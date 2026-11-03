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Kino po letech obnovil soukromník. Divák si může dát drink i nohy na sedačky

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  8:36
Na dlouhých třináct let si dalo pauzu kino v Novém Městě na Moravě. Po tak dlouhé době začalo promítat o uplynulém víkendu. Za obnovením provozu však nestojí město, jak by se dalo čekat. Kino v Masarykově ulici „repasoval“ a otevřel podnikatel Jan Hendrych, který ho před deseti lety koupil i se sousední vilou.
V Novém Městě na Moravě začalo promítat nově obnovené kino. Stane se součástí baru a hotelu, který zde buduje Jan Hendrych. O výběr filmů se postará dramaturg Jan Hudec. (31. října 2026)
V Novém Městě na Moravě začalo promítat nově obnovené kino. Stane se součástí baru a hotelu, který zde buduje Jan Hendrych. O výběr filmů se postará dramaturg Jan Hudec (na snímku). (31. října 2026)
V Novém Městě na Moravě začalo promítat nově obnovené kino. Stane se součástí baru a hotelu, který zde buduje Jan Hendrych. O výběr filmů se postará dramaturg Jan Hudec. (31. října 2026)
V Novém Městě na Moravě začalo promítat nově obnovené kino. Stane se součástí baru a hotelu, který zde buduje Jan Hendrych. O výběr filmů se postará dramaturg Jan Hudec (na snímku). (31. října 2026)
V Novém Městě na Moravě začalo promítat nově obnovené kino. Stane se součástí baru a hotelu, který zde buduje Jan Hendrych. O výběr filmů se postará dramaturg Jan Hudec (na snímku). (31. října 2026)
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„Máme ambici budovat zde projekt kino - hotel - bar. Aktuálně chceme začít provozovat dobré různorodé kino pro každého. Nesklouznout jen k premiérové tvorbě, mít průřezové kino pro náročnějšího diváka i diváka filmového blockbusteru (filmu pro masové publikum - pozn. red.). A hodně hrát ze starých filmů,“ řekl Hendrych.

Kino by mělo promítat čtyři dny v týdnu denně dva nebo tři filmy. Na premiéru provozovatelé zvolili americký povídkový film Čtyři pokoje z roku 1995. Konceptem nového kina je, že při něm bude fungovat bar, otevřený i ve dnech, kdy se nebude promítat.

U nás nebude večer končit závěrečnými titulky filmu, ale po filmu i během něj si člověk může dát skleničku a po projekci posedět s přáteli v baru.

Jan Hudecdramaturg obnoveného kina

„U nás nebude večer končit závěrečnými titulky filmu, ale po filmu i během něj si člověk může dát skleničku a po projekci posedět s přáteli v baru a třeba si o filmu popovídat,“ řekl dramaturg kina Jan Hudec. Zvláštností kinosálu je úprava jeho sezení, kdy si budou moci diváci položit nohy vyzuté z bot na protější sedačky.

Interiér kina a baru je v působivém retro stylu. „Je tady druhotně použita většina věcí, které v kině původně byly a už nesloužily. Zde po restaurování dostaly novou roli. Například nápis KINO byl původně venku. Byly na něm zachovány šrámy i jisté oprýskání, nyní je umístěn na baru,“ vysvětlil Hudec.

Podobně je v přísálí kinosálu vystavena původní promítačka. Prosklená stěna do ulice byla obnovena ze starých skleněných cihel - luxferů. Vysloužilé filmové pásy jsou přetvořeny na výtvarná díla na stěnách. U kinosálu má vzniknout ještě malá odpočinková zóna se sedacími pytli.

Ve vestibulu vznikla zástěna ze starých velkých sálových reprobeden. „Zjistili jsme, že jsou stále funkční, tak bychom z nich chtěli někdy pouštět hudbu z gramofonu,“ plánuje Hudec.

Nohy na sedačku a drink u filmu. V Novém Městě oživují kino jako světový unikát

Zachovány zůstaly původní sedačky i obložení stěn a osvětlovací technika. Kino má digitální promítačku, ale chce promítat i starou promítačkou z pásů.

Novoměstské kino historicky vzniklo adaptací původní orlovny, jejíž stavba byla zahájena v roce 1936. Autorem projektu byl pražský architekt Krč. Součástí bloku souvisejících nemovitostí je bytový dům. Vila vedle kina se změní na hotel.

18. července 2026
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