokem byla modernizace simulačního centra pro vzdělávání nelékařských profesí. „Díky podpoře z kraje a ministerstva školství bylo centrum vybaveno špičkovými technologiemi srovnatelnými s nejlepšími pracovišti v Česku i Evropě,“ řekla mluvčí polytechniky.

Škola založila Polytechnickou akademii, novou platformu propojující spektrum vzdělávacích a rozvojových aktivit nad klasické vysokoškolské studium.

Stavba kolejí jihlavské polytechniky může pokračovat, rozhodlo odvolacího řízení

A park u vysokoškolských kolejí zůstane nadále volně přístupný veřejnosti. „Přejeme si, aby toto místo bylo prostorem pro setkávání, odpočinek i relaxaci pro všechny, kteří chtějí trávit čas v zeleni nedaleko centra,“ uvedla Tomšů.

Unikátní součástí VŠPJ je její cestovní kancelář - jediná vysokoškolská cestovní kancelář v Česku. Nabízí tuzemské i zahraniční zájezdy a představuje praktické zázemí pro studenty oboru Cestovní ruch.

Proti stavbě se postavili sousedé

VŠPJ stavbu kolejí musela pozastavit 29. července. Budování kolejí by mělo být dokončeno na konci příštího roku. Stavební povolení vydal úřad v Havlíčkově Brodě v polovině května 2023. Proti rozhodnutí se však odvolalo několik majitelů sousedících nemovitostí ve Fritzově ulici.

Krajský úřad Středočeského kraje jako odvolací orgán sporu o stavbu kolejí vydal následně pravomocné rozhodnutí, kterým potvrdil platnost stavebního povolení.

„Můžeme potvrdit, že jsme rozhodnutím v odvolacím řízení přistoupili pouze ke změně povolení vydaného Městským úřadem Havlíčkův Brod, která spočívala v doplnění podmínek pro provedení stavby, a ve zbytku rozhodnutí stavebního úřadu potvrdili,“ uvedla Markéta Prokešová z tiskového oddělení hejtmanky Středočeského kraje.

