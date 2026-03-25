„Doufám v to. Jednání jsem otevřená, kdokoli se může ozvat, kdo by chtěl antikvariát převzít. Nebo v jeho prostorách provozovat něco podobného pod jiným jménem,“ vykládá Cyprisová.
Přestože si Krmítko pro duši získalo zájem čtenářů a renomé i milovníků knih z druhé ruky, jeho majitelku k rozhodnutí donutila ekonomika. „Antikvariát při pohledu zvenčí působil, myslím, dobře, o to jsme se snažili, ale ekonomické výsledky tomu neodpovídaly,“ přiznává antikvářka.
|
Ke svému rozhodnutí prý spěla dlouho. „Určitě to nebylo ze dne na den, je to dlouhodobé rozhodnutí. Antikvařina už není jen o knihách, ale o tom, jak máte zvládnutý online marketing, a bez toho dnes nemůžete fungovat. A aby ty knihy uživily i specialistu na marketing, tak by to muselo být jinak uspořádáno. Je možné, že doba kamenných antikvariátů skončila. Nebo se zase za deset let třeba vrátí, až splaskne bublina online prodeje, nevíme,“ uvažuje Lenka Cyprisová.
V každém případě bude ještě po uzavření kamenné prodejny Krmítko pro duši po určitou dobu fungovat jako e-shop, než doprodá část knih ze svého fondu. „Na prodejně máme nyní asi 15 tisíc knih a stejné množství v externím skladu,“ přibližuje Cyprisová.
A jak majitelka antikvariátu hodnotí uplynulých 13,5 roku Krmítka pro duši? „Stálo to za to a nyní bude zase něco jiného, nechávám si zatím otevřené dveře. Neříkám, že jsem v depresi, je to život,“ povídá Cyprisová.
Prodej na pultu měl na ekonomice antikvariátu podobný podíl jako e-shop. „Prodejna neměla takové výkyvy, je stále stabilní. E-shop je o tom, jestli zrovna správný člověk na internetu uviděl správnou knihu, o to by se musel antikvariátu nějaký další člověk starat,“ míní jihlavská antikvářka, když po letech mezi knihami přemýšlí, co dál.
V historii posledních čtyř dekád jde v Jihlavě již asi o pátý zaniklý antikvariát. Po roce 1989 byl nejprve uzavřen antikvariát, který již za socialismu fungoval v Palackého ulici. Pak vznikla a zase zanikla Bílá velryba v Husově ulici, poté skončil antikvariát s čajovnou v Brněnské ulici i jiný, menší v zadním traktu knihkupectví Byzantion na Masaryově náměstí. Antikvariát končí i ve Žďáře nad Sázavou.