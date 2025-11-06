Knihovna roku píše komiksové Příběhy v bublinách. Míří do ní známí spisovatelé

Autor:
  11:58
Opéct si buřty přímo v areálu knihovny a zazpívat si u ohně. Vyrazit na workshop komiksu, divadlo, koncert či na besedu se známými autory. To vše si mohou lidé užít na podzimním festivalu Sychravo. Pořádá ho Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou, jež se pyšní i čerstvým titulem Knihovna roku 2025.
Žďárská knihovna, honosící se nyní čerstvým titulem Knihovna roku 2025, se...

Žďárská knihovna, honosící se nyní čerstvým titulem Knihovna roku 2025, se otevře veřejnosti při festivalu Sychravo. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Máme podobnou řeč, rozumíme si, což je tím nejlepším předpokladem k bratrství,...
Michaela Klevisová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (1. dubna 2025)
Mezi některými učiteli i rodiči přetrvává mýtus, že publikace s převahou...
Spisovatelka, nakladatelka, ředitelka Podzimního knižního veletrhu a...
13 fotografií

Tradiční akce, která se koná od zítřka do soboty 8. listopadu, nese letos podtitul Příběhy v bublinách. „Obracíme se tentokrát do světa komiksů. Ty totiž zdaleka netvoří ‚jen‘ Čtyřlístek nebo různé jiné dětské obrázkové příběhy, které jsme i my kdysi četli. Dnes vycházejí také nádherné nové komiksové publikace pro dospělé a doporučujeme je všem, kteří nemají čas číst běžné knihy,“ přiblížila Martina Sedláková, ředitelka žďárské knihovny.

Dvoudenní festival představí podle ní komiksy jako žánr, který propojuje text s obrazem a rozvíjí představivost i cit pro příběh. A jelikož stojí na pomezí mezi knihou a filmem, dokáže mnohdy zaujmout právě i ty, kteří si vztah ke čtení teprve hledají.

Hravě si poradí i s nestandardními formáty. Učebnice nejlépe balí v knihovně

Akce ale rozhodně není určena jenom příznivcům děje, poskládaného do obrázků a bublin se slovy. Otevřena je široké veřejnosti. „Naší snahou je dostat k nám i návštěvníky, kteří třeba ani běžně nečtou. Sychravo pak může být způsob, jak si nejen k literatuře, ale také ke knihovně celkově a k setkávání s dalšími lidmi najít cestu,“ míní Sedláková.

Pro některé příchozí bude festival rovněž příležitostí zavítat do městské budovy, která zhruba před rokem prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. „Dnes se tak může klidně srovnávat s řadou evropských knihoven,“ upozornila ředitelka.

Semináře Pavla Kosatíka i Michaely Klevisové

V programu si dle jejích slov najde „to své“ každý návštěvník, napříč věkem i čtenářskými zkušenostmi. Zatímco páteční dopoledne bude věnováno školám, odpoledne se již zařízení festivalově otevírá hlavně veřejnosti.

„Mezi pátečními hosty nebude chybět například spisovatel a scénárista Pavel Kosatík s přednáškou Dějiny v bublinách. V ní se bude věnovat komiksu jako způsobu, jak lze vyprávět dějiny trochu jinak,“ popsala Sedláková. Na pátek je připraven i večer japonské hudby, neboť právě Japonsko je považováno za kolébku komiksu.

Žďárská knihovna, honosící se nyní čerstvým titulem Knihovna roku 2025, se otevře veřejnosti při festivalu Sychravo.
Máme podobnou řeč, rozumíme si, což je tím nejlepším předpokladem k bratrství, o němž se zpívá ve slovenské státní hymně, jež byla po několik desetiletí součástí hymny československé. Ovšem stejně jako nebývají vztahy mezi skutečnými bratry vždy idylické, mají za sebou mizerné zkušenosti i Češi a Slováci; 28. října si obě země připomínají vznik společného samostatného státu v roce 1918, zároveň ovšem letos v lednu uplynulo 30 let od jeho rozpadu. Přesto je JUDr. PAVEL KOSATÍK (61) přesvědčen, že tandem našich dvou států ve střední Evropě by byl pro svět dobrý signál. „Třeba se nám nějaké to nové a férové Česko-Slovensko jednou povede,“ dodává spisovatel a historik.
Michaela Klevisová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (1. dubna 2025)
Mezi některými učiteli i rodiči přetrvává mýtus, že publikace s převahou ilustrací nejsou to „opravdové“ čtení. Právě začínajícím čtenářům však může tato vizuální podpora hodně pomoci, tvrdí lektorka Veronika Peslerová.
13 fotografií

Na programu je ale například také čtenářská dílna s Veronikou Peslerovou. Známá propagátorka dětského čtení mimo jiné nabídne tipy na zajímavé komiksové publikace - jak pro děti, tak pro starší zájemce.

V sobotu se příchozí mohou těšit na setkání s hned několika úspěšnými autory. „Asi nejznámější spisovatelkou, která k nám přijede, je Michaela Klevisová, autorka populárních detektivních románů. Dále to bude i Markéta Hejkalová, zakladatelka knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, která představí svou nejnovější knihu pro děti Kdo se ztratil v Laponsku,“ vyjmenovala Sedláková.

Na jam session si vemte hudební nástroje

Zamířit lze rovněž na rodinný workshop se známou spisovatelkou Klárou Smolíkovou, na minijarmark, do klubu deskových her, na lekci japonské kaligrafie, do tvořivé dílny nebo třeba do čtenářského klubu - za přátelským posezením a povídáním o knihách. „A rozhodně si nenechte ujít pohádku Pinocchio od divadla Já to jsem, které je součástí známého rodinného divadla Víti Marčíka,“ láká tým knihovnic.

Sobotní festivalový večer pak ukončí neformální jam session. „Vezměte s sebou hudební nástroje nebo jen nadšení pro hudbu a připojte se. A pokud bude sychravo? Nevadí. Můžete se ohřát u ohně a opéct si buřta u nás na dvorečku,“ dodává k akci Sedláková.

Vstup na festival je zdarma, podrobný program a bližší informace mohou zájemci najít na webu www.knihzdar.cz nebo na sociálních sítích žďárské knihovny.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Martin Nečas z Colorado Avalanche se raduje z gólu v utkání s New Jersey Devils.

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Po úterním hokejovém derby mezi prvoligovými hokejisty Dukly Jihlava a Horácké...

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

K poškození záchodů v Horácké aréně došlo během úterního zápasu Maxa ligy mezi...

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium
Martin Nečas z Colorado Avalanche právě vstřelil gól.

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

Tragická nehoda tří aut na Pelhřimovsku. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

Tragická nehoda tří osobních aut u Lukavce na Pelhřimovsku si v pondělí...

Jeden člověk přišel o život a další tři lidé se zranili při odpolední dopravní nehodě na Vysočině. U Lukavce na Pelhřimovsku se srazila tři osobní auta. Komunikace je uzavřena, na místo vyrazily...

Knihovna roku píše komiksové Příběhy v bublinách. Míří do ní známí spisovatelé

Žďárská knihovna, honosící se nyní čerstvým titulem Knihovna roku 2025, se...

Opéct si buřty přímo v areálu knihovny a zazpívat si u ohně. Vyrazit na workshop komiksu, divadlo, koncert či na besedu se známými autory. To vše si mohou lidé užít na podzimním festivalu Sychravo....

6. listopadu 2025  11:58

Proměny Podzámecké nivy. Přibyly pobytové schody, elektřina i veřejné osvětlení

Po loňské obnově horní části zámeckého parku se letos většina prací odehrává...

K závěru se již chýlí úpravy Podzámecké nivy v Třebíči. Prostor mezi zámkem a řekou Jihlavou má získat svoji finální podobu do konce letošního listopadu. Příští rok se tak do oblíbené lokality opět...

6. listopadu 2025  7:55

Trénink na blackout, či test trpělivosti? Ve Žďáru zhasly lampy, lidé chodí s čelovkami

Premium
Obyvatelé Žďáru nad Sázavou mají obavy chodit večer ven, sídliště se totiž...

Trénink na blackout, test trpělivosti obyvatel Žďáru či honba za úsporami. To jsou jen některé důvody, které dle obyvatel města mohou stát za opakujícími se potížemi s veřejným osvětlením. Nefunkční...

5. listopadu 2025

Na Žďársko se vracejí původní odrůdy ovocných stromů. Díky sdružení i dobrovolníkům

Podzimní sázení si lidé užili opravdu se vším všudy – sychravým počasím i...

Desítky ovocných stromů - jabloní, hrušní, třešní a višní - přibyly do přírody kolem Daňkovic u Sněžného na Žďársku. A nejsou to jen tak ledajaké dřeviny. Ve všech případech se jedná o původní...

5. listopadu 2025  14:06

Zábradlí ze starého stadionu nevyhodili, posloužilo k výrobě monumentální sochy

Autor se inspiroval duchem původního stadionu, emocemi a energií, kterými místo...

Otevření nové Horácké arény v Jihlavě provázejí už druhý týden nejen hokejové zápasy domácí prvoligové Dukly, ale také nejrůznější doprovodné akce. A jednou z nich je také středeční odhalení...

5. listopadu 2025  12:30

Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard

Možný termín otevření nové části obchvatu krajského města je odpoledne 17....

Na deset miliard korun přijdou opatření, která se projeví na silnicích Kraje Vysočina v souvislosti se stavbou dvou nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně. Vzniknou nové obchvaty, přestaví se...

5. listopadu 2025  7:33

Vyhrává po náročném porodu. Třeba budu vzorem, věří první česká profesionální fit-modelka

Premium
Za dokonalou sportovní postavou jsou nejen hodiny tvrdé dřiny, ale také...

V ruce drží klíč k účasti na profesionálních kulturistických akcích - včetně té nejprestižnější s názvem Ms. Olympia, která se koná každoročně v americkém Las Vegas. Eva Dlabajová získala jako vůbec...

4. listopadu 2025

Festival dokumentů přilákal rekordní počet diváků. Teď se přesunul na sítě

Slavnostní zakončení 29. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů...

Desetidenní Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava skončil. Ovšem více než 150 filmů z programu letošního ročníku divákům nyní nabízí v pondělí zahájené dvoutýdenní virtuální pokračování...

4. listopadu 2025  12:04

Do vchodu Penny marketu naboural bagr, řidiče patrně postihly zdravotní potíže

Bagr v úterý ráno v Havlíčkově Brodě téměř zajel do obchodu Penny market. Na...

Kuriózní nehoda se stala kolem sedmé hodiny ráno v Havlíčkově Brodě. Bagr narazil do prodejny Penny market, kde prorazil vestibul. Při nehodě se nakupujícím ani personálu obchodu nic nestalo. Na vině...

4. listopadu 2025  10:16

V rozšířených Dukovanech vznikne až 1 500 míst, může být problém je obsadit

Jaderná elektrárna Dukovany

Hlad po technických profesích bude v budoucnu na Třebíčsku ještě větší než dosud. Pracovní trh nejen v regionu významně ovlivní výstavba nových bloků jaderné elektrárny Dukovany za více než 400...

4. listopadu 2025  7:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tragická nehoda tří aut na Pelhřimovsku. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

Tragická nehoda tří osobních aut u Lukavce na Pelhřimovsku si v pondělí...

Jeden člověk přišel o život a další tři lidé se zranili při odpolední dopravní nehodě na Vysočině. U Lukavce na Pelhřimovsku se srazila tři osobní auta. Komunikace je uzavřena, na místo vyrazily...

3. listopadu 2025  16:40,  aktualizováno  17:37

Kdysi je spojily brambory. Brod a Spišská Nová Ves jsou partnery už 30 let

Brodský starosta Zbyněk Stejskal (vlevo) a Pavol Bečarik, primátor Spišské Nové...

Už před půl stoletím se začaly formovat vztahy mezi Havlíčkovým Brodem a slovenským městem Spišská Nová Ves. A spolupráce zpočátku založená na oblasti zemědělství a pěstování brambor přetrvala...

3. listopadu 2025  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.