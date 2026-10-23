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Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí

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  9:45
Polský kamion se motal na nově zrekonstruovaném Náměstí ve Velkém Meziříčí....

Polský kamion se motal na nově zrekonstruovaném Náměstí ve Velkém Meziříčí. Řidič se dostal do míst, kam vůbec nesměl vjet. Na dlažbě způsobil nemalé škody. (20. října 2026) | foto: Archiv Alexandrose Kaminarase

Po průjezdu a manévrování polského kamionu zůstaly na novém velkomeziříčském...
Po průjezdu a manévrování polského kamionu zůstaly na novém velkomeziříčském...
Nálezy studny a známek pranýře jsou natolik unikátní, že kvůli jejich zachování...
Nálezy studny a známek pranýře jsou natolik unikátní, že kvůli jejich zachování...
16 fotografií
Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Valašského Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě položenou novou dlažbu.

„Je to opravdu absurdní situace a nepochopitelné jednání. Povede se udělat úplně nový, krásný povrch, další kus Náměstí je konečně hotový, a stane se tohle,“ kroutí hlavou starosta Alexandros Kaminaras (Společně VM).

Řidič, jehož počínání zachytily bezpečnostní kamery, podle něj musel překonat cestou do centra zákaz vjezdu. Při vjíždění na stále ještě rekonstruovanou plochu mu také muselo být jasné, že to není místo vhodné pro pohyb kamionů. Nákladní vůz totiž neprojel „pouze“ po komunikaci na jeho obvodu.

Po průjezdu a manévrování polského kamionu zůstaly na novém velkomeziříčském Náměstí škody. Promáčklé jsou kovové rošty, uvolněná je dlažba, patrné jsou stopy po pneumatikách. (20. října 2026)
Po průjezdu a manévrování polského kamionu zůstaly na novém velkomeziříčském Náměstí škody. Promáčklé jsou kovové rošty, uvolněná je dlažba, patrné jsou stopy po pneumatikách. (20. října 2026)
Polský kamion se motal na nově zrekonstruovaném Náměstí ve Velkém Meziříčí. Řidič se dostal do míst, kam vůbec nesměl vjet. Na dlažbě způsobil nemalé škody. (20. října 2026)
Nálezy studny a známek pranýře jsou natolik unikátní, že kvůli jejich zachování posune stavba původně plánovanou akumulační nádrž. (24. února 2026)
16 fotografií

„Bylo vidět, jak na náměstí opakovaně couvá a otáčí se a následně z místa i odjíždí,“ popsal noční manévry Kaminaras s tím, že případem se již zabývá policie.

Škoda se podle jeho odhadu může pohybovat v řádech desítek tisíc korun. Poničené jsou hlavně kovové mřížky, které kryjí trysky budoucího vodního prvku. Na náměstí tak vydržely pouhé dva týdny. Samotná dlažba na první pohled žádné vážné škody nevykazuje. „Byla ale opravdu čerstvě položená, může tam tak snadno dojít k nějakému posunu a narušení,“ konstatoval velkomeziříčský starosta.

Kritika občanů nemíří jen na šoféra kamionu

Příspěvek o kamionu, který Kaminaras zveřejnil na svém facebookovém profilu, vyvolal četné reakce veřejnosti. Lidé však paradoxně nekritizovali jenom jednání šoféra soupravy.

„Tož ta mřížka asi tak drahá nebude. Žel se ukázalo, jak kvalitně je usazená dlažba, když nevydrží jeden zatěžkávací test. Já v práci jezdil po vlastnoručně položené dlažbě předkáčem Zetorem s naloženou vlečkou a ani se nehla, natož aby praskla. Proto se domnívám, že tuhle práci mohu klidně kritizovat,“ vyjádřil se například jeden z pisatelů.

Kam kopneme, tam je problém. Harmonogram proměny centra Meziříčí je v troskách

Další lidé upozorňovali na fakt, že centrum je určené také pro zásobování, nápor by tedy měly povrchy vydržet. Podle vyjádření starosty ale v tomto případě šlo o středovou část náměstí, která je nepojezdová. „Není tedy připravena na zátěž okolo dvaceti tun,“ reagoval Kaminaras s tím, že šlo navíc o čerstvé a nově vyspárované dláždění.

Rekonstrukce centra Velkého Meziříčí za zhruba 300 milionů korun je největší investicí v novodobé historii města a také poměrně ožehavým tématem. Stavba má za sebou od svého zahájení na jaře 2025 několik komplikací a zdržení. Důvodem byly mimo jiné nečekané objevy archeologů nebo realita pod povrchem, která nekorespondovala s fakty, jež předpokládal projekt. Původně měla být oprava a modernizace centra dokončena již na podzim 2026, termín se nakonec posunul na příští rok.

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