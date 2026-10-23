„Je to opravdu absurdní situace a nepochopitelné jednání. Povede se udělat úplně nový, krásný povrch, další kus Náměstí je konečně hotový, a stane se tohle,“ kroutí hlavou starosta Alexandros Kaminaras (Společně VM).
Řidič, jehož počínání zachytily bezpečnostní kamery, podle něj musel překonat cestou do centra zákaz vjezdu. Při vjíždění na stále ještě rekonstruovanou plochu mu také muselo být jasné, že to není místo vhodné pro pohyb kamionů. Nákladní vůz totiž neprojel „pouze“ po komunikaci na jeho obvodu.
„Bylo vidět, jak na náměstí opakovaně couvá a otáčí se a následně z místa i odjíždí,“ popsal noční manévry Kaminaras s tím, že případem se již zabývá policie.
Škoda se podle jeho odhadu může pohybovat v řádech desítek tisíc korun. Poničené jsou hlavně kovové mřížky, které kryjí trysky budoucího vodního prvku. Na náměstí tak vydržely pouhé dva týdny. Samotná dlažba na první pohled žádné vážné škody nevykazuje. „Byla ale opravdu čerstvě položená, může tam tak snadno dojít k nějakému posunu a narušení,“ konstatoval velkomeziříčský starosta.
Kritika občanů nemíří jen na šoféra kamionu
Příspěvek o kamionu, který Kaminaras zveřejnil na svém facebookovém profilu, vyvolal četné reakce veřejnosti. Lidé však paradoxně nekritizovali jenom jednání šoféra soupravy.
„Tož ta mřížka asi tak drahá nebude. Žel se ukázalo, jak kvalitně je usazená dlažba, když nevydrží jeden zatěžkávací test. Já v práci jezdil po vlastnoručně položené dlažbě předkáčem Zetorem s naloženou vlečkou a ani se nehla, natož aby praskla. Proto se domnívám, že tuhle práci mohu klidně kritizovat,“ vyjádřil se například jeden z pisatelů.
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Kam kopneme, tam je problém. Harmonogram proměny centra Meziříčí je v troskách
Další lidé upozorňovali na fakt, že centrum je určené také pro zásobování, nápor by tedy měly povrchy vydržet. Podle vyjádření starosty ale v tomto případě šlo o středovou část náměstí, která je nepojezdová. „Není tedy připravena na zátěž okolo dvaceti tun,“ reagoval Kaminaras s tím, že šlo navíc o čerstvé a nově vyspárované dláždění.
Rekonstrukce centra Velkého Meziříčí za zhruba 300 milionů korun je největší investicí v novodobé historii města a také poměrně ožehavým tématem. Stavba má za sebou od svého zahájení na jaře 2025 několik komplikací a zdržení. Důvodem byly mimo jiné nečekané objevy archeologů nebo realita pod povrchem, která nekorespondovala s fakty, jež předpokládal projekt. Původně měla být oprava a modernizace centra dokončena již na podzim 2026, termín se nakonec posunul na příští rok.