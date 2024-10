Žďárská knihovna v novém nabízí i virtuální brýle, čtenáře odbaví rychleji

Knihovna po dobu úprav fungovala v omezeném režimu. Dva měsíce byla kvůli stěhování desetitisíců svazků knih zavřená úplně. Ode dneška však již služby poskytuje jako obvykle.

„Rekonstrukcí prošla obě oddělení - jak pro děti, tak pro dospělé, dále také sociální zařízení. Vznikl nový bezbariérový vstup do budovy a výtah, upraveny byly rovněž prostory před knihovnou. Nově tam máme i nízkoenergetická svítidla a efektivnější vytápění,“ vyjmenoval stěžejní zásahy žďárský starosta Martin Mrkos.

Opravy a modernizace zařízení dle návrhu architekta Petra Baletky vyšly na 29 milionů korun, z toho 24 milionů pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

„Knihovny se nyní právě díky dotacím z IROP opravují napříč celou republikou. Ale podle toho, co jsem zatím měla možnost vidět, mohu říci, že se Žďár, co se týče vzhledu, řadí ke špičce. A věříme, že to tak bude i ve službách,“ vyjádřila se Martina Sedláková, ředitelka KMJS.

Přibyly nové moderní počítače i tablety

Kromě zmíněných změn a efektivnějšího uspořádaní prostoru, kde teď nechybí například různá posezení a komorní zákoutí pro klidné čtenářské chvilky, pokročila instituce vpřed i z pohledu technického vybavení.

„V knihovně byly vyměněny počítače - na to jsem velmi pyšná. V obou odděleních jsou konečně všechny takzvaně ‚all in one‘, takže už se nemusí návštěvníci prodírat spoustou kabelů. Na stole stojí pouze samotná obrazovka a k ní samozřejmě i klávesnice a myš,“ řekla Sedláková.

Zájemci mají nově k dispozici velkoplošné vyhledávací tablety se čtečkami karet, takže se mohou přímo v půjčovně pohodlně napojit na své čtenářské konto. Na těchto moderních dotykových zařízeních si lidé snadno vyhledají potřebný titul. Dosud k tomu také museli používat staré počítače.

KMJS má ve svém fondu kolem 125 tisíc kusů knih, pro něž míří tisíce čtenářů a jejich rodinných příslušníků. Těm vyšla instituce vstříc i prodloužením provozní doby. „Nově je dětské oddělení otevřeno i v sobotu dopoledne, a to od devíti do dvanácti hodin, což před rekonstrukcí nebylo,“ uvedla Sedláková.

V knihovně budou moci malí čtenáři déle pobýt i ve všední provozní dny. Zatímco dříve se zavíralo v pět hodin večer, nyní bude dětské oddělení fungovat až do šesti.

„To je věc, ze které jsem nadšená. V týdnu jsme se totiž kvůli škole, kroužkům a práci málokdy do knihovny dostali. Takto si tam můžeme v klidu vyrazit třeba v sobotu dopoledne,“ chválí Petra Kadlecová, maminka dvou dětí ze Žďáru.

Chystá se řada akcí pro děti i seniory

Do knihovny však zdaleka nedochází jen lidé, kteří si chtějí půjčit knihy, audioknihy, stolní hry a další „duševní potravu“. Zařízení je i dějištěm řady akcí, což je funkce, o jejíž další rozvoj usiluje nejen knihovna, ale i žďárská radnice. „Chystáme proto řadu služeb, akcí a programů. Pro děti, studenty, dospělé, seniory,“ vylíčila Sedláková.

Například pro děti je na příští rok v přípravě nový kroužek, kde knihovna využije speciální virtuální brýle. Sedm kusů, pořízených díky dotaci z Fondu Vysočiny, zatím lektorky testovaly při vzdělávacích programech.

Čtenáři nyní mohou využít nové dotykové vyhledávací tablety.

„Na první pohled se nemusí zdát, že jdou virtuální brýle a knihovna dohromady. Naše programy ale začínají vždy tématem z tištěné knihy, pomocí brýlí se pak program rozpracovává. Cílem je, aby to děti bavilo a přitáhlo je to právě mezi knížky,“ přiblížila ředitelka.

Dokončenou rekonstrukcí navíc rozvoj v KMJS nekončí. Na řadě je modernizace technologií. „Týká se to třeba zabezpečení titulů, čtenáři to ale pocítí i na službách. Budou mimo jiné odbaveni rychleji - knihovnice totiž zvládnou označit třeba pět titulů najednou,“ dodala Sedláková s tím, že na tuto inovaci bude knihovna žádat dotaci.