„Máme ambici budovat zde projekt kino - hotel - bar. Aktuálně chceme začít provozovat dobré různorodé kino pro každého. Nesklouznout jen k premiérové tvorbě, mít průřezové kino pro náročnějšího diváka i diváka filmového blockbusteru (filmu pro masové publikum - pozn. red.). A hodně hrát ze starých filmů,“ řekl Hendrych.
Kino by mělo promítat čtyři dny v týdnu denně dva nebo tři filmy. Na premiéru provozovatelé zvolili americký povídkový film Čtyři pokoje z roku 1995. Konceptem nového kina je, že při něm bude fungovat bar, otevřený i ve dnech, kdy se nebude promítat.
U nás nebude večer končit závěrečnými titulky filmu, ale po filmu i během něj si člověk může dát skleničku a po projekci posedět s přáteli v baru.
Jan Hudecdramaturg obnoveného kina
„U nás nebude večer končit závěrečnými titulky filmu, ale po filmu i během něj si člověk může dát skleničku a po projekci posedět s přáteli v baru a třeba si o filmu popovídat,“ řekl dramaturg kina Jan Hudec. Zvláštností kinosálu je úprava jeho sezení, kdy si budou moci diváci položit nohy vyzuté z bot na protější sedačky.
Interiér kina a baru je v působivém retro stylu. „Je tady druhotně použita většina věcí, které v kině původně byly a už nesloužily. Zde po restaurování dostaly novou roli. Například nápis KINO byl původně venku. Byly na něm zachovány šrámy i jisté oprýskání, nyní je umístěn na baru,“ vysvětlil Hudec.
Podobně je v přísálí kinosálu vystavena původní promítačka. Prosklená stěna do ulice byla obnovena ze starých skleněných cihel - luxferů. Vysloužilé filmové pásy jsou přetvořeny na výtvarná díla na stěnách. U kinosálu má vzniknout ještě malá odpočinková zóna se sedacími pytli.
Ve vestibulu vznikla zástěna ze starých velkých sálových reprobeden. „Zjistili jsme, že jsou stále funkční, tak bychom z nich chtěli někdy pouštět hudbu z gramofonu,“ plánuje Hudec.
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Nohy na sedačku a drink u filmu. V Novém Městě oživují kino jako světový unikát
Zachovány zůstaly původní sedačky i obložení stěn a osvětlovací technika. Kino má digitální promítačku, ale chce promítat i starou promítačkou z pásů.
Novoměstské kino historicky vzniklo adaptací původní orlovny, jejíž stavba byla zahájena v roce 1936. Autorem projektu byl pražský architekt Krč. Součástí bloku souvisejících nemovitostí je bytový dům. Vila vedle kina se změní na hotel.
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18. července 2026