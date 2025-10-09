Přípravy na už pětatřicátý ročník festivalu vrcholí. „Připravujeme sál, rovnáme stoly, vytváříme místa pro jednotlivé stánky, vystavovatele a prodejce,“ informovala ve středu dopoledne ředitelka trhu Markéta Hejkalová.
Do Brodu přijedou takřka všichni čeští autoři, kteří už si v oboru stihli udělat jméno. Své knihy budou podepisovat, mnozí křtít, další z nich budou číst úryvky. Čtenářům se mnozí z nich představí opakovaně. K prodeji budou jejich díla na jednotlivých stáncích nabízet vyšší desítky nakladatelů.
„Jejich počet se nakonec přiblížil číslu 160. Je to i tím, že se letos účastní více začínajících autorů, kteří si knihu vydávají vlastním nákladem. A více jsou zastoupena malá nakladatelství i třeba v podobě jednotlivých obcí. Mnohé přihlásily knihy do soutěží, a pokud tak učinily, chceme po nich, aby se trhu i účastnily a knihy nabízely,“ vysvětlila Hejkalová.
U stánků zájemci ze veletržní ceny nakoupí desítky tisíc různých publikací. Od novinek, přes známé bestsellery až po encyklopedie a dětskou i odbornou literaturu. Pořadatelé očekávají, že na trh během dvou dnů zavítá kolem 15 tisíc lidí. Naprostá většina z nich akci využívá na nákup prvních vánočních dárků.
Se svým festivalem se opět přidá i město
Knižní trh toho ale opět nabídne mnohem víc. Jeho nedílnou a podstatnou součástí je doprovodný program. Ten během dvou dnů přinese téměř stovku pořadů pro celou rodinu. Půjde o besedy, autorská čtení, autogramiády, křty knih, vyhlašování cen a mnoho dalších.
Pro zajímavost, celý program zabírá sedm hustě popsaných stran A4. Zájemci ho v kompletní podobě najdou spolu s dalšími informacemi o trhu na webu hejkal.cz. Program se bude odehrávat na stáncích vystavovatelů, v saloncích kulturního domu, ale i na schodech a v sále sousední krajské knihovny.
I letos bude součástí trhu zvláštní festival Knižní Havlíčkův Brod. Po loňské premiéře ho znovu uspořádá město. Vystoupí při něm například Alena Mornštajnová, Miloš Urban, Pavla Horáková, Petr Stančík, Lucie Hlavinková, Petra Dvořáková, Martin Reiner a další zajímaví autoři.
Veletrh čeká „Boj s větrnými mlýny“, křest knihy o Brodě i třaskavá beseda
„Pořádáním knižního festivalu chceme podpořit a rozšířit kulturní život v našem městě. Festival je příležitostí pro obyvatele i návštěvníky zažít literaturu v celé její šíři a kráse,“ vysvětluje starosta města Zbyněk Stejskal.
Novinkou letošního ročníku je udílení ceny předsedy Senátu Miloše Vystrčila za knihu o svobodě. Do soutěže je nominovali knižní influenceři Štěpánka Fefferová, Jakub Pavlovský, Oldřich Suchý a Kamila Víšková. Autory soutěžních titulů jsou Petr Třešňák, Barbora Šťastná, Miloš Doležal a Klára Elšíková.
Autogramiády i besedy na výbušné téma
Na autogramiádách, besedách či autorských čteních se návštěvníci trhu můžou potkat s dalšími spisovateli. Jen namátkou třeba s Danielou Radecký, Lenkou Petřekovou, Markem Havlíkem, Jiřím Žáčkem, Jiřím Padevětem, Janem Opatřilem, Karlem Hvížďalou nebo Michalem Vieweghem a mnohými dalšími.
„Osobně se velice těším na křest knihy Markéty Práškové Synové noci. Její nové dílo je strhující historickou freskou o událostech 20. století, které byly desítky let záměrně zamlčovány,“ pozvala Markéta Hejkalová. Sama pak bude moderovat mimo jiné setkání s Pavlem Baršou. „Byl to můj spolužák na gymnáziu, po letech se uvidíme,“ vyznala se. Rovněž pokřtí svou dětskou knihu Kdo se ztratil v Laponsku.
Některé besedy se ale nebudou věnovat jen knihám, budou mít určitý přesah. A slibují výbušná témata. To je třeba případ besedy někdejších politiků a novinářů Petra Pitharta, Jana Urbana a Jana Kalvody. Beseda, již pořádá Ústav nezávislé žurnalistiky, se bude věnovat období takzvané třetí republiky a je nazvaná České průšvihy 1945-1948.
„Benešova třetí republika nevědomky napodobovala fašismus tak dobře, že se z vlastní vůle stala prolhaným, antidemokratickým, násilným, korporativistickým státem, který slovy o demokracii a novém začátku historie jenom maskoval svoji fašistickou podstatu,“ nastiňují pořadatelé hlavní motiv.
Vrchol veletrhu přijde v samém závěru
Za vrchol programu je pak považováno představení knihy o historii Havlíčkova Brodu, kterou s týmem deseti dalších spoluautorů vytvořil historik Michal Kamp. „Pro Broďáky to určitě bude zlatý hřeb celého trhu. Dá se čekat, že po další desítky let podobná publikace nevyjde,“ říká ředitelka trhu. V sobotu v 15:30 se v sále knihovny uskuteční autogramiáda, o půl hodiny později pak na schodech knihovny beseda s autory.
Letošní ročník Podzimního knižního trhu nese motto Boj s větrnými mlýny. „Slogan vyjadřuje nelehkou situaci autorů, nakladatelů i knihkupců. Všichni bojujeme o to, aby si knihy našly cestu ke čtenářům a čtenáři ke knihám,“ objasnila jeho význam Markéta Hejkalová.
Brány knižního trhu se otevřou v pátek v 10 hodin dopoledne. Ve stejnou dobu se také na schodišti krajské knihovny uskuteční slavnostní zahájení. Výstaviště bude otevřené až do 19 hodin. V sobotu bude možné na trh přijít v době od 9 do 17 hodin. Ke vstupu do kulturního domu budou zájemci potřebovat vstupenku. Dvoudenní přijde na 90 korun, je slosovatelná a její držitel se s ní může zdarma podívat i do Galerie a Muzea Vysočiny.
