Více života i v době koronaviru, Meziříčí by rádo trhy i umělé kluziště

Podle vedení města nejde primárně o samotnou bruslící plochu. „Bereme ji jako podpůrnou věc pro zamýšlené adventní trhy. Abychom jen nepostavili stánky doprostřed náměstí, chceme vše podpořit právě kluzištěm. Je to nový zážitek, který tu až dosud nebyl,“ vysvětlil velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras.

„Zároveň to ale není nějaká rarita, již bychom měli jako první v republice. Měst, která tuto službu už roky obyvatelům úspěšně nabízejí, je celá řada,“ dodal.

Kromě umělého kluziště chce město pořizovat i několik, zatím šest, uzamykatelných dřevěných stánků jednotného vzhledu, které by následně nabídlo k pronájmu místním prodejcům. Ti by mohli lidem své zboží poskytovat nejen během adventního období, ale v ideálním případě na pravidelných trzích, včetně farmářských, v průběhu celého roku. Zájemci mohou žádosti zasílat do 15. listopadu.

Když ne o adventu, tak v lednu nebo v únoru

Řada měst nejen na Vysočině adventní trhy a další povyražení pro veřejnost už raději rovnou ruší nebo výrazně redukuje a mění jejich program, jako tomu je například v Jihlavě. Tam z obvyklé pestré nabídky pro veřejnost pravděpodobně vypadne právě kluziště i stánkový prodej.

Podle starosty Kaminarase však i vedení Velkého Meziříčí počítá s variantou, že kluziště ani stánky letos nevyužije.

„Je to stejné jako u každé jiné akce, kterou jako město pořádáme či podporujeme - vždy sledujeme, zda je její konání v souladu s aktuálními vládními nařízeními. Bude-li to umožněno a i situace přímo v našem městě bude příznivá, nevidím důvod, proč trhy zpestřené kluzištěm neuskutečnit. Když je neuspořádáme jako adventní, povede se to snad později jako trhy zimní, třeba v lednu nebo únoru,“ míní Kaminaras.

Na radnici chtějí mít právě proto kluziště už připravené k použití a nenechávat jeho pořízení až na příští rok.



„Pro lidi to bude určitě vítané odreagování na čerstvém vzduchu po tak dlouhé době, kterou museli kvůli pandemii strávit zavření doma,“ dodal starosta.

Adventní trhy by na náměstí probíhaly po celé adventní období, minimálně od čtvrtka do neděle.

Kluziště má mít rozměry 14 metrů krát 7 metrů a s jeho umístěním se počítá na vydlážděné ploše ve středu náměstí, po jejímž obvodu nyní parkují auta.

„Se syntetickou ledovou plochou značky Glice mají již dobré zkušenosti třeba v Polné, Jihlavě i Brně. Nejčastěji se tato umělá zimní atrakce vyskytuje třeba na vánočních trzích, před školami nebo jen na bruslení pro volný čas,“ popsala mluvčí velkomeziříčské radnice Michaela Hudková s tím, že o kluziště by se starala městská organizace Sportoviště VM.

Opozice s pořízením umělého kluziště nesouhlasí

Uvolnění více než jednoho milionu korun na pořízení nové atrakce již schválili na svém říjnovém zasedání radní. Záměr ale ještě musí projít zastupitelstvem. A už dá se předpokládat, že se návrh s podporou opozice zřejmě nesetká. Zastupitelské kluby ČSSD, KDU-ČSL a Meziříčského fóra vydaly prohlášení, v němž vyjadřují se zakoupením kluziště nesouhlas.

„Nápad pořízení umělého kluziště je nepochybně něco nového a neotřelého, což vítáme, ale klademe si otázku, je-li na to vhodný čas. Neměli bychom jako zastupitelé jít příkladem a projevit trpělivost v době zákazu shromažďování, uzavírání akcí, restaurací a předvídat tak dlouhodobě, je-li tato investice vhodná již letos?“ uvádí v prohlášení opozice.

Ta také nabízí příklady vhodnějšího využití peněz - třeba na péči o majetek, který už město vlastní, nebo rekonstrukci či doplnění stávajících hřišť. Opoziční zastupitelé upozorňují i na neekonomičnost plánovaného kroku v současné době, kdy města musejí přistupovat k úsporným opatřením.

Takto se na umělém ledu na náměstí v Pelhřimově bruslilo v lednu 2018: