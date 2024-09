Vysočinu povede ANO a SOCDEM. Za funkce menšinovou vládu podpoří SPD a Stačilo!

Komunisté ze Stačilo! získali v uplynulých krajských volbách hned tři křesla, sdružení kolem SPD mandáty dva. S jejich podporou by tak menšinová vláda ANO a SOCDEM měla pohodlnou většinu čítající 26 hlasů.

„Ještě ladíme detaily, ale v tuhle chvíli platí to, že jsme dohodnutí s ANO, že se budeme účastnit rady,“ sdělil náměstek hejtmana Vladimír Novotný (SOCDEM).

Zástupci vznikající koalice se domlouvají, kolik placených funkcí ve výborech či komisích komunisté a zástupci SPD získají. „Nepředpokládám, že bychom měli přehršel uvolněných funkcí, vždycky se to tady pohybovalo mezi jednou až třemi. Teď byla jedna, předtím taky jedna, ještě dříve tři. Já si nemyslím, že bychom šli nad tento rámec,“ popsal Novotný.

Sami sociální demokraté by chtěli mít pod sebou například oblast zdravotnictví.

O výbor pro bezpečnost má zájem SPD

Poslanec Radek Koten, krajský volební lídr SPD, potvrdil, že by mělo mít „jeho“ uskupení k dispozici post, či posty ve výborech. Ve hře jsou podle něj pravděpodobně dva. „Jde o výbor pro životní prostředí a dále o výbor pro bezpečnost a dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. O oba máme zájem, protože si myslím, že v této oblasti máme rozhodně co nabídnout,“ řekl Koten.

On sám je nyní ve Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny. „Je třeba držet bezpečnostní situaci v kraji minimálně na stávající úrovni, a to zejména v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany a příchodem tisíců pracovníků, kteří se na výstavbě budou podílet,“ podotkl Koten.

Ve druhém výboru by dle jeho slov mohla být Andrea Peňáz, která byla s SPD na společné kandidátce za stranu PRO. Na Vysočině získala zastupitelský mandát jako jediná kandidátka své strany. „Velmi detailně se zabývá životním prostředím, má tedy k této funkci ty nejlepší předpoklady,“ dodal Koten.

Andrea Peňáz pracuje jako vedoucí oddělení specialistů Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči, zabývá se i historickou zelení.

Končící hejtman chce znát mechanismus

Končící hejtman Vítězslav Schrek (ODS), který odmítl jít do koalice s hnutím ANO, zatím nechce domluvu vítěze voleb se sociálními demokraty příliš rozebírat. „Já potřebuju nejprve vědět, jak ten mechanismus mají vymyšlený, kdo v koalici bude, jakou formou bude fungovat tichá podpora. Jestli za ni budou těm stranám, to znamená komunistům a SPD, platit funkce. To jsou důležité věci,“ uvedl dosluhující hejtman.

Schrek sice na krajské úrovni koalici s hnutím Andreje Babiše odmítá, zároveň je ale sám členem jiné koalice s hnutím ANO na jihlavské radnici. A veřejně toto magistrátní spojenectví téměř nekritizuje.

Pokud budeme zvoleni, tak se na to podíváme. Zarazilo mě, že každý má plat přes 55 tisíc korun. To jsou obrovské peníze. Josef Pavlík lídr hnutí ANO na Vysočině v roce 2016

Michal Šmarda, předseda SOCDEM a starosta Nového Města na Moravě, jehož společně s lídrem vysočinských sociálních demokratů Jiřím Běhounkem a dvojkou kandidátky Vladimírem Novotným poslali voliči do krajského zastupitelstva, také potvrdil pouze koalici SOCDEM s hnutím ANO. „Mám průběžné informace, a to takové, že se hnutí ANO dohodlo na koalici se Sociální demokracií,“ uvedl.

Martin Kukla, lídr hnutí ANO, které na Vysočině krajské volby jednoznačně vyhrálo ziskem osmnácti mandátů, se k modelu koalice hodlá vyjádřit dnes v 16.00.

Placené funkce ANO dřív tvrdě kritizovalo

Sociální demokraté mají s menšinovou vládou bohaté zkušenosti. Od roku 2008 řídili Vysočinu osm let s tichou podporou komunistů. Obě strany neměly za tu dobu vůbec žádné spory. Komunisté za to měli na hejtmanství tři placená křesla předsedů výborů a komise, která byla podle opozice zbytečná.

Dokonce i členové hnutí ANO kritizovali před volbami v roce 2016 náplň práce tří komunistů, kteří za 57 tisíc měsíčně (pro každého) drželi u moci jednobarevnou vládu ČSSD. Za osm let této spolupráce dostali řádově miliony korun. „Pokud budeme zvoleni, tak se na to podíváme. Zarazilo mě, že každý má plat přes 55 tisíc korun. To jsou obrovské peníze,“ uvedl v roce 2016 tehdejší lídr ANO Josef Pavlík.

Krajské volby, které se uskutečnily 20. a 21. září, vyhrálo na Vysočině hnutí ANO s 18 mandáty. Až za nimi se umístila koalice Společně se Starosty pro občany (STO) v čele se současným vysočinským hejtmanem Vítězslavem Schrekem (ODS), jež získala jedenáct křesel. Čtyři mandáty si připsali Starostové pro Vysočiny (STAN), po třech křeslech potom SOCDEM a STAČILO! Dva mandáty mají SPD s Trikolorou a PRO.

Seskupení Společně spolupráci s ANO odmítlo, jednání s vítězem voleb nakonec přerušil i STAN. Zbývající strany v uplynulých dnech opakovaně potvrdily, že s vítězem voleb vyjednávají.