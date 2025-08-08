Kapacita zimního stadionu nestačí, Brod si na zimu pronajme umělé kluziště

  6:06
Obyvatelé a návštěvníci Havlíčkova Brodu se letos můžou těšit na jednu zimní novinku. Rada města schválila pronájem umělé ledové plochy. Mobilní kluziště typu Glice o rozměrech 25 krát 25 metrů bude od listopadu na čtyři měsíce instalováno ve sportovním areálu v Plovárenské ulici.
Umělé kluziště v Brodě by mělo být veřejnosti k dispozici na antukové ploše v...

Umělé kluziště v Brodě by mělo být veřejnosti k dispozici na antukové ploše v softbalovém areálu Hippos Arény, a to od 15. listopadu do poloviny března. Místo bylo vybráno kvůli tomu, že jde o oplocený areál, kde je i možnost umělého osvětlení. | foto: Městský úřad Havlíčkův Brod

S myšlenkou na zřízení umělé ledové plochy přišly na začátku léta městské technické služby. Nedávno pronájem zařízení od společnosti Truck Servis schválili radní. S dovětkem, že pokud se umělé kluziště osvědčí a bude o něj mezi veřejností zájem, město ho odkoupí.

„Zatím chceme testovat provoz i zájem veřejnosti. Pokud se potvrdí, že kluziště má význam pro obyvatele i sportovní kluby, může se stát trvalou součástí sportovní infrastruktury města. S dodavatelem je také dohodnuto, že v případě našeho zájmu cenu pronájmu odečte z kupní ceny,“ uvedl brodský starosta Zbyněk Stejskal.

Detail umělé ledové plochy Glice. Sestavena je z desek se speciální povrchovou úpravou.

Kluziště by mělo být veřejnosti k dispozici pod světly na antukové ploše v softbalovém areálu Hippos Arény od soboty 15. listopadu po dobu čtyř měsíců, tedy do poloviny března. Poté zástupci města provedou vyhodnocení. Zohlednit chtějí například návštěvnost, zájem škol a sportovních organizací, náklady na provoz i třeba technickou proveditelnost dalšího umístění.

„Na základě těchto dat může město rozhodnout o odkoupení kluziště, které by se v takovém případě stalo součástí dlouhodobého majetku města. Podle výrobce je životnost plochy minimálně dvanáct let,“ konstatovala Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace brodské radnice.

Veřejné bruslení bude mít přednost

Přestože do instalace a otevření kluziště ještě několik měsíců zbývá, vedení města už stanovilo vstupné. To bude jednotné a bude činit 50 korun za osobu. Pro malé bruslaře budou k dispozici i nové a hravé pomůcky, které jim usnadní jejich první krůčky na „ledě“.

„Obyvatelé města si opakovaně přáli více příležitostí k veřejnému bruslení mimo vytížený zimní stadion. Mobilní kluziště nám umožní rozšířit nabídku volnočasových aktivit, a to bez nutnosti zásahu do stávajícího provozu ledové haly,“ sdělila místostarostka Marie Rothbauerová.

„Chceme vytvořit přístupný a bezpečný prostor pro děti, školní kolektivy, rodiny i rekreační bruslaře a zároveň podpořit zdravý pohyb na čerstvém vzduchu,“ dodala.

Dopolední časy by správce chtěl nabídnout základním a mateřským školám, které tak získají možnost zapojit bruslení do svých výukových a pohybových programů. Stejně tak bude umožněn pronájem kluziště i soukromým zájemcům, například pro větší skupinové nebo firemní akce. Mělo by ale jít pouze o předem rezervovanou dobu mimo veřejné bruslení. Právě využití plochy širokou veřejností by dle vedení města mělo dostat přednost.

Poslední reklamy a plocha je hotová. Nový led v Brodě ale pokřtí až derby

„Veřejné bruslení bude tvořit hlavní náplň provozu kluziště, školy a sportovní kluby jej budou moci využívat pouze v předem určených časech mimo provozní dobu pro veřejnost,“ upozornila Jana Vránová.

Zapůjčení a instalaci kluziště podpořil i hokejový klub BK Havlíčkův Brod. Jeho zástupci vidí v umělé ledové ploše potenciál pro přípravu mládežnických kategorií. Díky poměrně velkému rozměru hřiště na něm bude možné uspořádat i tréninky jak společné, tak stanovištní v rámci individuální přípravy dětí a mládežnických kategorií.

8. srpna 2025  6:06

Chodník slávy v Bíteši se rozroste, přibude hvězda brněnské hokejové Komety

Ke třem desítkám hvězd, které již zdobí chodník slávy ve Velké Bíteši, přibude v úterý další. Mezi řadu kulturních i sportovních osobností se nově zařadí hokejový klub Kometa Brno. Vítězové loňského...

5. srpna 2025  5:45

Žďár nad Sázavou ucpala další uzavírka, řidičům začala „bitva“ u Stalingradu

Po nedávném otevření nové okružní křižovatky v Jihlavské ulici se řidičům ve Žďáře nad Sázavou ulevilo. Ale ne nadlouho. Další velká uzavírka začala dnes. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo opravu...

4. srpna 2025  15:43

