Stvořidla jsou malebným úsekem řeky Sázavy. Leží v hlubokém údolí mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou. Mezi skalnaté špičky a prudké stráně jakoby tu skutečně čert rozsypal velký pytel s balvany, jak také vypráví jedna z místních pověstí. Tisíce kamenů jsou rozprostřené v korytě řeky v délce přibližně tří kilometrů.
V minulosti, když ještě býval v řece vody dostatek, tu vodáci s oblibou zkoušeli své dovednosti. V kajacích, kánoích, pramicích i na raftech tu bojovali s peřejemi, válci a proudy. Však také ve vodácké terminologii je zdejší úsek řeky hodnocen jako WWII až WWIII, což znamená mírně těžká až těžká divoká voda.
„V současnosti je průtok v tomto profilu méně než 20 procent průměru pro toto období.“