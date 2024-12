Malíř Krejčí zapisoval, jak na něj působily barvy. Vznikla abstraktní kniha

Osmasedmdesátiletý malíř a někdejší výtvarný pedagog Krejčí pokračuje v sérii svých rekapitulačních knížek, v nichž se ohlíží nejen za svým životem, ale publikuje v nich i vzpomínky, dětské deníky, verše či úvahy o malování a lidské existenci, kterou skrze výtvarné umění nahlíží.

„Kniha vznikala řadu měsíců tak, že jsem maloval žánrové obrázky do další chystané knihy, která snad za rok také vyjde, a zpočátku jsem používal jednu barvu, kterou mám rád - zlatý okr. Postupně se mi zdálo, že by stálo za to přidat tam další barvy a tak jsem začal zapisovat, jak ty které barvy na mě působily, jaký druh obrázku za nimi vidím a s jakým sdělením,“ popsal Krejčí.

Knížka je také jeho dalším krokem v současné životní etapě i tvorbě. „Je v tom nějaká životní esence, souhrn zkušeností. V mém věku už člověk rekapituluje, a tak já zjišťuji, že určité věci, které jsem dělal coby malíř dlouhé roky, jsou z mého pohledu už něčím překonaným, jako příkop, přes který jsem skočil a ke kterému se nechci vracet. Tím byly mé obrazy, které vycházely z mnoha procent ze skutečnosti. V tom, co dělám teď, je té vizuální reality málo, nebo tam není vůbec, je to odraz mých myšlenek a vůbec mě samého,“ přiblížil Krejčí.

Takhle popsal další z barev: „Zeleň přímo z tuby. Nemíchaná, ostrá. Prostořeká, panující. Je tak silná, tak intenzivní, že dokáže ubít všechny barvy na obraze. Ne! Dokáže je ubít dokonce už i na paletě!“

A autor doslovu František Dvořáček shrnuje: „Malíř sám nejlépe vyznává, čím pro něho je malování: ‚Paleta. Moje náruč je jak vesmír. Bohatá a nekonečná. Nekončící. Obejmu i neobejmutelné.‘“

Kniha vyšla v třebíčském nakladatelství Akcent. Už v minulých letech mohelenský rodák Krejčí vydal například knihy Moji milí motýli, knihu vzpomínek Bábička, dětský Deník 1955 sebe a svého bratra Františka či úvahovou Nejen o malování.

Malíř Jan Maria Krejčí učil na základní škole a základní umělecké školy v Náměšti nad Oslavou. Svá díla vystavoval na několika desítkách autorských i společných výstav v Česku i v zahraničí.