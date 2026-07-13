„Jako centrum musíme splňovat podmínky ve smyslu personálního, technického a přístrojového vybavení, jak v oblasti diagnostiky, tak pro samotný chirurgický výkon a následnou péči,“ vysvětluje primář chirurgického oddělení Jaroslav Bělehrádek.
„Přestože jsme krajská nemocnice, máme tým zkušených chirurgů, včetně atestovaných onkochirurgů,“ dodává s tím, že tento program je pro jeho oddělení a nemocnici jako celek významným krokem.
„Cílem vzniku centralizované péče je, aby byli pacienti směřováni na specializovaná pracoviště, kde jim je nabídnuta nejvyšší možná péče,“ zdůrazňuje mluvčí nemocnice Petra Černo.
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Zařazením Nemocnice Havlíčkův Brod do tohoto prestižního programu mají podle ní pacienti z Havlíčkobrodska a okolí přístup k moderním léčebným metodám a odborné péči v oblasti chirurgických zákroků pro karcinom rekta.
Karcinom tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější typy nádorových onemocnění v České republice. Včasná diagnóza a následná operace jsou klíčové pro úspěšnou léčbu.
„O pacienta s touto diagnózou pečuje v brodské nemocnici multioborový lékařský i ošetřovatelský tým – na diagnostice a léčbě se podílejí gastroenterologové, radiologové, chirurgové, onkologové a patologové,“ zmínila Černo.
Vyhnout se střevnímu vývodu
Hlavním cílem chirurgické léčby je kompletní odstranění nádoru včetně přilehlých lymfatických uzlin. „Pokud to lokalizace nádoru dovoluje, provádí se takový výkon, aby se dalo vyhnout trvalému či dočasnému střevnímu vývodu neboli stomii,“ podotkl Bělehrádek.
Operační výkony lékaři provádí laparoskopickou i otevřenou technikou. Mezi onkochirurgické výkony na daném pracovišti patří také operace nádorů štítné žlázy, prsu, kůže, žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva a slinivky břišní. V případě potřeby zavádějí chirurgové pacientům i chemoporty pro následnou onkologickou léčbu.
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Havlíčkobrodské chirurgické oddělení se také velmi intenzivně věnuje operativě štítné žlázy a příštítných tělísek. „Počtem provedených operačních výkonů za rok dosahují lékaři úrovně velkých pracovišť fakultního typu,“ prozradila Petra Černo.
Od začátku letošního roku navíc brodské pracoviště pomáhá pacientům se selháním ledvin k větší svobodě. Nově jim zavádí speciální hadičky, které jim umožňují čistit si krev v pohodlí domova. Nemusejí tak neustále docházet do nemocnice, jako tomu je u klasického hemodialýzy.