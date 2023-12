Kluziště, vyhlídkové kolo i vánoční trolejbus. Jihlava chystá nový advent

Loňský vánoční program byl chudší kvůli energetické krizi, teď už podle primátora Petra Ryšky (ODS) není s energiemi tak velký problém. „To znamená, vrátili jsme se k tomu, že bychom rádi, aby Vánoce vypadaly hezky,“ uvedl.

Přibližně 250 metrů dělí od sebe dvě umělé ledové plochy, jež budou zájemcům k dispozici od neděle. Vedle už tradičního kruhového kluziště kolem morového sloupu na Masarykově náměstí se bude poprvé bruslit také na umělém kluzišti v prostoru hradebního parkánu u Brány Matky Boží.

Rozměry nového kluziště z umělé hmoty, jež bude v provozu až do konce února, jsou přibližně 9x15 metrů. Celkem půjde o zhruba 137 metrů čtverečních. Kapacita této plochy je třicet lidí.

„Vzniklo pro velký zájem veřejnosti například i ze stran jihlavských škol. Bude určeno hlavně pro malé děti,“ poukázal mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Ve všední dny dopoledne bude kluziště sloužit pro školní kolektivy, veřejnost si bude moct přijít zabruslit v čase od 13 do 19 hodin, o víkendu a o svátcích i dopoledne od 9 do 12 hodin.

„Dopoledne je kluziště primárně vyhrazeno pro školy, které si ho mohou aktuálně již rezervovat,“ uvedl mluvčí Brány Jihlavy Michal Plaček.

V trolejbusu to bude vánočně i vonět

Na nedalekém Masarykově náměstí bude k dispozici nejen občerstvení, ale rovněž půjčovna a brusírna bruslí. „K zapůjčení jsou brusle od partnera Decathlon, který zajistí i jejich broušení,“ potvrdil Plaček.

Velké kruhové kluziště přímo v centru města se do Jihlavy vrací po roční odmlce. Jeho kapacita je sto lidí. Ve všední dny dopoledne do 9 do 12 hodin bude rovněž sloužit pro školy. Od 14 do 21 a o víkendech a svátcích i dopoledne si může na náměstí přijít zabruslit veřejnost. „Na obou kluzištích je bruslení zdarma, platí to město,“ dodal Daněk.

Další novinkou adventního programu v Jihlavě bude od neděle také deset metrů vysoké vyhlídkové kolo, které bude umístěné na náměstí před horní kašnou. U atrakce se bude platit jízdné.

Vánoční trolejbus přijede na náměstí poprvé také 3. prosince, tedy první adventní neděli. Vyzdobený bude zvenku i uvnitř. „Řešili jsme, aby to tam vonělo, aby to tam hrálo,“ řekl jihlavský radní David Beke (ODS). Dodal, že několik desítek hodin práce na výzdobě trolejbusu bezplatně strávila architektka Zuzana Tůmová.

Majitelé zapůjčili více než deset betlémů

Letos se mohou návštěvníci těšit i na Vánoční putování městem. Na rozdíl od předchozích let je tentokrát procházka soustředěná do centra. Nově se projdou takzvanou Zvířecí cestou k betlému, kterou tvoří světelné objekty zvířat v podobě veverky, ježka či dvoumetrového velblouda. Procházka povede hradebním parkánem až na Minoritské náměstí. Novinkou bude také osvětlené bednění kašen, ježkova lavička u vstupu do ulice Matky Boží a další světelná výzdoba v ulicích a na stromech.

Lidé se také mohou těšit i na betlémy. Ty nebudou jenom v kostelech, ale umístěné budou ve výlohách neobsazených obchodů v ulicích Matky Boží, Věžní a Husova.

„Je to více než desítka betlémů, které zapůjčili soukromí majitelé z Jihlavy, Třeště nebo z Příseky. Betlémské putování končí v našem Turistickém informačním centru v ulici Matky Boží 22, kde budou další dva betlémy a betlémský fotokoutek. Ten tvoří až 140 centimetrů vysoké dřevěné sochy, kde se mohou zájemci vyfotit,“ dodala Magdalena Svatoňová, destinační manažerka Brány Jihlava.

Náklady na adventní a vánoční program včetně kluzišť, osvětlení a koncertů se přiblíží k devíti milionům korun. Víc než milionem na něj podle radnice přispěly tři sponzorské firmy.