Barokní kapli čekají po dvou letech další opravy, přístupná však zůstane

„Původní dodavatel, který kapli rekonstruoval, nám ji předal s nedodělky. Část dodaných prací jsme reklamovali, nicméně dodavatel je v současné chvíli v insolvenci. Veškerá komunikace probíhá už soudní cestou, ale my chceme, aby kaple byla dokončená,“ řekla k nové zakázce náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Rekonstrukce raně barokní památky, kterou kraji v roce 2018 darovalo českobudějovické biskupství, byla dokončena před dvěma roky. Nyní je však potřeba ještě dodělat fasádu na soklu a také na západním průčelí kaple, neboť se po předchozí opravě odlupuje. V plánu jsou rovněž terénní úpravy okolo stavby.

„Přímo u kaple se totiž nyní nachází hodně zeminy, kterou je potřeba částečně odstranit. Následně je nutné terén uválcovat, zaset trávu a celkově okolí kvalitně upravit, aby ke kapli nebylo při deštích strháváno bláto a další nečistoty,“ popsala kastelánka hradu Zlata Vobinušková.

Počítá se tak například s položením speciálního zátěžového trávníku, zhutněním podkladu a částečným přetvarováním terénu. Kolem svatostánku navíc vznikne i takzvaný okapový chodníček.

Kaple Panny Marie Bolestné Raně barokní kaple stojí na západním okraji obce Kámen, při hlavní silnici směrem na Tábor.

Jejím stavebníkem byl významný majitel hradu Jan Kryštof Malovec, který ji pojal jako místo svého posledního odpočinku.

Jako první byl do hrobky roku 1677 uložen právě Malovec, později bylo v kryptě pohřbeno ještě několik dalších nebožtíků. V jejich počtu se však prameny neshodují.

Radní na uvedené práce vyčlenili z krajské kasy téměř tři miliony korun. A ačkoliv opravy zaberou několik měsíců, památku by zcela uzavřít neměly.

„Naším záměrem je, aby zůstala přístupná i v průběhu stavebních prací. Zda to bude opravdu možné, se ale ukáže až v příštím roce. Nicméně platí, že bude otevřená při mimořádných akcích, jako je květnová poutní mše svatá, noc kostelů nebo zářijový Den evropského dědictví,“ vyjádřila se Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

V hlavní letní sezoně bude možné kapli navštívit o víkendech a státních svátcích, nebo po předchozím objednání. Prohlídku lze zajistit rovněž pro skupiny zájemců.

Jelikož hrad Kámen, který platí za jednu z nejnavštěvovanějších památek regionu, je od září 2023 kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavřený a jeho opravy by měly trvat ještě zhruba dva roky, byla cílem návštěvníků v uplynulé turistické sezoně spíš právě kaple Panny Marie Bolestné. „Je to ale specifická památka, s hradem a jeho návštěvností se to nedá vůbec srovnávat,“ podotkla kastelánka s tím, že oblibě se tam těšily hlavně různé jednorázové akce, například koncerty nebo večerní tematické prohlídky.

Pro letošek jsou podle slov Vobinuškové v plánu koncerty ještě tři – dva listopadové a jeden prosincový.