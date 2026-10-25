Na více než pěti stech stránkách si v knize přijdou na své především milovníci historie, a zvláště pak partyzánského odboje, ale klidně i další čtenáři, které zajímá válečné dění na Žďársku. A nejen tam, kniha totiž svým obsahem přesahuje i do dalších krajů, například na Pardubicko, Olomoucko či jižní Moravu. Publikace s podtitulem Zpravodajsko-diverzní desant Jermak se na pultech knihkupectví objevuje právě v těchto říjnových dnech. Navazuje na autorovu podobně rozsáhlou prvotinu Osvobození Žďárska, jež vyšla v roce 2014.
Na první pohled upoutá už název publikace o působení partyzánské skupiny Jermak na sklonku druhé světové války. Titul „Blbě to dopadne…“ zní dost pesimisticky.
Jedná se o citát, který jsem si vypůjčil od komisaře jednotky Leonida Železňaka. Tomu se před popravou podařilo v cele brněnských Kounicových kolejí do výplně skříně vyškrábat tři vzkazy, které pak byly po válce nalezeny. Řešil tam osobní věci i postoj vůči veliteli oddílu a českým spolupracovníkům. V dřívější době samozřejmě nebylo možné naplno prezentovat jeho názor, že nadřízený byl blbec a čeští odbojáři zrádci, proto bylo plné znění „motáku“ publikováno až relativně nedávno. Je to unikátní svědectví o myšlenkových pochodech mladého muže, který v cele čekal na smrt, a tímto způsobem účtoval se svým životem.
Jako obrovský hendikep vnímám nedostatek údajů z bývalé sovětské strany. K některým skupinám je k dispozici kompletní dokumentace včetně informací personálního charakteru, v případě Jermaku se však tyto materiály dosud nepodařilo najít.