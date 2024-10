Deathmetalisti natáčeli v Jihlavě videoklip. Bando kriminálníků, řval muž

V patře jednoho domu před minoritským klášterem se otevřelo okno a mužský hlas vykřikl: „Jste banda kriminálníků. Zavolám na vás policii!“

Ze skupiny s holemi a transparenty se v odpověď ozvalo: „Policii můžete zavolat, ale oni o nás ví.“

Právě se zde konalo natáčení videoklipu k jedné ze skladeb jihlavské deathmetalové skupiny Parricide. „V ulicích budeme točit scény s jednoduchými záběry fiktivní demonstrace v jiném světě a vesmíru, ale není tam nic konkrétního, žádná politika, jen naštvanost lidí,“ popsal režisér a kameraman klipu Radim, známý ve světě tvrdé hudby jako „Grímsvötn“.

Na konci natáčení by měly být celkem dva videoklipy ke skladbám Parricide. Zajímavostí ovšem je, že tato kapela už dvacet let nefunguje. Její manažer Michal Zeman, který natáčení v jihlavských ulicích inicioval, chce videoklipy využít pro propagaci vydání třetího alba skupiny, nazvaného Trajectory Of The Fall.

Album ale teprve musí vzniknout. Kapela jej sice měla zkomponované a nazkoušené, ale ve studiu už jej nenatočil a místo toho na přelomu let 2000 a 2001 ukončila činnost.

„Mým záměrem je album nechat natočit ve studiu s částí původních členů kapely. Pak album chci vydat u zahraniční firmy ve formě vinylů a CD disků, firma by se měla postarat o marketing a reklamu a zajistit distribuci. Už před pár lety jsme v reedici vydali první dvě alba skupiny Parricide nazvaná The Threnody For The Tortured a Incidents In The Extinct Spot z let 1997 a 1999, kterých se po celém světě mezi fanoušky prodalo 3200 kusů,“ řekl Zeman. Podle něj má kapela i po dvou dekádách odmlčení věrné fanoušky po celém světě.

Druhý z videoklipů by měl znázorňovat fiktivní svět malíře, jehož vize se prostřednictvím malířského plátna uskutečňují v reálném světě. S

kupina Parricide byla žánrovou hudební kritikou svým stylem přirovnávána k americké skupině Death, která fakticky definovala extrémní metalový styl death a kterou byli Parricide silně ovlivněni.