Lidé po té cestě donedávna chodili, aniž by tušili, že je pod ní zasypaná kašna. „Město chce zjistit její stav a rozhodnout o dalším postupu,“ popsala mluvčí magistrátu Hana Marhanová.
Práce na odkrytí kašny trvaly několik dní. Dnes je místo v lesoparku pod magistrátem obehnané páskou a lidé procházející kolem si mohou kašnu prohlédnout.
Odborníci zkoumají zejména stav její obruby a dna. „Následně proběhne podrobnější prohlídka a vyhodnocení možností případných dalších úprav nebo obnovy,“ doplnila mluvčí.
Lesopark byl vybudován v letech 1824 až 1826 na svahu údolí Heulos s řekou Jihlávkou. V roce 1836 dělníci vytvořili nový vstup od kostela svatého Jakuba Většího.
Park se nachází v těsné blízkosti historického centra Jihlavy s Masarykovým náměstím. Kdysi v něm bylo několik altánů.