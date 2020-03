Plán zakrývat v zimě kašnu vyvolal v Chotěboři pozdvižení, střecha se nelíbí

Že je v Chotěboři na náměstí kašna, mnoho lidí po desítky let ani nevědělo. Před více než půl stoletím se z ne zcela vyjasněných příčin propadla do terénu. Od té doby z ní koukalo jen vrchních deset centimetrů a připomínala spíše malý kamenný bazének.

Teprve loni při rekonstrukci náměstí ji radnice nechala vyzdvihnout, restaurovat a nově usadit. Po desítkách let tak opět barokní kašna vypadá, jak má, nové jsou v ní trysky a chrliče vody.

Aby opravená nádrž nedoznala přes zimu újmu, začalo vedení města přemýšlet o tom, že ji zakryje. Odbor památkové péče proto oslovil architekta Jiřího Mrázka, aby navrhl takové zakrytí, jež by město mohlo využít i k jiným účelům.

Architekt před několika dny představil model, který vypracoval. Podle jeho návrhu má zastřešení tvořit robustní šestiúhelníková konstrukce z trámů. Do oblouku ohnuté příčné trámy ji vypínají až do výšky tří a půl metru nad dno kašny. Prostor mezi trámy vyplňují kvůli snížení hmotnosti průsvitné desky z umělého polykarbonátu. Cena se má pohybovat kolem 300 tisíc korun.

„Konstrukce zastřešení kašny by se zároveň mohla zapojit do vánoční výzdoby města. Od jara do podzimu by mohla sloužit jako střecha altánu na jiném místě města či jeho okolí,“ popisuje místostarosta David Šafránek.

Podle něj na modelu architekt ukázal, jak by zakrytí mohlo fungovat. „Líbilo se nám to, a tak jsme si říkali, že by bylo vhodné ukázat ho i veřejnosti,“ dodal místostarosta.

Nápady architekta obyvatelé rozcupovali

Jenže jakmile tak radnice na svém facebookovém profilu učinila a doplnila fotky, strhla se smršť. Obyvatelé města architektonický záměr rozcupovali.

„Tohle tu kašnu prakticky zneviditelní. Takovou konstrukci i plast má tchyně na altánu, ale nedokážu si to představit na kašně uprostřed města,“ namítala například Lucie Zemanová.

„Nelíbí se mi tvarově ani materiál pláště. Přikláním se k dřevěným šindelům, případně plastové imitaci pro nižší hmotnost, když už si chceme hrát na historický charakter,“ přidal se Jan Klement.

„Tvar by měl víc kopírovat tvar kašny. Vůbec nerozumím důvodu použít ten umělý materiál. Původně jsem myslela, že jde jen o řešení na modelu,“ podivovala se Hana Vondráčková.

„Pokus o barokní tvarosloví, které je formální a nevidím v něm jasný koncept. Polykarbonát na historické kašně na náměstí je špatný vtip,“ podělil se o svůj názor Tomáš Pavlas.

Někteří šli s kritikou ještě dál. „Umělohmotný prezervativ na historické kašně,“ nazval chystanou novinku Hynek Boháč.

„Tak přesně takový kryt jsem našla na půdě z lampičky, slídový a s kytičkami,“ napsala Helena Zmeková, která ho rovnou nabídla městu k odprodeji.

Vlnu negativních reakcí místostarosta nečekal, překvapila ho

Vlna kritických reakcí místostarostu zaskočila. „Vůbec jsem to nečekal, překvapilo mě to,“ přiznal.

Nepomohl ani komentář městského architekta Mikuláše Medlíka, který naopak návrh považuje za velice zdařilý. Za zajímavý označil nápad využít montáž a demontáž zastřešení kašny k jakési městské oslavě zahájení a zakončení zimy.

„Je možné z věci udělat show, pozvat novináře a občany. Originální formu tvaru zakrytí by Chotěboř mohla prezentovat jako zajímavost v zimním období. Je možné také využít konstrukci pro nasvětlení či projekce,“ sdělil.

Z poměrně jasné záležitosti se tak po kritice veřejnosti stala věc, o níž se ještě bude důkladně debatovat. „K tomuto řešení si zjistíme další informace, ujistíme se o funkčnosti a nákladech. Pak bude muset rozhodnout vedení města,“ konstatoval místostarosta Šafránek.

Zároveň ale dodal, že nevidí důvod současný návrh odmítnout jen proto, že se mnoha lidem nelíbí. Posoudit by chtěl i jiné levnější a jednodušší řešení. To by se mohlo podobat například jihlavskému způsobu, kde kašny na náměstí zakrývají technické služby jednoduchými plochými dřevěnými deskami. Naproti tomu třeba v Havlíčkově Brodě se kašny na zimu nezakrývají vůbec.

V každém případě by chtělo vedení Chotěboře o zakrytí kašny rozhodnout co nejdříve. Je třeba přes léto konstrukci vyrobit. „Rozhodně chceme, aby už od příští zimní sezony sloužila,“ ujistil místostarosta.