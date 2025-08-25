Veletrh čeká „Boj s větrnými mlýny“, křest knihy o Brodě i třaskavá beseda

Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě letos napíše svou již 35. kapitolu. Konat se bude ve dnech 10 a 11. října v Kulturním domě Ostrov, Krajské knihovně Vysočiny a část programu se odehraje i na Staré radnici. Jeho ředitelka Markéta Hejkalová zveřejnila první verzi doprovodného programu.
Motto letošního ročníku festivalu je Boj s větrnými mlýny. „To odkazuje k nelehké situaci nakladatelů, knihkupců, autorů, překladatelů a dalších, kdo na knižním trhu pracují,“ uvedla Hejkalová.

Do Havlíčkova Brodu v říjnu takových lidí přijedou vyšší stovky. Přivezou s sebou tisíce knih. „Havlíčkův Brod se stane městem s největší hustotou knih na jednoho obyvatele,“ opakuje každoročně ředitelka veletrhu.

Veškerá veletržní místa jsou dnes již obsazena. A sestaven byl i doprovodný program. Lidé, kteří do kulturního domu zavítají, nejenže si nakoupí spoustu vánočních dárků, zároveň se mohou zúčastnit některé z desítek doprovodných akcí v podobě besed, autogramiád nebo autorských čtení.

„Vystoupí třeba Alena Mornštajnová, Michal Sýkora, Dagmar Pecková, Jiří Padevět, Markéta Prášková, Petra Dvořáková, Michal Viewegh, Vladimír Kořen, Štěpán Javůrek, Michaela Klevisová, Martin Hilský a mnoho dalších,“ naznačila Markéta Hejkalová.

Kompletní program už je sestaven. Má celkem sedm stránek A4. Zájemci ho najdou na webu veletrhu www.hejkal.cz/veletrh.

Brod na devíti stech stranách

Jeden z vrcholů letošního ročníku je připraven až na samotný závěr veletrhu. V sobotu v 15.30 by měla být představena kniha Havlíčkův Brod - město na rozhraní. Obří publikace o 900 stranách líčí kompletní historii Brodu od jeho počátků až do roku 1989. Pod vedením historika Michala Kampa a za výrazného přispění dalších deseti archeologů, historiků či archivářů vznikala jedenáct let.

„Půjde o sofistikované odborné dílo pojednávající o historii a vývoji našeho města se vším, co s tím souvisí. Tedy s osobnostmi, památkami i kulturou. Ještě nikdy nebyla historie Brodu zpracována tak komplexně,“ už dříve pronesl brodský místostarosta Libor Honzárek.

Prezentace se odehraje v sále knihovny.

O den dříve, v pátek ve 12.30, se na témže místě odehraje jiná nevšední debata. Diskutovat na poměrně výbušné téma přijedou někdejší politici a novináři Petr Pithart, Jan Urban a Jan Kalvoda. Beseda, již pořádá Ústav nezávislé žurnalistiky, se bude věnovat období takzvané třetí republiky a je nazvaná České průšvihy 1945–1948.

„Benešova třetí republika nevědomky napodobovala fašismus tak dobře, že se z vlastní vůle stala prolhaným, antidemokratickým, násilným, korporativistickým státem, který slovy o demokracii a novém začátku historie jenom maskoval svoji fašistickou podstatu,“ nastiňují pořadatelé hlavní motiv besedy.

Nové ocenění od předsedy Senátu

Během festivalu se budou rozdávat i ocenění za nejlepší či nejkrásnější knihy. Letos v tomto ohledu přibude novinka, a to cena předsedy Senátu Miloše Vystrčila za knihu o svobodě. Na veletrhu budou vyhlášeny i výsledky dětské ilustrační soutěže.

Dvoudenní slosovatelná a přenosná vstupenka platí na veletrh a také do brodské galerie a muzea. Stát bude 90 korun a bude možné si ji koupit přímo u pokladny veletrhu nebo předem elektronicky na stránkách Kulturního domu Ostrov.

