Výtvarník vydal básně ze studentských let. Co jsem zažil, je poklad, říká

Jan Maria Krejčí se rozhodl nakonec v knize vydat všechny své básně z toho období, které se dochovaly.

„Chápu to pro sebe tak, že tím, jak jsem přestal psát básně, vlastně definitivně skončilo moje dětství. Vydal jsem je proto, že věřím, že to, co člověk zažije od narození během dětství, je poklad, z něhož pak on čerpá po celý život,“ míní Krejčí.

Básně psal během předposledního a posledního ročníku střední školy textilní v Brně. „Bylo to takové zvláštní období, kdy mě psaní poezie chytlo. Nikdy později už jsem se k němu nevrátil,“ řekl.

Texty Krejčí doplnil množstvím ilustrací s existenciální výpovědí, které tvoří takřka tři čtvrtiny knihy - část z nich je totiž samostatnými útvary, které vznikaly už bez přímého vztahu ke konkrétním básním.

Ukázky z nové knihy V básních se autor emotivně vyznává z rozervaných pocitů, které snad lze i vzhledem ke zjitřenému stylu a době vzniku nazvat beatnickými (báseň Učebnice dějepisu: (…) čti dějiny / raději pozpátku / a nečekej // na zrození nového Krista /a na nový monokl / nečekej na výrobu brýlí s tlustými skly,/ pro zdravé (…)), ale kreslí i futuristické obrazy, plné děsu a pesimismu. Třeba v básni Anabase netvora: Jde / je černá noc / jak před východem slunce / jde na návštěvu do elektrárny / udělat zkrat / jde a šklebí se děravými zuby / a táhne za sebou pavučinu drátů / přivázanou ke kufříku na zádech (…) .

Všechny obrázky jsou natěsnány do výškového extrémně protáhlého tvaru. „Ten zvláštní formát jsem si vybral jako doplnění k vizuální podobě textů básní, které jsou také takovými vysokými sloupci. Posléze jsem zjistil, že toto omezení na vysoký a štíhlý formát může být inspirující,“ řekl Krejčí.

Někdy jde o ilustrace konkrétních poznatelných předmětů, jiné obrázky jsou kaligrafickými variacemi, abstrakcemi či šiframi s množstvím hledatelných významů.

Předmluvu ke knize napsal Radovan Zejda, třebíčský historik a spisovatel a dlouholetý Krejčího přítel. Úvod do Krejčího knihy byl dost pravděpodobně jedním ze Zejdových posledních textů - Radovan Zejda zemřel loni 4. prosince, tedy krátce po dokončení knihy.

Knihu vydalo třebíčské nakladatelství Akcent. Krejčí už předtím vydal zajímavé malonákladové knihy Bábička, čerpající ze zaznamenaných vzpomínek své babičky, či třeba autorsky ilustrovaný přepis originálních dětských zápisků svého bratra Františka, nazvaný Deník 1955.