Na kolejích mezi zastávkami Jihlava a Jihlava - město ležel kámen, pneumatika z horského kola a houpací kůň z tvrzeného plastu. Do vyjmenovaných předmětů tam narazil vlak před půl osmou večer. Krátce nato na místo dorazila policie.
„Houpací kůň uvízl na pravém předním kole soupravy. Bylo velké štěstí, že nedošlo k vykolejení soupravy. Ve vlaku v tu chvíli cestovalo sedm cestujících. Provoz na železniční trati byl na nezbytně nutnou dobu přerušen,“ uvedla mluvčí vysočinské policie Dana Čírtková.
Prvotním ohledáním podle ní policisté zjistili, že zřejmě na vlaku nedošlo k žádné hmotné škodě, nicméně případ si policisté z obvodního oddělení Jihlava převzali k dalšímu šetření.
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„Řeší ho pro podezření ze spáchání trestného činu pokusu poškození cizí věci, v tomto případě vlakové soupravy. Po pachateli, který předměty na koleje nastražil v blíže nezjištěnou dobu, policisté pátrají,“ dodala Čírtková.