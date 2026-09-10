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Špičková zahrada i vlastní divadlo. Knihovnu proměnily miliony k nepoznání

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  16:53
Městská knihovna ve Velkém Meziříčí má za sebou opravdu razantní proměnu. „Bez nadsázky si troufám tvrdit, že teď patří ke špičce mezi knihovnami na celé Vysočině. Ať už co do vybavení, tak architektonického řešení,“ zhodnotil velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras. Nové prostory se prvním návštěvníkům otevřely dnes.

Původní budova, včetně přilehlé zahrady, se dočkala rekonstrukce, modernizace i rozšíření. Úpravy vyšly na zhruba 90 milionů korun, z nichž 66 milionů pokryla dotace. Obnovený provoz knihovny odstartoval den otevřených dveří.

„Věříme, že nové zázemí ocení nejen čtenáři, ale i další veřejnost, která může zařízení také využívat. Knihovny už dnes zdaleka neplní ‚pouze‘ funkci půjčování knih, ale také společenskou, vzdělávací a komunitní,“ vyjádřil se starosta.

Právě rozsáhlá, zhruba rok a půl trvající proměna areálu, umožní všechny tyto funkce uplatňovat ještě více než dosud. „Různých akcí pro veřejnost, a obzvláště pro děti, pořádáme totiž skutečně velké množství. Ovšem původní prostory pro to rozhodně dostačující nebyly. Nyní se nám možnosti dost rozšiřují,“ popsala ředitelka meziříčské knihovny Ivana Vaňková.

Ve Velkém Meziříčí se po rekonstrukci za 90 milionů korun po roce a půl otevřela modernizovaná městská knihovna. Kompletně předělané jsou vnitřní prostory, v nich návštěvníci najdou i spoustu novinek a vychytávek. Chloubou areálu je pak zcela nová zahrada. (10. září 2026)
Ve Velkém Meziříčí se po rekonstrukci za 90 milionů korun po roce a půl otevřela modernizovaná městská knihovna. Kompletně předělané jsou vnitřní prostory, v nich návštěvníci najdou i spoustu novinek a vychytávek. Chloubou areálu je pak zcela nová zahrada. (10. září 2026)
Ve Velkém Meziříčí se po rekonstrukci za 90 milionů korun po roce a půl otevřela modernizovaná městská knihovna. Kompletně předělané jsou vnitřní prostory, v nich návštěvníci najdou i spoustu novinek a vychytávek. Chloubou areálu je pak zcela nová zahrada. (10. září 2026)
Ve Velkém Meziříčí se po rekonstrukci za 90 milionů korun po roce a půl otevřela modernizovaná městská knihovna. Kompletně předělané jsou vnitřní prostory, v nich návštěvníci najdou i spoustu novinek a vychytávek. Chloubou areálu je pak zcela nová zahrada. (10. září 2026)
Ve Velkém Meziříčí se po rekonstrukci za 90 milionů korun po roce a půl otevřela modernizovaná městská knihovna. Kompletně předělané jsou vnitřní prostory, v nich návštěvníci najdou i spoustu novinek a vychytávek. Chloubou areálu je pak zcela nová zahrada. (10. září 2026)
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Vyhlášená například byla loutková divadelní představení v podání samotných knihovnic. Ovšem odehrávat se musela v upraveném sklepě. Lepší prostory budova, kde se dříve nacházela školka, neskýtala. „V létě se tam kvůli omezeným možnostem větrání v podstatě nedalo vydržet,“ zavzpomínala Vaňková.

Teď však čeká „mluviče“ i „vodiče“ profesionální zázemí v zcela novém divadelním sále. Ten disponuje terasovitým hledištěm, oponou i kvalitním osvětlením. V místnosti lze vytvořit díky speciálním žaluziím i absolutní tmu. „Tyto prostory ale nebudeme samozřejmě využívat jen pro naše představení, počítáme i s hostujícími soubory, například velkomeziříčskými Loutkami VM,“ zmínila Vaňková.

Největší chlouba? Zahrada s posezením

Další novinkou je multifunkční sál, sloužící pro konání akcí všeho druhu. Ty se v minulosti konaly v podstatě všude, kde se dalo, a to mnohdy se značně omezenou kapacitou. Stávající velkorysý prostor pojme hravě přednášky, besedy, koncerty, oslavy, výstavy nebo klidně i taneční vystoupení.

Divadelní představení, „bojovky“ pro děti, ale třeba i akce spojené s grilování či pálením táboráku se mohou navíc uskutečnit i pod širým nebem, respektive na zahradě. „Ta je naší chloubou, takovou asi jen tak někde u knihovny neuvidíte,“ podotkla Vaňková.

Meziříčskou knihovnu čeká modernizace, ale i stěhování desítek tisíc svazků

Odpočinek lze najít pod střechou altánu, na lavičkách, ale i na pohodlných přenosných lehátkách umístěných třeba na trávníku mezi ovocnými stromy. K dispozici je také velké pískoviště, které může - ostatně jako celou zahradu i budovu knihovny - využívat i široká veřejnost, tedy nikoliv jen registrovaní čtenáři.

„Jsme otevření komukoliv, stejně jako tomu bylo i v minulosti,“ zdůraznila Vaňková. Rozlehlá plocha navíc přímo navazuje na budovu, takže i lidé v interiéru mohou relaxovat u knihy s pohledem do zeleně nebo se prostě zvednout a do zahrady rovnou zamířit.

Vychytávky, regály na hry i zábavné kufříky

Krom zmíněných největších „výkladních skříní“ nové knihovny prošlo rekonstrukcí i samotné oddělení pro dospělé i děti, včetně ne zcela obvyklé galerie v patře. Obě oddělení mají společný výpůjční pult a obě také nabízí řadu zákoutí a pohodlných posezení, kde je možné v klidu číst, odpočívat nebo se třeba věnovat studiu u stolů s počítačem. Na všechna místa se návštěvníci díky novému výtahu dostanou bez bariér, což dříve také nebylo samozřejmostí.

Při úpravách a modernizaci se dle ředitelky povedlo začlenit do interiéru vedle zásadních úprav i řadu drobnějších „vychytávek“. „Ale mnohdy i úplné drobnosti mohou lidem pomoci a potěšit je,“ míní Vaňková.

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Speciální regály třeba vznikly pro oblíbené společenské hry, jichž má knihovna v nabídce stovky. „Rozčlenili jsme je podle věkových kategorií, pro něž jsou určeny. Pro někoho, kdo se v hrách nevyzná, je pak snazší a rychlejší se v nich orientovat,“ popsala ředitelka.

Knihovna nabízí i speciální tematické kufříky, zaměřené zatím na čtyři pohádky. V nich najdou zájemci vedle psaného textu i stínové divadlo, návod na tvoření, včetně pomůcek, i tip na sportovní aktivitu.

Na noční prohlídky baterku s sebou

Knihovna ale nabízí veřejnosti různých služeb a novinek mnohem více. „Uvidíme pak, co se chytí, a podle toho budeme případně rozšiřovat,“ vysvětlila Vaňková s odkazem například na několik knih v Brailleově písmu.

Mezi vylepšení, jež určitě potěší nejednoho návštěvníka, patří třeba i speciální úchytka pro odložení hole u pultu nebo možnost zapůjčení brýlí na čtení. „Přibyla nám také šatna, to byla jedna z věcí, po níž volali hlavně návštěvy ze školek a škol,“ dodala Vaňková.

Slavnostní zprovoznění nové knihovny ale dnem otevřených dveří nekončí. V pátek 11. září mohou zájemci zamířit ještě na noční prohlídky s baterkou a o dva dny později je čeká Sousedská neděle s bohatým odpoledním programem pro všechny věkové kategorie.

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