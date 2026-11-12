Ani více než měsíc po volbách neví obyvatelé Žďáru nad Sázavou, kdo bude jejich město po nadcházející čtyři roky řídit. Z povolebního vyjednávání plného zvratů unikají na veřejnost jenom velmi kusé informace.
„Zastupitelské kluby dosud nedospěly k dohodě o složení nového vedení a rady města, proto bude navrženo stažení zbývajících bodů programu a ukončení zasedání,“ informovala dvě hodiny před „akcí“ mluvčí radnice Blanka Sobolová. A její avízo bylo naplněno. Po nutných formalitách, jako je stanovení ověřovatele zápisu a návrhové komise, 23 zastupitelů projednání bezmála dvou desítek navržených bodů odložili. Celý proces zabral pouhé tři minuty.
Kdy lze ustanovení nového vedení očekávat? To nikdo netuší. Žádný termín teď zveřejněn není. Volba starosty, místostarostů, radních a dalších hybných sil města může být zařazena do programu jakéhokoliv řádného zasedání. Až najdou jednotlivé subjekty shodu.
„Jelikož bodů spojených s volbou je poměrně dost, chceme tomu věnovat samostatné zastupitelstvo,“ ujistil stávající starosta Martin Mrkos ze Žďár – Živé Město (ŽŽM) s tím, že program bude předem zveřejněn. Lidé tak nemusejí mít obavu, že by o velké finále přišli.
Problémová koalice s ANO
Jak se povolební vyjednávání vyvíjejí, však Mrkos coby lídr vítězného sdružení moc komentovat nechtěl. Kompromis se podle něj zatím najít nepovedlo, a to jak při hledání koalice s ostatními stranami, tak přímo v nitru rozklíženého ŽŽM.
I nadále zvolená část uskupení preferuje koalici bez ANO. Dle informací iDNES.cz je takových většina, zatímco jiní členové by rádi v zavedené sestavě s hnutím Andreje Babiše pokračovali. „Ve čtvrtek máme interní jednání, kde se o tom budeme opět bavit. Potom snad budu vědět víc,“ sdělil Mrkos.
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Dohodnuté koalice s ANO dostávají trhliny. Ve Žďáře kvůli tomu vedení nezvolili
Lídr ANO Jaroslav Hedvičák je optimista. „Stále věříme, že vznikne koalice s naší účastí,“ uvedl nynější místostarosta a dodal, že se v jednáních – vlivem celostátního dění – vrací Žďár zase na začátek.
Skutečnost, že vedení Žďáru zatím zvoleno nebylo, podle mluvčí radnice běžný chod města neohrožuje. „V souladu se zákonem o obcích vykonávají své funkce nadále dosavadní starosta, místostarostové a rada města, a to až do zvolení nových orgánů,“ objasnila Sobolová s tím, že hned na dnešek je ostatně plánováno „běžné“ zasedání zastupitelstva, jež se odehraje dle zveřejněného programu.
Hlasovat by se na něm mělo mimo jiné o vyhlášení dotačních programů týkajících se třeba sportu, kultury, volného času či sociálních služeb. Jednat se ale bude například i o vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v Jamské ulici.
Otevřený dopis mezi lidovci
Průtahy kolem hledání koalice pramení ve Žďáře hlavně z názorových nesouladů uvnitř některých stran a uskupení. Mrkosovo vítězné ŽŽM s osmi mandáty hned po volbách avizovalo snahu navázat na staronovou koalici s ANO, KDU-ČSL a MY pro Žďár. Vše se ale změnilo po 24. říjnu, po „akci 4:36“. Některé subjekty, jako je MY či lidovci, chtěly v přípravě avizovaného modelu pokračovat, jiné se ale začaly klonit spíš ke koalici bez ANO.
Navíc ne všichni členové stran jsou v tomto zajedno. To vyvrcholilo i názorovým rozkladem v ŽŽM, jež v pondělí oznámilo odchod do opozice, i rozvratem v řadách KDU-ČSL.
Proti dosavadnímu postupu lidoveckého vyjednávacího týmu v čele s Romanou Bělohlávkovou a Rostislavem Dvořákem se v otevřeném dopise ohradila řada kandidátů KDU-ČSL, včetně senátora Josefa Klementa. Ke čtvrtečnímu dni bylo kandidátů podepsáno čtrnáct.
ODS, která od počátku trvala na koalici bez ANO, ze svých stanovisek ustoupit nemíní. Shodla se i na spolupráci s ŽŽM, to ale pro tento projekt nenašlo dost partnerů. Dle lídryně ODS Věry Mokříšové se poslední vyjednávací schůzka odehrála v pátek. Pondělní oznámení ŽŽM o odchodu do opozice bylo tak překvapením. „Věděli jsme, že tam nějaká názorová nejednotnost je, ale že to vygraduje až v takový krok, jsme nečekali,“ uvedla Mokříšová.