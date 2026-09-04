Tradiční třídenní akce, kterou pořádá parta nadšenců, láká řidiče, jejich rodiny i širokou veřejnost na pohodový víkend plný aut, zábavy a dobrých skutků. „Chceme si jednak všichni odpočinout a pokecat – protože se jinak potkáváme jen na silnici – a jednak mít čas na seznámení se s novými kluky a jejich rodinami,“ popisuje atmosféru akce jeden z hlavních organizátorů Vladimír Roubal.
Za vznikem tradice přitom stala prostá náhoda a přátelské setkání. „Kdysi měl jeden náš kamarád svatbu nedaleko v Polné a my jsme tehdy jako řidiči přemýšleli, kde nafotit kamiony. Když jsme pak viděli vozy hezky srovnané tady v pávovském kempu, začali jsme si pohrávat s myšlenkou, že bychom mohli v době covidu podpořit samotný kemp, a zároveň udělat něco dobrého pro druhé,“ vzpomíná Roubal.
Hlavní program letošního ročníku jako tradičně vypukne v sobotu dopoledne. Vše odstartuje v 8:30 hodin velkolepá spanilá jízda trucků, která vyrazí z areálu WLS v Červeném Kříži. Kolona zhruba 140 nablýskaných tahačů projede zhruba 33kilometrovou trasu přes Štoky, Kamennou, Ždírec a Měšín s návratem do pávovského kempu mezi 9:45 a 10:15.
TRUCK SRAZ PÁVOV
Sobota 5. září 2026
Kromě samotných obřích aut a jejich přehlídek se návštěvníci mohou těšit na pestrý doprovodný program. Své ukázky předvedou dobrovolní hasiči ze Stříteže, chybět nebudou RC modely, ukázka požárního útoku Junior SDH Střítež a Junior SDH Oponešice či populární a efektní ukázka hašení rozpáleného oleje.
Pro nejmenší návštěvníky je připravena zábava v podobě skákacího hradu, bublinkového bazénu nebo malování na obličej. Večerní hodiny pak rozjedou hudební a světelné show. Na pódiu vystoupí kapela GREAT a o nezapomenutelný vizuální zážitek se postará půlnoční drum light show od Ritmo factory či tradiční bubenická laserová show.
Akce má vedle přátelské atmosféry také charitativní rozměr. Vstupné je dobrovolné a veškerý výtěžek letos podpoří jedenáctiletého Viktora z Humpolecka, který bojuje s náročnou diagnózou (supratentoriální hydrocefalie, mikrocefalie a epilepsie). Peníze poslouží na krytí výdajů spojených s jeho léčbou a na nákup nezbytných zdravotních pomůcek, které usnadní každodenní život jemu i jeho rodině. Součástí pomoci je také oblíbená dražba sponzorských darů.
V neděli už akci čeká poklidný úklid a postupné odjezdy řidičů k domovům.