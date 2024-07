Brod adoptoval hrob velikána Karla Havlíčka Borovského na pražských Olšanech

Stojí ve druhé části Olšanských hřbitovů – v oddílu 10. Evidován je pod číslem 68. Tvoří ho poměrně jednoduchý, byť vysoký náhrobek ze světlejšího kamene u červené cihlové zdi zakončený křížem. V horní části je tmavá kruhová plastika, portrét z profilu. Ve spodní strohý nápis „Karel Havlíček“ doplněný daty a místy narození a úmrtí. U země je doplňková tabulka se jménem jeho ženy Julie Havlíčkové.

Tak vypadá hrob Karla Havlíčka Borovského. A právě tento pomník jednoho z českých velikánů nyní adoptoval Havlíčkův Brod. Zavázal se, že se po dobu deseti let bude o hrobové příslušenství starat formou pravidelných příspěvků Správě pražských hřbitovů (SPH, oficiálně Hřbitovy a pohřební služby Praha – pozn. red.). Ročně to městskou pokladnu vyjde zhruba na 40 tisíc korun.

„Správce pohřebiště se na město letos obrátil s dotazem, zda bychom se nechtěli stát adopčním nájemcem hrobu našeho významného občana,“ vysvětlil, jak se Brod k adopci dostal, místostarosta Libor Honzárek. Radní v polovině června záměr schválili, smlouva začala platit od července.

„Město Havlíčkův Brod se rozhodlo adoptovat hrob Karla Havlíčka Borovského jako výraz úcty k této významné osobnosti našich dějin. Tento krok je součástí naší snahy posílit kulturní identitu a historické povědomí o osobnosti, která je s naším městem výrazně spojena,“ vysvětlil starosta Zbyněk Stejskal.

Jak připomněl, z odkazu Karla Havlíčka Borovského vychází rovněž nová vizuální identita Havlíčkova Brodu.

„Samospráva cítí určitý závazek vůči Karlu Havlíčkovi, jeho jméno chtělo s Brodem ještě více svázat,“ doplnil oba vedoucí ekonomického odboru brodské radnice, který návrh a smlouvu předložil, Josef Jukl.

Zástupci Brodu si výročí připomínali

Karel Havlíček Borovský se narodil 31. října 1821 v Borové (dnešní Havlíčkova Borová), zemřel 29. července 1856 v Praze – tedy ode dneška na den přesně před 168 lety. Pohřben byl do hrobu na Olšanech první srpnový den téhož roku. Nejprve zde byla instalována jednoduchá deska, na které byl jen nápis „Karel Havlíček a jeho choť Julie“.

„Současný pomník byl vybudován v roce 1870 dle návrhu významného českého architekta Josefa Zítka. Medailonek s profilem národního buditele Karla Havlíčka je od sochaře Bohuslava Schnircha,“ upřesnil Libor Honzárek.

Představitelé brodské radnice byli u hrobu Havlíčka poměrně častými hosty. „I v minulých letech jsme na Olšanské hřbitovy zajížděli v dobách významných výročí položit na Havlíčkův hrob květiny,“ potvrdil místostarosta.

Hrob Karla Havlíčka Borovského Správa pražských hřbitovů už před více než deseti lety zařadila do programu adopce hrobů. Ten spustila v létě 2013, jednalo se o nápad tehdejšího ředitele Správy Martina Červeného.

Desítky zachráněných hrobů

Jen během prvního roku se takto podařilo najít náhradní opatrovníky a tím zachránit šest desítek hrobů, o něž se neměl kdo starat. „Lidem není lhostejný osud míst posledního odpočinku osobností, které právem zaslouží přídomek významné,“ ocenila v tu dobu koordinátorka projektu Oldřiška Dvořáčková.

Mezi zachráněnými byl právě i hrob Karla Havlíčka Borovského. Ten si na úvodních deset let adoptovala jistá realitní společnost z pražského Žižkova. Letos ji adopční smlouva vypršela. „Už neměla zájem o její prodloužení, proto se správce hřbitova obrátil na nás,“ podotkl Josef Jukl.

Brod zájem projevil. A nejen to. Vedení města už dopředu avizuje, že by se na starosti o Havlíčkův hrob chtělo podílet i déle, než je doba deseti let. Na radnici se dokonce opatrně hovoří o možnostech případného odkoupení hrobu.

Dost možná k tomu přispívá i stav hrobového místa. To je v tuto chvíli velmi dobré, není potřeba žádná oprava či restaurování konkrétních prvků. O tyto úkony by se totiž dle pravidel adopce měl postarat právě ten, kdo hrob adoptoval.

Město už se stará o hrob rodičů a dcery

Ve vztahu ke Karlu Havlíčku Borovskému a jeho rodině není hrob na pražských Olšanech jediným, o nějž brodská radnice pečuje. Stará se rovněž o hrob jeho rodiny na brodském hřbitově u svatého Vojtěcha. Spočívají v něm ostatky spisovatelových rodičů Josefíny a Matěje i jeho dcery Zdeňky.

„Nachází se západním směrem, nedaleko kostela. Společný žulový hrob s pylonem z leštěné černé žuly je významnou registrovanou nemovitou kulturní památkou. Je ve správě havlíčkobrodských Technických služeb,“ přiblížil místostarosta Honzárek.