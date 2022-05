Do brodského kinosálu jen z boční uličky, předsálí zavřela obnova toalet

Kompletní rekonstrukci toalet mělo kino a divadlo v plánu už loni. Nezdařil se však výběr zhotovitele, proto proběhla jen příprava a na samotné stavební práce přichází čas až nyní.

Přibližně do poloviny léta mají v obou předsálích vzniknout toalety zcela nové. V případě horního patra pak o něco větší. „Je to třeba zejména u dámských toalet, které kapacitou nedostačovaly a tvořila se fronta. Počet kabinek se nově zdvojnásobí,“ uvedl ředitel kulturního zařízení Tomáš Hermann.

Zároveň se prohodí umístění toalet pro dámy a pány a posune se vchod. Ten byl dosud přímo proti východu ze sálu, což nebylo esteticky vhodné. Nový bude z boku směrem od schodiště. Toalety také dostanou moderní designovou podobu.

Hotovo by mělo být v průběhu letních prázdnin. Rekonstrukce by měla vyjít na přibližně tři a čtvrt milionu korun.

„Hodně starostí jsme měli s důkladným zakrytím a zabezpečením funkčních míst budovy proti prachu. Přece jen, v promítací kabině je na tyto věci velice citlivá technologie,“ podotkl Hermann.

Do sálu se dočasně vchází z boční uličky

Během oprav bude kino a divadlo normálně fungovat. Ovšem až do skončení prací se budou muset diváci smířit s řadou změn a omezení. To největší spočívá v tom, že obě předsálí budou pro veřejnost uzavřena. Do sálu se tedy musí jinudy.

„Vstup do sálu je zajištěn bočním bezbariérovým vchodem z uličky od kadeřnictví. Tam také budou kontrolovány vstupenky. Do sálu pak diváci vstoupí v úrovni první řady hned pod jevištěm,“ popsal Hermann.

U tohoto vchodu budou k dispozici toalety, ale pouze v omezeném počtu. Kino a divadlo proto zvažuje i přistavení mobilních toalet.

Na rozdíl od vstupu zůstanou v provozu pokladny. Vstupenku před představením tak bude nutné koupit u okénka u hlavního vchodu. Poté bude nutné vyjít ven a do sálu se dostat provizorním bočním vstupem.

Vedení kina a divadla se rovněž dohodlo se stavební firmou, že trochu upraví program. Bude ho směřovat více do podvečerních a večerních hodin a omezí dopolední akce. „Je to kvůli tomu, abychom se s firmou vzájemně nerušili. Hlavní představení se budou konat, až pracovníci skončí,“ vysvětlil ředitel.