Vedení Jihlavy i přes sliby stále nezveřejnilo programové prohlášení

Podle informací, jež má MF DNES k dispozici, se znění programového prohlášení ladilo ještě v poslední lednový den.



„Programové prohlášení je hotové. Zveřejněno bude 5. února,“ reagoval na SMS dotaz Petr Laštovička (ODS), první náměstek primátorky. Bližší podrobnosti však neuvedl.

Vycházet se tak dá zatím pouze z koaliční smlouvy. Ta definovala třináct programových priorit nové koalice. Mezi ně patří například zavádění elektronické komunikace s radnicí.

Dále se politické subjekty zavázaly dokončit vystoupení Jihlavy ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Smlouva mluví i o tom, že nové vedení města bude spolupracovat s Krajem Vysočina na dobudování obchvatu města a společném postupu při prosazování výsledné podoby vysokorychlostní trati.

„Je to velmi tajné,“ vtipkuje opozice

Co přesně ale opravdu v textu bude, zatím nedokážou odhadnout ani političtí protivníci a předchůdci současné koalice ve vedení magistrátu.

„Prohlášení rady města se ke mně nedostalo. Je to velmi tajné. Každopádně koaliční smlouva je dohoda, která nemá žádnou právní závaznost a vymahatelnost. Je to spíše o morálce a závazku koalice, který uzavřela s občany,“ konstatoval Radek Popelka, lídr nejsilnější opoziční strany v jihlavském zastupitelstvu -hnutí ANO.

„My zatím čekáme, co z koalice vypadne. A doufáme, že tam budou i věci pro Jihlavu, a nikoliv pouze pro členy Fóra,“ doplnil muž, který v uplynulých dvou letech zastával funkci náměstka primátora.

Programové prohlášení městské rady netrpělivě vyhlíží i bývalý první muž města, sociální demokrat Rudolf Chloupek. Ten v nynějším volebním období obsadil v jihlavském zastupitelstvu pouze opoziční lavici.

„Očekávám, že se konečně dozvíme, jaké má nová koalice plány. Zatím z nich oficiálně nic nevyšlo. V tuto chvíli vůbec netuším, co bude. Zatím se jen doslýchám, co všechno z toho, co bylo už rozjeté, chtějí zrušit. Ale ještě jsem neslyšel, co chtějí dělat,“ pronesl Chloupek.

Pompézní odhalení dokumentu zajistí najatá externí firma?

Každopádně zveřejnění programového prohlášení proběhne letos v krajském městě Vysočiny úplně jinak, než bývalo dříve zvykem. Tentokrát je pojato jako „setkání s primátorkou“.

„Jsme zaskočení, jak pompézně má být představení programového prohlášení představeno. Má být najatá externí firma, která to bude organizovat. To je v Jihlavě novinka,“ podivil se Popelka.