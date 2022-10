Meziříčí chystá velkou přestavbu knihovny, děti se dočkají nory na zahradu

„Role knihoven se postupně mění a stávají se z nich komunitní centra pro širokou veřejnost, nejen pro čtenáře. A my nemáme žádné důstojné místo, kde bychom mohli tuto roli naplňovat,“ popsala ředitelka knihovny Ivana Vaňková.

Zařízení je přitom velmi aktivní a pořádá i přes ztížené podmínky celou řadu akcí - výstavy, soutěže, semináře, besedy, divadelní představení, autorská čtení nebo vzdělávací kurzy. Oblíbené jsou například i programy pro školní kolektivy.

„Na tento školní rok se nám už závazně objednalo přes 90 tříd,“ podotkla Vaňková. S dětmi zaměstnanci nyní pracují na malé divadelní scéně, jíž meziříčská knihovna disponuje, na galerii nebo v menším výstavním sále.

„Všechny tyto prostory jsou ale dost stísněné, jde o provizorní podmínky. Další programy a akce, a to nejen pro školáky, ale i pro veřejnost, se odehrávají na naší zahradě. A některé se konají i po městě mimo areál knihovny,“ vyjmenovala ředitelka způsoby, jak se lze poprat s prostorovou krizí.

Pomoci má velký sál i otevření se do zahrady

Významný přínos plánované rekonstrukce tak vidí především ve velkém multifunkčním sále, jenž by umožnil pořádat akce i pro větší množství lidí. Má být navíc bezbariérový, čímž se spektrum aktivit může více rozvinout i směrem ke starším lidem, kteří by se těžko vypořádávali se současnými schody.

„Všechny prostory se také rozšíří a více otevřou směrem do zahrady - bude možné do ní vstoupit ze všech oddělení i ze sálu. Děti by u nás měly mít dokonce malou noru, kterou se z divadelní scény dostanou přímo do zahrady,“ nastínila plány Vaňková.

V zahradě, která je ostatně vedle malé divadelní scény další velkou chloubou knihovny, přibude ještě stupňovité schodiště nebo altán. V něm budou moci čtenáři číst a relaxovat, pokud se tam zrovna nebude odehrávat nějaká akce.

Přínos plánované proměny vidí knihovna také v důstojnějším pracovním prostředí, větších výpůjčních prostorách i větším sociálním, administrativním a skladovém zázemí či v reprezentativnějším vstupu do knihovny.

„U něj bychom ke stávajícímu biblioboxu na vracení knih rádi instalovali ještě knihobox, kde by si zájemci vyzvedávali předem objednané knihy. To by určitě ocenili například studenti vysokých škol přijíždějící na víkend domů do Meziříčí,“ míní Vaňková.

Město by doplatilo zhruba 10 milionů

Město má již k renovaci hotovou architektonickou studii, pod níž jsou podepsáni Jan Skoumal a Ludmila Jankovichová ze sdružení kreativních architektů UYO. S nimi úzce spolupracovala i ředitelka knihovny Ivana Vaňková. Nyní je v plném proudu příprava projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

„O dotaci bychom pak rádi žádali v lednu či únoru příštího roku, do té doby by měly být všechny potřebné dokumenty připraveny. Bude-li žádost úspěšná, může dotace pokrýt až 85 procent nákladů,“ uvedl starosta Alexandros Kaminaras.

I v případě úspěchu by ale město muselo řešit nemalé dofinancování akce. „Při vyčíslení, které nyní máme, bude třeba dokrýt zhruba 10 milionů korun. To je částka, již běžně město v rezervě nemá. Muselo by se to řešit například úvěrem, nebo uvolněním financí z akcí, které nemají takovou prioritu. Tím se ale budeme zabývat až poté, co bude jasné, že jsme byli úspěšní,“ konstatoval starosta.

Knihovna si dle jeho slov rekonstrukci zaslouží, byť by mohl někdo namítat, že nejde o nezbytnou investici. „Nyní je opravdu nejlepší příležitost tento objekt opravit a rozšířit, aby mohl další desítky let kvalitně fungovat,“ řekl Kaminaras.

Velký potenciál vidí i v zahradě knihovny. „Nachází se uprostřed sídliště, kde žádný park není, a tak by tuto skutečnost mohla zahrada alespoň částečně kompenzovat,“ dodal starosta.