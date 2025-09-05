Hravě si poradí i s nestandardními formáty. Učebnice nejlépe balí v knihovně

Autor:
  11:04
Městská knihovna v Novém Městě na Moravě opět nabízí originální službu. Zájemci si v ní mohou nechat zabalit učebnice a sešity do školy. Služba se tam zkraje září rozjíždí už počtvrté a za tu dobu se stala velmi oblíbenou. Shánět obaly na nestandardní formáty knížek je totiž pro řadu rodičů noční můrou.

„Zájem je tradičně velký, mnozí lidé už na to čekali. Chodí rodiče s prvňáčky, ale i starší žáci nebo studenti,“ popsala Marie Šímová, ředitelka Knihovny Nové Město na Moravě. Jenom za první zářijový den obalily podle ní knihovnice více než pět desítek učebnic a sešitů.

Pro službu využívají pracovnice stejnou techniku, jaká se používá k běžnému balení publikací z knihovního fondu. „Nejde o žádný speciální přístroj,“ objasňuje ředitelka.

Novoměstská knihovna opět nabízí v září balení učebnic a sešitů na míru. Služba je velice oblíbená. Pomocí je hlavně u publikací nestandardních formátů.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Základem je velká role průhledné fólie, nůžky, lepicí páska, pomocné kancelářské svorky a samozřejmě šikovné ruce knihovnic. Obalení jedné učebnice pak zkušené pracovnici trvá jen několik minut.

A pokud zrovna nemají zaměstnanci knihovny vzhledem k výpůjční době čas, mohou tam zájemci knihy odložit k pozdějšímu odbavení. Donesené věci jsou vždy označeny jménem a po obalení si zákazník už jenom vyzvedne svoji hromádku čtiva. Kvalitní obalení jedné publikace vyjde na desetikorunu.

„Nabídku sice prezentujeme s tím, že platí do konce září, ale pokud někdo bude potřebovat i během školního roku, lze se samozřejmě na všem domluvit,“ dodala Šímová.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Slizké, mohutné jako míč. Velké Dářko zaplavily invazní bochnatky americké

Slizké koule, blížící se svou velikostí klidně až fotbalovému míči, zaplavily rybník Velké Dářko na Žďársku. Jedná se o invazní bochnatky americké. A i když vypadají dost nevábně, lidé se jich bát...

Vilu šlechtitelů brambor zruinovali nepřizpůsobiví. Oprava je v nedohlednu

Kdysi to bývala výstavní vila, v níž bylo velmi slušné bydlení. Dnes je to ruina, ke které aby se člověk bál přiblížit. Dům v Keřkově, místní části Přibyslavi, doplatil na rozpad zemědělského...

Dívka myjící si prs. Městské lázně krášlí akt od známého sochaře Jana Štursy

Jak vnímali umělci ženskou krásu před sto lety? To nyní mohou zjistit lidé procházející kolem Městských lázní v Novém Městě na Moravě. Prostranství před budovou tam nově zdobí bronzová plastika Dívka...

Bernard přestavěl ruinu a v centru Humpolce postavil byty pro zaměstnance

Rodinný pivovar Bernard v Humpolci už není jen producentem piva. Pustil se i do činnosti, která by se dala označit za developerskou. Pro své zaměstnance v centru města z dosavadní ruiny vytvořil šest...

Horor v Kobylím dole. Spadlý drát se na slavnosti mezi lidmi proměnil ve smrtící bič

Premium

Mělo to být velkolepé připomenutí tragických válečných událostí. Přítomny byly tisíce lidí. Slavnost s odhalením pomníku se však proměnila v horor. Osm mrtvých, patnáct těžce zraněných. Partyzáni při...

Hravě si poradí i s nestandardními formáty. Učebnice nejlépe balí v knihovně

Městská knihovna v Novém Městě na Moravě opět nabízí originální službu. Zájemci si v ní mohou nechat zabalit učebnice a sešity do školy. Služba se tam zkraje září rozjíždí už počtvrté a za tu dobu se...

5. září 2025  11:04

Padající strom vážně zranil projíždějícího cyklistu, policie hledá možného viníka

Projíždějícího cyklistu ve Žďáře nad Sázavou zasáhl a vážně zranil padající strom. Incident se stal ve čtvrtek večer. Záchranáři muže vzhledem k jeho stavu transportovali do nemocnice vrtulníkem.

5. září 2025  8:39

Senior se nemohl po nehodě dostat z vozu, pomohl mu psovod, který jel kolem

Když v sobotu 30. srpna kolem deváté hodiny vyjížděl policista Ondřej Jakubů z pelhřimovské skupiny oddělení služební kynologie na výcvik se svým služebním psem, ještě netušil, co ho cestou potká....

4. září 2025  12:22

Už pouze měsíc. Stavba Horácké arény sprintuje do finiše, cenu a termín si drží

Běh na dlouhou trať v posledních týdnech vygradoval v dramatický finiš. Stavba Horácké Arény v Jihlavě, multifunkční haly za dvě miliardy, která začala 28. července 2023, jde do finále. Hotovo by...

4. září 2025  9:55

Sdílení energií, bateriová úložiště. Žďár hledá cesty, jak ušetřit za elektřinu

Snížit svoji spotřebu energie, a zvláště pak té elektrické, plánuje nyní žďárská radnice. V nadcházejících letech se chce zaměřit ještě více než doposud na různá úsporná opatření i na sledování...

4. září 2025  6:18

Cyklista na Žďársku přejel do protisměru a zemřel po nárazu do svodidel

Během středeční odpolední nehodě u Uhřínova na Žďársku zemřel cyklista. Při jízdě z kopce přejel do protisměru a narazil do svodidel, těžkým zraněním na místě podlehl, uvedla krajská policejní mluvčí...

3. září 2025  19:42

Ve Žďáře začíná fungovat zvířecí záchranka, sběrné místo otevírá stanice Pasíčka

Dravci, vodní ptáci, mláďata savců a mnohá další zvířata končí v péči Záchranné stanice Pasíčka z Boru u Skutče. Mezi „pacienty“ je ale i řada živočichů ze Žďárska – zaměstnanci zařízení tam...

3. září 2025  15:54

Vodní ráj otevřel svou vnitřní část. Provoz i dál budou komplikovat opravy

Nejprve uzavřená vnitřní část z důvodu modernizace. Poté špatné léto kvůli chladnému počasí a nízké návštěvnosti. Vodní ráj v Jihlavě, největší akvapark na Vysočině, se letos pere s nepříznivými...

3. září 2025  11:12

V Havlíčkově Brodě vázne rozvoj sportovišť, správu má převzít nová organizace

Havlíčkův Brod chystá největší organizační změnu ve správě sportovišť za poslední více než tři dekády. Pokud tomu budou zastupitelé nakloněni, zřídí společnost Brodská sportovní. Ta by od nového roku...

3. září 2025  5:54

Student vyhrožoval střední škole, přímo ze třídy si ho odvezla policie

Hned druhý den nového školního roku řeší gymnázium v Moravských Budějovicích na Vysočině problém. Ve škole zasahovala policie kvůli údajným výhrůžkám jednoho ze studentů. Policisté si ho odvezli...

2. září 2025  15:18

Horor v Kobylím dole. Spadlý drát se na slavnosti mezi lidmi proměnil ve smrtící bič

Premium

Mělo to být velkolepé připomenutí tragických válečných událostí. Přítomny byly tisíce lidí. Slavnost s odhalením pomníku se však proměnila v horor. Osm mrtvých, patnáct těžce zraněných. Partyzáni při...

2. září 2025

Dívka myjící si prs. Městské lázně krášlí akt od známého sochaře Jana Štursy

Jak vnímali umělci ženskou krásu před sto lety? To nyní mohou zjistit lidé procházející kolem Městských lázní v Novém Městě na Moravě. Prostranství před budovou tam nově zdobí bronzová plastika Dívka...

2. září 2025  11:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.