Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Aniž by to tušili, chodili lidé po zasypané kašně. Magistrát ji nechal vykopat

Autor:
  15:12
Předcházely tomu nalezené historické materiály včetně dobové pohlednice. Ta dokazuje, že v tom místě lesoparku Heulos býval nejen půvabný altán pro odpočinek korzujících Jihlavanů, ale vedle něj i fungující kašna s tryskající vodou. A tu se nyní podařilo po velmi dlouhé době nalézt a odkrýt.

Lidé po té cestě donedávna chodili, aniž by tušili, že je pod ní zasypaná kašna. „Město chce zjistit její stav a rozhodnout o dalším postupu,“ popsala mluvčí magistrátu Hana Marhanová.

Práce na odkrytí kašny trvaly několik dní. Dnes je místo v lesoparku pod magistrátem obehnané páskou a lidé procházející kolem si mohou kašnu prohlédnout.

Že by se pod cestou mohla nacházet někdejší kašna s fontánou, pracovníci magistrátu zjistili třeba i z této dobové pohlednice. V parku už nestojí ani tento altán.
Po velmi dlouhé době se podařilo nalézt a odkrýt v lesoparku Heulos tuto kašnu. Kdysi z ní tryskala voda do výše. Co s ní bude dál, zatím není úplně jasné.
Po velmi dlouhé době se podařilo nalézt a odkrýt v lesoparku Heulos tuto kašnu. Kdysi z ní tryskala voda do výše. Co s ní bude dál, zatím není úplně jasné.
Po velmi dlouhé době se podařilo nalézt a odkrýt v lesoparku Heulos tuto kašnu. Kdysi z ní tryskala voda do výše. Co s ní bude dál, zatím není úplně jasné.
7 fotografií

Odborníci zkoumají zejména stav její obruby a dna. „Následně proběhne podrobnější prohlídka a vyhodnocení možností případných dalších úprav nebo obnovy,“ doplnila mluvčí.

Lesopark byl vybudován v letech 1824 až 1826 na svahu údolí Heulos s řekou Jihlávkou. V roce 1836 dělníci vytvořili nový vstup od kostela svatého Jakuba Většího.

Park se nachází v těsné blízkosti historického centra Jihlavy s Masarykovým náměstím. Kdysi v něm bylo několik altánů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Apokalypsa“, kterou Rantířovští ještě nezažili. Bouře zporážela stromy jako sirky

Odpolední bouřku v Rantířově u Jihlavy doprovázel i velmi silný vítr, který...

Neobvykle silná bouřka udeřila ve středu odpoledne na některých místech na Jihlavsku. Blesky, hromy, prudký déšť a vichr, který lámal a vyvracel i mohutné stromy.

Sladké šílenství v Jihlavě. Vítězka soutěže Peče celá země představila nové dezerty

Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová v Jihlavě uvedla svou novou...

V jihlavském hotelu a kavárně Savorsky to vypadá, jako by se tam otevřela pobočka televizní cukrářské soutěže. Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová tam totiž uvedla svou novou řadu...

Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení

Strom na vedení vysokého napětí v obci Rantířov. (1. července 2026)

Následky silné středeční bouřky odstraňují v Rantířově na Jihlavsku. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Bouřky provázel velmi silný vítr způsobený...

Muž přinesl na policii 15 kilo trhaviny, pyrotechnik ji musel odpálit v lomu

V poslední možný okamžik zbraňové amnestie přinesl muž na policejní služebnu v...

Zbraňová amnestie skončila. Během půl roku mohli občané policii odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Nebyla během ní nouze o raritní úlovky a nečekané postupy. Jeden takový předvedl v...

Chlapeček zemřel, maminka byla troska. Odsuny byly etnické čistky, líčí badatel

Premium
Vilém Wodák říká, že raději než pojem jihlavští Němci používá výraz německy...

Poválečné odsuny Němců vnímá jihlavský badatel Vilém Wodák jednoznačně: jako surové etnické čistky. „Bojuju takový svůj donkichotský boj proti odsunu. Proti tomu pojmu a proti odsunu jako takovému,“...

Místo hrobů slouží aplikace a strom vzpomínek. Zájem o pohřby do země upadá

Strom vzpomínek Eiwa má kapacitu celkem 1100 míst, z toho 600 je pro uložení...

Netradiční způsob pohřbívání zesnulých mohou zvolit pozůstalí v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku. Urny s popelem tam lze uložit pod zem, do pomyslných kořenů takzvaného stromu vzpomínek Eiwa....

2. července 2026  12:03

Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení

Strom na vedení vysokého napětí v obci Rantířov. (1. července 2026)

Následky silné středeční bouřky odstraňují v Rantířově na Jihlavsku. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Bouřky provázel velmi silný vítr způsobený...

2. července 2026  10:29,  aktualizováno  10:47

Kašnu u chrámu střeží socha světce, potok připomíná Čertovu brázdu

Svatého Prokopa ztvárnil Jiří Plieštik poněkud netradičně - jako mladého muže....

Zatímco legenda vyobrazuje svatého Prokopa jako člověka, který zapřáhl do pluhu čerta, socha tohoto světce u prokopského kostela ve Žďáře nad Sázavou nabízí zpodobnění poněkud jiné. Jeho autorem je...

2. července 2026  8:47

„Apokalypsa“, kterou Rantířovští ještě nezažili. Bouře zporážela stromy jako sirky

Odpolední bouřku v Rantířově u Jihlavy doprovázel i velmi silný vítr, který...

Neobvykle silná bouřka udeřila ve středu odpoledne na některých místech na Jihlavsku. Blesky, hromy, prudký déšť a vichr, který lámal a vyvracel i mohutné stromy.

1. července 2026  20:17

Ještě nedávno se středověká šachta propadala. Brzy do ní nahlédnou turisté

V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty...

Unikátní památku na středověké dolování stříbra - šachtu sv. Jiří poblíž městské části Lesnov, otevře návštěvníkům město Jihlava. Zpřístupněné ústí šachty se stane součástí zdejší hornické naučné...

1. července 2026  16:50

Nahlédli jsme do zámku v Lukách. Noví majitelé tu chystají originální ubytování

Premium
Barokní zámek pochází ze 16. století, svou dnešní podobu ale získal roku 1747....

Na skoky mezi obory jsou manželé Silvie a Michal Obadalovi zvyklí. Ač oba vystudovali humanitně zaměřené obory, po narození dětí se vrhli do světa gastronomie. V Brně založili firmu zabývající se...

1. července 2026

Muž přinesl na policii 15 kilo trhaviny, pyrotechnik ji musel odpálit v lomu

V poslední možný okamžik zbraňové amnestie přinesl muž na policejní služebnu v...

Zbraňová amnestie skončila. Během půl roku mohli občané policii odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Nebyla během ní nouze o raritní úlovky a nečekané postupy. Jeden takový předvedl v...

1. července 2026  13:07

Na poutích vykořisťovali dělníky, viní otce a jeho dva syny. Jsou ve vazbě

První nedočkaví návštěvníci pouti zamířili ke žďárskému zimnímu stadionu už v...

Policie stíhá tři rodinné příslušníky z prostředí pouťové zábavy za pracovní vykořisťování. Podle vyšetřovatelů zneužívali jako organizovaná skupina tíživé životní situace poškozených, kteří...

1. července 2026  10:35

Historický poklad z půdy po patnácti letech zrestaurovali. Město lunety vystaví

V prostorách havlíčkobrodské Staré radnice počátkem týdne vrcholily přípravy na...

Desítky let historický a umělecký poklad chátral bez povšimnutí na půdě kláštera. Objevit se ho podařilo víceméně náhodou, restaurovat skoro až zázrakem. Jeho většinu nyní mohou zájemci vidět po...

1. července 2026  8:24

S bidlem do vody. Silné deště opakovaně zaplavují křižovatku, vyřeší to až přestavba

Místní obyvatelé vzali bidla do ruky a snažili se sami při bouřce uvolňovat...

Pondělní silný a dlouhý déšť v Jihlavě znovu uzavřel část rušné křižovatky mezi ulicemi Okružní a Úvoz vedle sídla Služeb města Jihlavy. Vytvořila se tam rozsáhlá hladina, protože během průtrže...

30. června 2026  15:55

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Místo tří dva. Mosty na okraji Jihlavy čeká výměna, která odřízne místní část

Přestavba helenínských mostů je zřejmě nevyhnutelná. Nové mosty, které nahradí...

Silničáře a řidiče na Vysočině čeká v letech 2028 a 2029 u Jihlavy další hra nervů. V těchto dvou stavebních sezonách by se totiž měla uskutečnit kompletní demolice tří mostů a následná novostavba...

30. června 2026  11:43

Tlak a informační přetížení. Jihlavský raper v singlu ventiluje pocity své generace

Jihlavský raper Pett Berris představil nový singl Playlist i s videoklipem,...

Jihlavský textař a hudebník Pett Berris představil nový singl Playlist. Ventiluje v něm pocity generace žijící v neustálém pohybu, tlaku a informačním přetížení.

30. června 2026  7:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.