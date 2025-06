„Původně jsem chtěla otevírat už v červnu. Ale protože se tu rekonstruovalo snad úplně všechno, trochu se to zpozdilo. Termín jsme posunuli na prvního července. Ale uvidíme. Vypadl tu na nás jeden kostlivec, který to možná ještě zdrží,“ říká Lucie Plíhalová.

Jednačtyřicetiletá žena kočičí kavárnu na místě bývalého hostince U Němce neprovozovala dlouho. Jen měsíc a půl.

V pondělí 24. března ráno, naštěstí ještě před otevírací dobou, jí pak otřásla mohutná exploze.

Podle prvotních zjištění hasičů s největší pravděpodobností kvůli plynu. Dům byl značně poničen a ještě týž den na příkaz statika musel k zemi.

Lucie Plíhalová už se do nového podniku zprvu pouštět nechtěla. Rychle ji ale přesvědčili kamarádi, známí, ale i lidé naprosto cizí. Dokonce organizovali veřejné sbírky, nabízeli pomoc. Chtěli jen jediné, aby ve městě, kde nikdy nic podobného nebylo, kočičí kavárna opět otevřela. Takovou oblibu si zařízení během pouhého měsíce a půl získalo.

A jeho provozovatelka tlaku podlehla. Do hledání a zařizování nových prostor se pustila s vervou. A brzy je i našla. I když…

Hříbek ano, či ne? Nakonec ano!

„Byli jsme se tu podívat a první má reakce byla, že rozhodně ne. Okamžitě jsme to zavrhli,“ směje se dnes Lucie Plíhalová.

Od kamarádky se dozvěděla, že skončil bar Hříbek a domeček na Smetanově náměstí je volný. Skvělé místo v centru města, kde je neustále živo, řeklo by se. „Ale víte, jak bary vypadají. Jsou tmavé, ponuré, podlaha se nám nelíbila, byly tu hnědé zdi, no zkrátka ošklivé. A navíc vedle funguje nonstop,“ popisuje Lucie.

Nabídku proto s díky odmítla. Jenže v celém Brodě a nejbližším okolí nic lepšího nenašla. Buď realitky nabízely moc velké a drahé prostory, nebo naopak malé a bez toalet. Tak se k bývalému Hříbku nakonec vrátila. „Museli jsme už nějak jít dál,“ vysvětluje.

Podnik, který v minulosti zaujal mimo jiné kruhovým půdorysem s barem stejného tvaru uprostřed, musela kompletně zrekonstruovat. „Od sklepa po půdu,“ říká.

24. března 2025

Uvnitř jsou dnes nové podlahy, elektroinstalace, příčky, pisoáry, ale třeba i střecha a schody na jedné ze dvou přístupových cest. „Vše jsme dělali od základů, bylo to tu v hrozném stavu. Zanedbané, nikdo o to moc nepečoval,“ líčí Lucie Plíhalová.

Strašákem je vyvalená zeď sousední tržnice

Práce se pomalu blíží do finiše. O víkendu se Lucii na dobrovolnou uklízecí brigádu přihlásilo několik žen, které měly kočičí kavárnu v oblibě. V tomto týdnu by měly přibýt kamery.

A v dalších dnech přijde na řadu rozestavění nábytku a vybavení i rozmístění dekorací, poliček a dalších potřeb. Domluvena je i obnova venkovní fasády.

Jenže se zároveň objevil jeden strašák. Na sousední tržnici, která jako provizorní na brodském Smetanově náměstí stojí už několik desítek let, začala hrozit pádem zadní zeď. Ta stojí přímo před vchodem do budoucí kavárny a v místech, kde by mělo být venkovní posezení.

„Jsou tam vychýlené betonové desky. Nelajznu si mít tohle přímo nad vchodem a zahrádkou. S majitelem řeším, co s tím. Už jsem si říkala, že by to tu mohlo být v pohodě, a pak přijdu na takového bubáka. Může odložit otevření až do srpna,“ bojí se Plíhalová.

Kočky se do kavárny přestěhují co nevidět

Kavárna každopádně ožije dřív. Už po instalaci kamer by se v ní mohly zabydlet kočky. „Aby si tady před otevřením několik týdnů zvykaly,“ objasňuje provozovatelka kavárny.

U Fénixe najde nový domov všech osm, které jako zázrakem přežily březnový výbuch. Tři byly zraněné, popálené, ale po fyzické stránce se daly do pořádku. Jen mají trochu zdeformovaná ouška, Simonek o jejich třetinu úplně přišel. Více však utrpěl po psychické stránce. Jakmile uslyší prudší ránu či ostřejší náhlý zvuk, propadne hysterii a utíká se schovat.

Osmi původním kočkám by v nové kavárně měl dělat společnost čerstvě zakoupený kocourek. Dostal jméno, jak jinak, Fénix. „Bude to náš patron a bodyguard. Zatím je to tříměsíční prcek, ale vyroste. Jestli bude jako tatínek, který má čtrnáct kilo, bude z něho pořádný chlap,“ usmívá se Plíhalová.

Kočky se budou běžně pohybovat mezi návštěvníky kavárny. K dispozici ale budou mít i svůj soukromý pokojíček s pelíšky a škrabadly. A nejen ten. „Těšila jsem se, že tu konečně budu mít svou malou kancelář. Tak nebudu, budou z ní mít kočičky záchůdky,“ směje se Lucie.

Čtrnáct koček a pes v třípokojovém bytě

Od březnové exploze má všechny kočky u sebe doma v třípokojovém bytě. Tam žije taky pět jejích dalších koček a pes. Každý si může udělat představu, jak to doma musí vypadat.

„To jsem přišla domů a kočky se houpaly na záclonách. Tak jsem musela záclony zrušit, stejně tak kytky, dát pryč koberce. Až kočky přestěhuju, čeká mě velké praní i rekonstrukce bytu,“ vykládá jejich majitelka.

25. března 2025

Samotné policejní vyšetřování, co přesně a z jakých příčin explozi domu v Havlíčkově ulici způsobilo, ještě uzavřeno není. „Vyšetřování stále běží. V tuto chvíli žádné závěry nemáme k dispozici,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Policie událost prošetřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. „K vyšetřování se vyjadřovat nemůžu, podepsala jsem mlčenlivost,“ říká Lucie Plíhalová. „Ale já vlastně ani vůbec nic nevím,“ rychle dodává.

Stovky tisíc ve veřejných sbírkách

Bývalý hostinec U Němce v Havlíčkově ulici měla v pronájmu, nebyla jejím vlastníkem. Společně se sousedy provozovny však ihned po explozi část viny přisuzovala těžkým zemním pracím. Jen pár dnů před výbuchem začala kompletní rekonstrukce ulice. Vedení města i stavební firmy však souvislost odmítly.

Na verdikt vyšetřování čeká i pojišťovna. Kočičí kavárna byla pojištěná, teoreticky by tedy pojišťovna něco vyplatit mohla. Zatím se tak nestalo, a Lucie Plíhalová tak musí peníze na zařízení a rozjezd nového provozu zajistit jinde.

Kočičí kavárna od křižovatky ulic Havlíčkova a Nerudova (červená) u nemocnice míří do centra Havlíčkova Brodu. Nahradí bar Hříbek (modrá). Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Kamarádka mi zařídila sbírku na Donio. Já ani nevěděla, že něco takového existuje. Tam se vybralo přes 200 tisíc. A měla jsem transparentní účet, kde se vybralo přes 300 tisíc korun,“ vyjmenovává bez okolků.

Rekonstrukce někdejšího Hříbku už podstatnou část těchto peněz odčerpala.

„Jsem strašně ráda, že lidé pomohli. Moc jim za to děkuju. Bez nich by to nebylo možné obnovit a otevřít. Prostě bych na to neměla,“ dodala Lucie Plíhalová.