Farma z Vysočiny uspěla s kapří paštikou, v Británii dostala prestižní ocenění

Autor:
  15:21
Českého kapra, ovšem v poněkud netradiční podobě, nabízí zákazníkům Farma Poříčí z Pelhřimovska. Jejich kapří paštika nasbírala už řadu ocenění, k nimž teď přibylo další. Již podruhé farma získala prestižní cenu Great Taste Award. Rodinný podnik navíc stále přichází s novinkami.
Kapří paštika vzniká na Farmě Poříčí nedaleko Pelhřimova. Maso i samotná konzerva projde lidem rukama při procesu výroby hned několikrát.

Kapří paštika vzniká na Farmě Poříčí nedaleko Pelhřimova. Maso i samotná konzerva projde lidem rukama při procesu výroby hned několikrát. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Kapří paštika vzniká na Farmě Poříčí nedaleko Pelhřimova. Maso i samotná konzerva projde lidem rukama při procesu výroby hned několikrát.
Kapří paštika vzniká na Farmě Poříčí nedaleko Pelhřimova. Maso i samotná konzerva projde lidem rukama při procesu výroby hned několikrát.
Kapří paštika vzniká na Farmě Poříčí nedaleko Pelhřimova. Maso i samotná konzerva projde lidem rukama při procesu výroby hned několikrát.
Kapří paštika vzniká na Farmě Poříčí nedaleko Pelhřimova. Maso i samotná konzerva projde lidem rukama při procesu výroby hned několikrát.
10 fotografií

Bohatá, hutná a s výraznou vůní. Prostě rybí produkt, který působí hned na první pohled velmi lákavě. Tak vidí paštiku vyrobenou na farmě nedaleko Pelhřimova porotci známé britské gastronomické soutěže. Ti pochválili rovněž vyváženou rybí chuť s kouřovými tóny či lehce bylinný nádech pokrmu.

„Ocenění Great Taste je pro nás potvrzením, že se vydáváme správnou cestou. Moc nás těší, že náš originální produkt dokáže zaujmout nejen zákazníky, ale i mezinárodní odborníky. Zároveň je to závazek - chceme paštiku dál vylepšovat a posouvat její kvalitu na ještě vyšší úroveň,“ okomentoval výsledek Martin Plachý, spolumajitel Farmy Poříčí, kde unikátní lahůdka vzniká.

Kapří paštika vzniká v Kletečné na Pelhřimovsku. Maso i samotná konzerva projde lidem rukama při procesu výroby hned několikrát.
Kapří paštika vzniká v Kletečné na Pelhřimovsku. Maso i samotná konzerva projde lidem rukama při procesu výroby hned několikrát.
Kapří paštiku podle Daniely Plaché z Farmy Poříčí (na snímku) neprodává jenom její obsah, ale rovněž obal. Proto byl k návrhu etikety přizván přední český designér Petr Novague. Obal paštiky loni získal prestižní mezinárodní ocenění Red Dot Award.
Farma Poříčí z Pelhřimovska (vlevo její spolumajitel Martin Plachý) spolupracuje s designérem Petrem Novaguem (vpravo). Ten je autorem návrhu oceněného obalu jejích kapřích paštik.
10 fotografií

Její složení je přitom velice jednoduché a čisté. Základem je vyuzené maso z kaprů odchovaných v rybnících na Vysočině, včetně Pelhřimovska.

Dalšími přísadami jsou pak už jenom smetana, olej, sůl a koření. Nic dalšího výrobci přidávat už nemusejí; k vyvážené chuti a optimální konzistenci není potřeba žádných stabilizátorů, škrobů ani dalších ochucovadel a jiné chemie.

Novinka s řasou spirulina

Kapří paštiku, vyhledávanou jak mezi gurmány, tak u příznivců zdravého životního stylu, nabízí Farma Poříčí ve hned několika variantách. Zákazníci mohou sáhnout po klasice - včetně verze bez laktózy, dále po variantě s rozmarýnem nebo s chilli. Inovací je nyní paštika se spirulinou.

„Tato řasa je známá svými výživovými benefity a vysokým obsahem bílkovin. Novinka tak spojuje tradiční českou surovinu s moderním zdravým trendem - a přináší paštiku, která je nejen chutná, ale i nutričně obohacená,“ zhodnotil Martin Plachý.

Originální kapří paštika vzniklá z přebytků sbírá ceny. Za chuť i svůj obal

V současné době velice populární řasa, nebo přesněji spíše sinice, má kromě již zmíněného vysokého množství bílkovin rovněž poměrně nízký obsah tuků i cukrů. Najít v ní lze ale i některé vitaminy - mimo jiné C, E a K, železo nebo minerály. Její přirozenou domovinou jsou některá jezera v Africe, Asii a v Jižní Americe, pěstuje se ale i uměle.

Lidé spirulinu nejčastěji pořizují ve formě kapslí nebo třeba prášku, který navíc přírodně obarví pokrmy do zelena; a v případě modré spiruliny pak do jasně modré barvy. V paštice z Farmy Poříčí však není zelené řasy takové množství, aby se to na finální vizáži pokrmu nějak podepsalo. Pochutina si tak zachovává svoji obvyklou barvu.

Podnik boduje i designem balení

Kapří paštika prestižní gurmánské ocenění Great Taste Award letos nezískala poprvé. Výrobcům se povedlo v anglické soutěži uspět již před pěti lety. V ročníku 2025 však porota ocenila především udržitelnost, vyváženou chuť a zpracování paštiky.

Podnik ze Služátek se ale nesoustředí „pouze“ na kvalitní obsah svých konzerv. V minulosti už obdržel - a to dokonce rovnou dvakrát, z toho naposledy loni - cenu Red Dot Award. Ta reflektuje vnější vzhled výrobků, tedy vizáž jejich obalů. Na jejich podobě rodinná firma dlouhodobě spolupracuje s uznávaným designérem Petrem Novaguem.

Na počátku vzniku oceňovaného výrobku stála přitom kdysi hlavně snaha zpracovat přebytky z chovu ryb, jemuž se rodinný podnik dlouhodobě věnuje. „Obyčejné“ maso z kapra ve své primární podobě totiž u většiny populace moc populární není. Zákazníci na něj cílí hlavně na Vánoce, během roku si však tuto českou rybu dopřeje jen málokdo.

15. února 2020
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zdolal 14 osmitisícovek. Cílem nesmí být vrchol, ale návrat, říká horolezec Jaroš

Premium

V horách je teď víc svátečních lezců, tedy i průšvihů. Z těch, co dnes šplhají na Everest, není horolezec ani jeden, říká jedenašedesátiletý Radek Jaroš. Sám o zkušenosti v této oblasti rozhodně...

Dřív papírové modely lepilo každé dítě. Dnes k tomu manželé mládež vracejí

Přesnost, trpělivost, představivost. To jsou základní vlastnosti, které by měli mít papíroví modeláři. Tento koníček byl kdysi velmi populární, a to hlavně díky časopisům ABC. Jejich přílohou totiž...

Na D1 u Jihlavy se srazil nákladní vůz s autobusem, v němž cestovalo 40 lidí

Na dálnici D1 u Jihlavy se v sobotu ráno srazil autobus s nákladním vozem. Při nehodě utrpěl jeden člověk zranění. Nehoda se stala na 107,5. kilometru ve směru na Prahu, kde je nyní omezený provoz. V...

Zlín, Třebíč, Litoměřice. Horáckou arénu otevřou zápasy s poloviční kapacitou

Zlín, Třebíč a Litoměřice. Jména tří soupeřů, se kterými by měli prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava sehrát úvodní tři zápasy ve zbrusu nové Horácké aréně. A zároveň tři zápasy Maxa ligy, které budou...

Dozorce odsoudili za týrání vězeňkyně. Riskujeme životy, ale nemáme zastání, bědovali

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se přiklonila k rozhodnutí Ústavního soudu a uznala vinnými dozorce, kteří za nevhodné chování připoutali vězeňkyni ve věznici ve Světlé nad...

Farma z Vysočiny uspěla s kapří paštikou, v Británii dostala prestižní ocenění

Českého kapra, ovšem v poněkud netradiční podobě, nabízí zákazníkům Farma Poříčí z Pelhřimovska. Jejich kapří paštika nasbírala už řadu ocenění, k nimž teď přibylo další. Již podruhé farma získala...

17. října 2025  15:21

Most v Habrech se opět otevírá řidičům. O 12 dní dříve, ale s omezením

Tisíce řidičů a stovky obyvatel okolních obcí si oddychnou. O dvanáct dní dříve, než původně čekali. V sobotu ráno se pro dopravu opětovně otevře most v Habrech na silnici 38 spojující Kolín s...

17. října 2025  11:36

Přístroj odhalí riziko zlomenin, v Jihlavě však vyšetření VZP zatím neproplatí

Dokonce k úmrtí mohou zvláště u starších pacientů vést komplikace spojené se závažnými zlomeninami, například stehenního krčku. Do roka na ně zemře až třetina nemocných. Jihlavská nemocnice proto...

17. října 2025  8:09

Žďárské zázemí pro rodiny slaví jubileum, týdně ho navštíví desítky klientů

Zázemí pro přebalení, nakojení, ohřátí dětské stravy či další péči o dítě, ale také příjemné místo, kde maminky i celé rodiny najdou podporu a případně i odborné poradenství. To je Family Point,...

16. října 2025  15:22

Investice v Brodě nevídaná. Sběrný dvůr se do pěti let změní k nepoznání

Začala investice, která dosud nemá v Havlíčkově Brodě obdoby. Během čtyř let chce vedení města kompletně přestavět sběrný dvůr a areál technických služeb. Vede ho k tomu nutnost vybudovat překladiště...

16. října 2025  11:53

V říjnu se řidičům na Vysočině otevřou dva obchvaty, u Jihlavy a u Rytířska

Dvě významné dopravní stavby v Kraji Vysočina jsou ve finále. Pravděpodobně už 17. října bude zprovozněna poslední část obchvatu Jihlavy. A do konce října se otevře rovněž nový nedaleký obchvat osady...

16. října 2025  8:41

Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím

Šéfové MFK Karviná potvrdili, že mužstvo po odchodu Martina Hyského do Plzně nově povede trenér Marek Jarolím. Ten přichází z druholigové Jihlavy.

15. října 2025  13:06,  aktualizováno  13:50

V řece Doubravě je opět hustá pěna, s hledáním viníka může pomoci veřejnost

Do řeky Doubravy na Havlíčkobrodsku ve středu opět unikly nebezpečné látky. Na hladině se objevila hustá bílá pěna. Poblíž Libice nad Doubravou zasahovali hasiči, na místo vyrazili i ochránci přírody...

15. října 2025  13:23

Řečiště Bobrůvky ve Strážku obsadily bagry. Zbavují tok drnů, bahna a nepořádku

Bagry pohybující se přímo korytem řeky Bobrůvky mohou lidé nyní pozorovat ve Strážku na Žďársku. Těžká technika Povodí Moravy tam od počátku minulého týdne pracuje na údržbě vodního toku. Ze...

15. října 2025  11:11

Žďárské dětské divadlo se stává velkým hitem. Zájemci o něj trhají rekordy

Že dnešní děti zaujmou jen mobilní telefony, videa a sociální sítě, ale reálné kulturní zážitky je nebaví? Omyl. Městské divadlo ve Žďáře nad Sázavou má opačný problém – ani nestíhá uspokojit všechny...

15. října 2025  8:03

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Pošta v Třebíči proslula neobjasněnou velkou loupeží. Teď dům hrůzy opustila

Premium

Stísněné schodiště, zšeřelé chodby, staré zářivky i starožitné dveře „lítačky“ s rámy v barvě slonoviny. A mříže. To byla až do soboty hlavní pošta v Třebíči. Budově bez výtahu místní neřekli jinak...

14. října 2025

Dozorce odsoudili za týrání vězeňkyně. Riskujeme životy, ale nemáme zastání, bědovali

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se přiklonila k rozhodnutí Ústavního soudu a uznala vinnými dozorce, kteří za nevhodné chování připoutali vězeňkyni ve věznici ve Světlé nad...

14. října 2025  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.